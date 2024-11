Hamás dice estar listo para un cese al fuego en Gaza

Hamas dijo el miércoles que está listo para un alto el fuego en la Franja de Gaza después del alto el fuego entre Israel y Líbano, que entró en vigor el miércoles por la mañana.

"Estamos comprometidos a cooperar con cualquier esfuerzo para lograr un alto el fuego en Gaza, y estamos interesados en poner fin a la agresión contra nuestro pueblo", dijo el grupo terrorista en un comunicado.

"Hemos informado a los mediadores en Egipto, Qatar y Turquía que Hamas está listo para un acuerdo de alto el fuego y un acuerdo serio para intercambiar prisioneros", dijo un funcionario de Hamas a AFP.

Sin embargo, el funcionario acusó supuestamente a Israel de obstaculizar un acuerdo.

El funcionario de Hamas Sami Abu Zuhri dijo a Reuters que Hamas ha mostrado "flexibilidad" para llegar a un alto el fuego y culpó a Israel por el fracaso de llegar a un acuerdo.

Al referirse al alto el fuego en Líbano, Zuhri dijo que el grupo "aprecia" el derecho de Líbano a llegar a un acuerdo que proteja al pueblo de Líbano y espera un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Soldados de las IDF operando en la Franja de Gaza, 25 de noviembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Tanto Egipto como Qatar expresaron la esperanza de que el alto el fuego condujera a lograr un acuerdo en Gaza.

El martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estableció una correlación entre el alto el fuego en Líbano y un acuerdo en Gaza, afirmando que los palestinos merecían un futuro seguro y próspero, al igual que el pueblo libanés.

Además, el Secretario de Estado, Antony Blinken, abordó el alto el fuego con Líbano, señalando: "También está en juego, creo, las repercusiones más amplias de lograr un acuerdo, incluyendo lo que creo que pueden ser efectos muy positivos para poner fin también al conflicto en Gaza". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Además, el martes, Walla informó que fuentes en el establecimiento de seguridad indicaron que un alto el fuego en Líbano entre Israel y Hezbollah, de tal manera que la organización terrorista esté obligada a cumplir con sus obligaciones, podría significar un avance en las negociaciones del acuerdo de rehenes.

Según el informe, dicho acuerdo podría incluir a Israel manteniendo el control sobre el Corredor de Filadelfia en el sur de Gaza.

Presión militar sobre Hamas

Un alto funcionario de seguridad le dijo a un medio de noticias israelí que la presión militar aplicada sobre Hamas acercaría la posibilidad de lograr un acuerdo.

El alto el fuego entre Israel y Líbano entró en vigor a las 4:00 a.m. hora local. El acuerdo incluye un período de 60 días durante el cual las fuerzas israelíes se retirarán del sur de Líbano, donde se desplegará el ejército libanés, con Hezbollah moviéndose al norte del río Litani.

Sam Halpern, Hannah Sarisohn y Reuters contribuyeron a este informe.

Esta es una noticia en desarrollo.