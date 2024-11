Acosan a soldados israelíes en redes sociales y los acusan de crímenes de guerra

La batalla diplomática en torno al conflicto Israel-Hamas llegó a su punto culminante el jueves cuando la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto para el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex Ministro de Defensa Yoav Gallant por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Junto a eso, en el frente diplomático existe un frente más oscuro en el ámbito de las redes sociales, donde los palestinos y quienes simpatizan con su causa han intentado acorralar a los soldados israelíes y a los agentes de inteligencia.

El domingo, el canal de Telegram Middle East Spectator publicó un archivo que decía contener nombres y detalles de contacto de 35.000 soldados israelíes y miembros de la agencia de espionaje Mossad de Israel. El canal aparentemente tiene la intención de ayudar a llevar a los soldados y agentes a la justicia fuera de Israel después de encontrar su paradero basándose en información disponible públicamente.

"Este fenómeno no es nuevo", dijo Hilly Moodrick-Even Khen, experto en derecho internacional y presidente del Centro de Investigación y Estudio del Genocidio de la Universidad de Ariel, a The Media Line. "Comenzó hace unos 20 años con la proliferación de la jurisdicción universal".

La jurisdicción universal es un principio legal que permite a un estado enjuiciar a individuos por ciertos crímenes incluso si el crimen se cometió fuera de ese estado y no involucró a ciudadanos del estado.

El principio se basa en la idea de que ciertos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad son tan impactantes que son motivo de preocupación para la comunidad internacional en su conjunto. En consecuencia, cualquier país que haya promulgado leyes que permitan la aplicación de la jurisdicción universal puede buscar justicia en caso de tales crímenes.

Capturas de pantalla del grupo de Telegram ''Israel Genocide Tracker'' (credit: Telegram/Used in accordance with Clause 27a of the copyright law)

"Cada vez más estados han suscrito la idea de que podrían invocar la jurisdicción universal", dijo Moodrick-Even Khen.

Tantas quejas como sea posible

En diciembre de 2023, comenzaron los procedimientos en la Corte Internacional de Justicia contra Israel cuando Sudáfrica acusó a Israel de cometer actos de genocidio en Gaza. Esta campaña en redes sociales parece ser parte del mismo esfuerzo, con aquellos detrás de la campaña esperando utilizar la jurisdicción universal para presentar tantas quejas como sea posible.

Israel ha negado categóricamente las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra.

"No hay ninguna sospecha concreta porque las Fuerzas de Defensa de Israel tienen un sólido sistema legal que asesora a las unidades sobre cómo aplicar las disposiciones pertinentes de los tratados que regulan las leyes del conflicto armado", dijo Moodrick-Even Khen. "Pero es importante que el sistema legal militar y civil en Israel esté alerta sobre todas las actividades de las FDI y que, cada vez que surja una sospecha, se realice una investigación de las sospechas de buena fe".

Ella dijo que si Israel realiza una investigación interna de buena fe, reduciría significativamente las posibilidades de que se presenten cargos bajo la jurisdicción universal.

Eyal, un reservista de las FDI que pidió usar un seudónimo, dijo a The Media Line que las fotos que había publicado en línea fueron puestas en un canal de Telegram titulado "Israel Genocide Tracker".

"Cambié mi configuración de privacidad para que ninguna cuenta con la que no estoy familiarizado pueda acceder a mis fotos", dijo Eyal. "Mi página era pública antes. Pero la información que publicaron sobre mí no es precisa. Gran parte son mentiras. Lo mismo ocurre con mis amigos".

"Tal vez no sea una buena idea viajar a Europa en este momento", añadió.

Propagación del odio

A principios de este mes, aficionados israelíes de fútbol fueron atacados en Ámsterdam después de un partido entre el Maccabi Tel Aviv y el Ajax Amsterdam Football Club. Material en las redes sociales mostraba a los atacantes tomando los pasaportes de los israelíes, presuntamente para verificar los nombres en línea y comprobar si habían servido en el ejército.

Las FDI prohíben a los soldados publicar cualquier cosa sobre su servicio en las redes sociales sin previa aprobación. "Al principio de la guerra, nos dijeron que no publicáramos fotos de donde estábamos en tiempo real, pero podíamos hacerlo después sin señales reveladoras de dónde fueron tomadas", dijo Eyal. "Nos dijeron que aunque esto esté prohibido, el ejército sabe que no hay una forma real de evitar que suceda".

El Ministerio de Defensa y el ejército declinaron hacer comentarios sobre la política.

El domingo, Israel anunció que el cuerpo de un rabino que trabajaba en los Emiratos Árabes Unidos había sido encontrado en el país del Golfo varios días después de haber sido reportada su desaparición. La oficina del primer ministro de Israel describió el asesinato del Rabino Zvi Kogan como un "atroz incidente terrorista antisemita".

Se informó que Kogan mantenía una presencia destacada en redes sociales que mostraba imágenes de su servicio militar de combate. Inmediatamente después de que se anunciara su fallecimiento, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel publicó pautas para los israelíes que viajan a los Emiratos Árabes Unidos, llamándolos a "evitar publicar detalles de viaje en redes sociales y publicar fotos y detalles de visitas antes del viaje y en tiempo real, incluidos en varios grupos que se centran en el turismo en el extranjero".

También aconsejó a los israelíes en el extranjero configurar sus perfiles de redes sociales como privados.

Horas más tarde, el consejo publicó una actualización de la advertencia de viaje para Tailandia, instando a los israelíes a "evitar hablar sobre su servicio militar ... o publicar contenido relacionado con él en redes sociales".

A los soldados en servicio militar obligatorio se les permite viajar con permiso. Las restricciones de viaje para soldados de reserva son mucho más difíciles de hacer cumplir, al igual que las restricciones en redes sociales.

Aaron (no es su nombre real) se dio cuenta de que sus fotos fueron publicadas en el "Seguimiento de Genocidio de Israel" unos días después de haber sido subidas. Como soldado en servicio militar obligatorio regular, no recibió ninguna reprimenda de sus oficiales superiores por publicar fotos de su servicio.

"Aaron le dijo a The Media Line: 'Puede que nos hayan dicho que no publiquemos cosas, pero nuestros oficiales al mando estaban tomando fotos junto con nosotros'.

Dijo que la mayoría de la información publicada junto con sus fotos en el canal de Telegram era inexacta.

'Son solo incitadores al odio, así que inventan cosas', dijo, señalando que personalmente no había recibido mensajes de odio.

Moodrick-Even Khen dijo que miembros de bajo y medio rango del grupo Estado Islámico habían sido llevados ante la justicia a través de la jurisdicción universal en Alemania y Francia. Sin embargo, los detalles para llevar a cabo un caso así contra un israelí serían complicados.

'El sospechoso debe ser llevado a juicio. Un sospechoso no puede ser juzgado en ausencia en un caso así', dijo. 'También hay una pregunta sobre cómo recolectar pruebas, algo con lo que Israel no cooperará y no tiene ninguna obligación'.

A pesar de la impracticabilidad de juzgar a soldados israelíes individualmente, Moodrick-Even Khen alentó a los soldados a ser cautelosos."

"Deberían ser alentados a no publicar debido al peligro que representa", dijo. "Si ya lo han hecho, deberían considerar cuidadosamente sus viajes. El miedo al arresto no es infundado. Este es un riesgo que no debería ser ignorado".