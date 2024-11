Papa Francisco ora por las familias de los rehenes en el Vaticano

Una delegación de rehenes liberados y familiares de rehenes partió el miércoles hacia el Vaticano para reunirse con el Papa y otros tomadores de decisiones en Italia.

Los objetivos de la delegación incluyen aumentar la conciencia a nivel internacional sobre la situación de los rehenes y presionar al Papa y al liderazgo italiano para que presionen a Hamas a liberar a los rehenes.

¿Quién formaba parte de la delegación?

Yelena Trufanova, quien fue liberada de la cautividad de Hamas en noviembre y cuyo hijo aún está cautivo, se unió a la delegación. El miércoles se publicaron imágenes del hijo de Trufanova, Alexander “Sasha” Troufanov, por la Yihad Islámica Palestina.

Este es el tercer video de Troufanov. Los videos no pueden ser corroborados por una tercera parte y son considerados por Israel como una forma de guerra psicológica.

En el video, Troufanov dijo que él y los otros rehenes se estaban quedando sin alimentos y productos de higiene básicos. Hizo un llamado al público israelí para que continúe presionando por un acuerdo para traer a los rehenes a casa.

El Papa Francisco se reúne con la delegación de rehenes israelíes liberados en Gaza, en el Vaticano, 14 de noviembre de 2024 (credit: VATICAN MEDIA/HANDOUT VIA REUTERS)

Yocheved Lipshitz, también liberada en el acuerdo de noviembre de 2023 y cuyo esposo Oded sigue siendo rehén, también participó en la delegación.

Adi Shoham y sus hijos pequeños Naveh y Yahel, todos liberados de la cautividad de Hamas en noviembre y cuyo esposo y padre Tal sigue siendo prisionero, también se unieron a la delegación.

Mor Korngold, hermano de Tal Shoham, ha estado activo en la lucha por traer a Tal a casa. "Intento recordar a la gente que al discutir un acuerdo, están hablando de la vida humana", dijo Korngold en junio.

"Les pido que recuerden a Naveh y Yahel", añadió.

Louis Har, uno de los pocos rehenes liberados en una operación de rescate de las FDI, quien fue liberado después de más de 120 días en cautiverio, también se unirá a la delegación.

La delegación fue liderada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas de Israel en Roma y el Vaticano, la unidad de rehenes del gobierno y el Ministerio de Defensa.

El personal del Jerusalem Post contribuyó a este informe.