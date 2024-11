Biden anuncia alto el fuego Israel-Líbano con esperanza hacia lo mismo en Gaza

Israel retirará gradualmente sus fuerzas de Líbano y a Hezbollah no se le permitirá reconstruir su infraestructura en el sur de Líbano en los próximos 60 días, anunció el Presidente Biden el martes por la tarde desde la Casa Blanca, y Estados Unidos y Francia trabajarán con Israel y Líbano para garantizar que su acuerdo de alto el fuego se implemente plenamente.

Biden confirmó que no se desplegarán tropas estadounidenses en combate.

La seguridad duradera para el pueblo de Israel y Líbano no se puede lograr solo en el campo de batalla, razón por la cual Biden dijo que ha dirigido a su equipo para trabajar con los gobiernos de Israel y Líbano para forjar un alto el fuego.

"Bajo el acuerdo alcanzado hoy, a partir de las 4 a.m. de mañana, hora local, los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel terminarán. Terminarán", enfatizó Biden. "Esto está diseñado para ser un cese permanente de hostilidades".

Biden dijo que lo que queda de Hezbolá y otras organizaciones terroristas no podrán amenazar la seguridad de Israel y que el ejército libanés y las fuerzas de seguridad del estado se desplegarán y tomarán el control de su propio territorio.

Tropas de las FDI operan en la zona del río Litani, en Líbano, por primera vez en más de dos décadas. 26 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Israel retiene el derecho a la autodefensa

"Quiero ser claro: si Hezbolá o cualquier otro rompe el acuerdo y representa una amenaza directa para Israel, Israel retiene el derecho a la autodefensa, de acuerdo con el derecho internacional," dijo Biden. "Lo mismo puede hacer cualquier país cuando enfrenta a un grupo terrorista que amenaza con destruir ese país."

Al mismo tiempo, Biden continuó, el acuerdo apoya la soberanía del Líbano y "anuncia un nuevo comienzo para el Líbano."

Biden vinculó el acuerdo de alto el fuego del martes con el acuerdo de alto el fuego pendiente en Gaza y su agenda general de política en Medio Oriente.

"El anuncio de hoy nos acerca más a la realización de la agenda afirmativa que he estado impulsando durante toda mi presidencia," dijo, donde la paz y la prosperidad pueden ser integradas a través de fronteras. "Donde los palestinos tengan un estado propio, uno que cumpla con las aspiraciones legítimas de este pueblo, uno que no pueda amenazar a Israel ni albergar grupos terroristas respaldados por Irán." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El pueblo libanés merece un futuro de seguridad y prosperidad, al igual que el pueblo de Gaza, dijo.

"También merecen poner fin a los combates y desplazamientos; el pueblo de Gaza ha pasado por el infierno", dijo Biden.

Biden dijo que aplaudía la valiente decisión tomada por los líderes del Líbano e Israel de poner fin a la violencia.

"Nos recuerda que la paz es posible", dijo Biden. "Lo diré de nuevo, la paz es posible. Mientras eso sea así, no dejaré de trabajar ni por un solo momento para conseguirla."