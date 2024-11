Netanyahu destaca razones para un acuerdo de alto el fuego ahora

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu se dirigió al pueblo israelí el martes por la noche antes de que el gabinete votara para aprobar el alto el fuego en Líbano.

Tras el discurso, el gabinete anunció que había aprobado el acuerdo de alto el fuego en Líbano y que se implementaría a las 10 a.m. del miércoles.

Netanyahu brindó un resumen de las operaciones de las FDI en Gaza, Líbano, Cisjordania y Siria en sus declaraciones.

"Este no es el mismo Hezbollah", dijo Netanyahu, "Hezbollah eligió atacarnos desde allí el 8 de octubre. Lo retrocedimos décadas. Eliminamos a Nasrallah; eliminamos a todos los altos funcionarios de la organización y a miles de terroristas, y destruimos la mayor parte de las capacidades de cohetes y la infraestructura que construyó cerca de nuestra frontera".

"Nos reservamos el derecho de usar todas las formas de fuerza militar si Hezbollah comienza a rearmarse en contra del acuerdo", dijo.

"Me dicen que Hezbollah estará tranquilo por uno o dos años y luego atacará. Hezbollah violará el acuerdo, y actuaremos".

"La gente no creía que pudiéramos entrar en Gaza, y entramos; dijeron que no podíamos entrar en Rafah, y lo hicimos; dijeron que no podíamos atacar Líbano, y lo hicimos, así que tal vez la gente debería comenzar a creer".

¿Alto al fuego ahora?

Explicó por qué un alto al fuego era la opción correcta: "Tres razones para el alto al fuego: enfocarse en la amenaza iraní - y no elaboraré sobre eso, refrescar y reponer nuestras tropas - este problema se resolverá pronto y desconectar los frentes y aislar a Hamas."

Los puntos principales del alto al fuego son el cese de hostilidades, supervisión del gobierno libanés sobre la venta y producción de armas en Líbano, el retorno de civiles libaneses a sus hogares en el sur de Líbano, el Ejército Libanés tomando el control de todos los cruces fronterizos, una retirada gradual de las FDI en un plazo de 60 días. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Antes de su discurso, Netanyahu se reunió con los jefes de las autoridades locales del norte y les dijo que no podrían regresar a sus hogares porque el acuerdo de alto el fuego es solo por 60 días.

"En este momento, ninguno de ustedes está regresando a casa", les dijo Netanyahu a los jefes de autoridad del norte.

Los manifestantes en contra del alto el fuego salieron a las calles en las horas previas al discurso, algunos exigiendo la victoria antes que la paz, otros pidiendo asentarse en el sur del Líbano.

El jefe de la oposición Yair Lapid comentó sobre el discurso, diciendo: "Bajo la supervisión de Netanyahu, ocurrió el mayor desastre en nuestra historia; ningún acuerdo con Hezbollah borrará la ilegalidad. Necesitamos urgentemente un acuerdo de rehenes para traer de vuelta a los ciudadanos que fueron desplazados".

Se esperan anuncios tanto de Estados Unidos como de Francia más tarde el martes.