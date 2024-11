Aviva Siegel: Testimonio a un año de su regreso como rehén de Gaza

Preguntada sobre el primer aniversario de su liberación de la cautividad de Hamas, Aviva Siegel, cuyo esposo, Keith, todavía está retenido como rehén, dijo el martes que todavía no está en un lugar para estar feliz en absoluto.

"Todavía estoy allí con Keith y todas las chicas y todos los rehenes - todavía en Gaza", dijo, hablando en una conferencia organizada por la Asociación de Centros de Crisis de Violación en Israel sobre delitos sexuales el 7 de octubre y en la guerra entre Israel y Hamas.

Aunque su agotadora agenda de apariciones públicas destinadas a abogar por los rehenes es un desafío, nada es realmente difícil, explicó.

"Lo único que es realmente difícil es cuando veo a Keith o pienso en Keith y en las chicas [que estuvieron con ella en cautiverio]".

Siegel está muy preocupada por las chicas, dijo, una de las cuales le confió que uno de sus captores la había tocado inapropiadamente.

Una mujer pasa junto a una pintada que pide la liberación de los rehenes secuestrados durante el mortífero atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en medio del actual conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, en Tel Aviv, Israel, 25 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/STOYAN NENOV)

Siegel cree que hubo otros casos de maltrato hacia las niñas que no compartieron con ella después de que su esposo les pidió que no compartieran las cosas difíciles con ella para protegerla.

Incertidumbre para los rehenes

Los rehenes fueron obligados a actuar como si todo estuviera bien, incluso después de que sus captores los maltrataran, dijo Siegel, explicando que estaba orgullosa de la niña que reveló que había sido atacada por ser capaz de mantener la fachada. También destacó la dificultad de vivir constantes bombardeos en Gaza, compartiendo una instancia en la que Keith fue llevado para ser interrogado solo para regresar apresuradamente con sus captores cuando una explosión sacudió el lugar donde estaban retenidos.

“Todas las ventanas de la casa se rompieron, y la puerta de la ducha voló,” describió. “No hay un segundo donde no suceda nada,” dijo, describiendo el constante miedo y peligro que enfrentaban los rehenes.

Siegel sintió que podía saborear la muerte estando en cautiverio, viendo a su esposo perder peso y luchar por respirar. Describió un momento en el que él yacía en un colchón, y ella tenía miedo incluso de mirarlo. "Solo esperaba morir primero", dijo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Siegel tiene miedo incluso de pensar en el estado actual de Keith y no pudo traerse a sí misma a ver un video suyo en cautiverio, temiendo ver su tristeza y su declinante salud.

Siegel enfatizó la importancia de que los rehenes pudieran apoyarse mutuamente y compartir sus malas experiencias. "Espero que todavía puedan contarse lo que pasó, y espero que mi Keith no esté solo", dijo.

Siegel subrayó la intensa incertidumbre en la que se encuentran los rehenes, diciendo que el estado de ánimo de sus captores podría cambiar en un segundo.

Describió un momento en el que los rehenes estaban jugando a un juego de cartas, con los captores incitándolos de manera bromista. Una de las chicas se negó a hacer abdominales, el castigo elegido para quien perdiera una ronda, y los terroristas que los custodiaban intentaron hacerla hacerlos, pero de manera bromista, según Siegel. Un instante después, el estado de ánimo cambió, y Siegel pensó que sus captores podrían matarlos, dijo.

Siegel llamó a los tomadores de decisiones a "despertar", diciendo que dejar a los rehenes en cautiverio es lo más cruel que se puede hacer "para ellos, para nosotros y para nuestro país".

Los rehenes son mantenidos en un silencio forzado, ni siquiera pueden hablar entre ellos para pasar el tiempo, dijo. Están hambrientos y extrañan sus hogares. Solo quieren llorar y ni siquiera se les permite llorar, agregó.

Dirigiéndose a la audiencia, Siegel terminó en una nota esperanzadora. "Los traeremos de vuelta juntos", dijo. "No hay otra opción".