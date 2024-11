Cese al fuego en Líbano: Pros y contras para la seguridad de Israel

Imagina a un cartel de drogas mexicano asaltando la frontera de Estados Unidos una mañana de otoño, matando, cometiendo violaciones, secuestrando y saqueando ciudades a lo largo de la frontera: San Diego, Yuma (Arizona) y El Paso.

Luego imagina a Canadá bombardeando ciudades de Estados Unidos a lo largo de sus fronteras—Detroit, Sault Ste. Marie (Michigan) y Búfalo—en un acto de solidaridad con los brutales capos de la droga.

¿Cómo reaccionaría Estados Unidos?

Esa pregunta debería ser dirigida a aquellos en los medios occidentales que de alguna manera están desconcertados de que exista algún debate en Israel sobre si aceptar un alto el fuego en Líbano. Para algunos de ellos, seguidores de una creencia inflexible de que todas las guerras, incluso las justas, son inherentemente ilegítimas y equivocadas, el mero debate se toma como prueba de un sangriento deseo inexplicable de Israel.

Pero los israelíes no están deseando sangre libanesa. No están buscando destruir a su vecino del Norte. Sin embargo, están interesados en asegurar que en unos años, no se vean obligados nuevamente a evacuar sus ciudades, kibutzim y moshavim y ver cómo mucho de lo que construyeron es destruido por un capricho de Hezbollah.

Las IDF capturan armas de Hezbolá en el Líbano, 25 de noviembre de 2024 (credit: YONAH JEREMY BOB)

Al analizar la situación en el Norte, es importante no perder el hilo. Y aquí está el hilo: Hezbollah, completamente sin provocación, inició esta guerra el 8 de octubre disparando cohetes sobre comunidades israelíes en una muestra de solidaridad con Hamas. Por lo tanto, es responsabilidad solemne del gobierno israelí asegurarse de que Hezbollah no esté en posición de hacerlo de nuevo en unos años.

Por eso hay un debate sólido en el país sobre si el cese al fuego emergente es un buen acuerdo, algo en lo que los israelíes deberían estar de acuerdo.

Aquí hay un vistazo a algunos de los pros y los contras.

Pros del acuerdo de cese al fuego:

Desvincular a Líbano de Gaza

Cuando el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, todavía estaba vivo y presumiendo, prometió no dejar de disparar contra Israel hasta que hubiera un cese al fuego en Gaza, vinculando los dos frentes.

Eso ya no es una condición, ya que Hezbollah, con el respaldo de Irán, está ansioso por detener la guerra ahora para que sus capacidades no se deterioren aún más. En otras palabras, está abandonando a Hamas, algo que podría afectar a Hamas al darse cuenta de que ninguna organización (Hezbollah) o país (Irán) va a acudir en su rescate. Esto es una clara victoria para Israel.

El factor Trump

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en numerosas ocasiones que quiere ver el fin de la guerra en Líbano para cuando asuma el cargo el 20 de enero.

Este alto el fuego hace que eso suceda, ofreciendo a Israel una valiosa oportunidad de alinearse con las prioridades de Trump y, al igual que muchos en todo el mundo estarán intentando hacer, cultivar una relación favorable con la próxima administración.

El factor Biden

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha invertido, a través de su negociador especial Amos Hochstein, una cantidad considerable de tiempo y energía tratando de negociar este acuerdo. Una negativa israelí a firmar lo que la Administración Biden considera un buen acuerdo podría desencadenar la ira de Biden, con memorias en Jerusalén todavía doliendo por cómo el entonces presidente Barack Obama expresó su frustración con Israel en los últimos días de su presidencia al permitir que una dura resolución anti-Israel del Consejo de Seguridad de la ONU pasara durante su período de pato cojo en diciembre de 2016.

La preocupación de Jerusalén es que Israel no estaría de acuerdo con este acuerdo. Estados Unidos podría no vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que trate con Líbano y que sea adversa a sus intereses.

La degradación de las capacidades de Hezbollah

A pesar de todo su alarde, Hezbollah ha sufrido un tremendo golpe militar. Su cúpula de liderazgo está diezmada; su arsenal de cohetes y misiles, construido a un costo de miles de millones de dólares, ha sido gravemente diezmado; las fortificaciones que construyó a lo largo de la frontera con Israel, bajo la apariencia de aldeas civiles, han sido en su mayoría destruidas; su imagen tanto en Líbano como en toda la región ha sido mancillada.

Continuar la guerra podría socavar aún más las capacidades de Hezbollah. Sin embargo, la pregunta crítica es cuándo el esfuerzo alcanzará un punto de retornos decrecientes, cuando la destrucción de misiles y cohetes adicionales ya no justifique el costo en sangre y tesoro israelí requerido para mantener la campaña.

Las reservas

Después de 14 meses de guerra, el país y cientos de miles de sus soldados de reserva están exhaustos. El costo de seguir persiguiendo objetivos en Líbano será soportado por los reservistas que se les pedirá que se presenten para su cuarta, quinta o incluso sexta vez desde el 7 de octubre.

El costo de esta tarea en los reservistas, sus familias y sus finanzas es excepcionalmente alto, sin mencionar el costo para la economía del país.

Los reservistas siguen presentándose para el servicio en gran número, y su moral sigue siendo alta, aunque el porcentaje de los que se presentan ha disminuido desde alrededor del 130% inmediatamente después del 7 de octubre a un estimado del 70-80% ahora. En su mayoría, los que no se presentan ahora no lo hacen por razones ideológicas u oposición a la guerra, sino porque la presión en sus vidas se está volviendo demasiado grande.

Un alto el fuego ahora permitirá a los reservistas tomar un respiro muy necesario.

La economía de armas

Esta guerra está llegando a su marca de 14 meses, de lejos la más larga que Israel ha librado desde la Guerra de Independencia. Si bien el público no tiene idea de cuántas bombas, balas y proyectiles de tanque quedan en los almacenes del ejército, la preocupación palpable en Jerusalén cada vez que la Administración Biden retrasa o detiene los envíos de armas indica que el suministro de armas no es ilimitado. Esto es motivo de preocupación, considerando que una guerra más amplia con Irán no es algo que se pueda descartar.

Un alto el fuego ahora permitirá a Israel reabastecerse.

Además, un alto el fuego en el Norte permitirá a las FDI dirigir algunos de los recursos y soldados que han estado combatiendo en Líbano a otros frentes: Gaza y Cisjordania.

Contras del acuerdo de alto el fuego:

Sin zona de amortiguamiento

El mayor argumento en contra de firmar el acuerdo es que no proporciona una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano.

El objetivo de la ofensiva en Líbano que comenzó con una decisión del gobierno a mediados de septiembre y atrajo la atención global un par de días después con los beepers y walkie-talkies explotando era permitir a los israelíes que evacuaron sus comunidades, desde Shlomi hasta Kiryat Shmona y Metulla, y numerosos kibbutzim y moshavim entre ellos, regresar a sus hogares.

Una de las consideraciones que los animaría a regresar a casa es la creencia de que Hezbollah no puede, como ha prometido en el pasado, llevar a cabo un ataque estilo 7 de octubre en el Norte y asesinar, violar y secuestrar a los residentes allí, como lo hizo Hamas en el Sur.

Una forma de prevenir eso era destruir los pueblos libaneses que están justo en la frontera, impidiendo que sirvan como puntos de partida para un ataque al estilo de Hamas. De hecho, las FDI han despejado los pueblos a lo largo de la frontera y más allá, destruyendo también un laberinto de túneles de ataque.

Sin embargo, bajo el acuerdo emergente, no hay cláusula que evite que esos pueblos sean reconstruidos. Como resultado, la esperanza de que los residentes de Metula ya no vean casas en Kfar Kila desde sus salas de estar —casas desde las cuales se dispararon misiles antitanque de precisión directamente hacia ellos— está resultando ser en vano.

Aunque el acuerdo emergente estipula que Hezbollah sea movido al norte del río Litani y no se encuentre en ninguna parte del sur del Líbano, ¿qué impedirá que vuelvan a construir fortificaciones disfrazadas como pueblos pastorales?

La respuesta: Israel.

Israel se reserva el derecho de evitar que Hezbollah reconstruya. Pero la gran pregunta es: ¿lo hará? ¿Tomará acciones un par de años más tarde cuando la calma y la prosperidad hayan regresado, y cuando el costo de tomar medidas sea otra posible guerra y la interrupción de esa calma y prosperidad?

Hezbollah sigue en pie

Aunque Israel nunca declaró la destrucción de Hezbollah como uno de sus objetivos de guerra, como lo mencionó en el caso de Hamas, el hecho de que Hezbollah permanecerá en pie después de la guerra, aunque significativamente debilitado, es motivo de preocupación.

La destrucción de Israel es un pilar central de la ideología radical de Hezbollah, y mientras esta exista, intentará implementar esa ideología.

Israel quizás nunca pueda destruir completamente a Hezbollah, pero podría seguir degradando aún más sus capacidades. Las FDI tienen ahora a Hezbollah acorralado, pero este alto el fuego evitará que se dé un golpe decisivo. Y si Hezbollah no es noqueado, seguramente, con la ayuda de Irán, intentará levantarse de nuevo.