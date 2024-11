Hezbolá pone a prueba las reacciones de las FDI a violaciones del alto el fuego

Dentro de horas de entrar en efecto el alto el fuego entre Israel y Líbano, Hezbollah ya estaba probando las reacciones de las FDI ante las violaciones.

En KfarKela y en una variedad de otros pueblos, las fuerzas de Hezbollah comenzaron a intentar ingresar a áreas que las FDI han definido como zonas prohibidas para ellos.

Hasta ahora, las FDI han utilizado disparos de advertencia para "convencer" a estos infractores de que den la vuelta, y eso ha funcionado.

Pero poco después de que las FDI anunciaran sus respuestas con disparos de advertencia, el Ministro de Defensa Israel Katz dijo que esto era insuficiente.

Katz dijo que si los infractores de Hezbollah están desarmados pero se mueven donde no deberían, deben ser arrestados, y que si hay siquiera una pizca de que presenten un peligro, deben ser disparados y muertos.

Soldados de las IDF realizan incursiones localizadas en el sur del Líbano, 20 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Después de la declaración de Katz, fuentes de las FDI discreparon respetuosamente.

Según las fuentes, cada caso debe ser analizado en función de las circunstancias específicas.

Además, el tono general de las violaciones y el respeto al acuerdo de alto el fuego tienen un impacto, dijeron las fuentes.

¿Quién tomará las decisiones al respecto?

¿El Jefe de Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi? ¿Katz? ¿Coroneles de rango intermedio y otros comandantes en el terreno? ¿El propio Primer Ministro Benjamin Netanyahu?

Esto es para violaciones menores.

Si Hezbollah parece estar intentando llevar a cabo una violación más peligrosa con más fuerzas o armamento más poderoso, como cohetes o drones, ¿cuándo disparará las FDI balas, proyectiles y misiles desde el aire?

No parece haber acuerdo en muchos de estos temas y, si bien se supone que el escalón político debe establecer políticas generales, algunas de estas cuestiones de reglas de combate tradicionalmente son decididas por el ejército, y algunas por comandantes en el terreno que están más cerca de los complejos dilemas en cuestión.

Las fuentes de las FDI dijeron que harán cumplir estrictamente el acuerdo, pero por otro lado, no quieren hacer fracasar el acuerdo por una violación menor.

Esto establece la aplicación como un área gris desde el principio.

Otra área gris es el contrabando de armas iraníes desde el aire utilizando aviones civiles.

El Jerusalem Post ha preguntado repetidamente a fuentes de defensa de alto nivel cómo sabrá Israel cuándo un avión civil está llevando armas a Hezbolá.

A veces podría saberlo, y a veces no. Y si lo sabe o si tiene sospechas, ¿Israel derribará con seguridad un avión civil? Si el avión aterriza, ¿lo bombardeará entonces o intentará obtener más información en tierra mientras corre el riesgo de que durante ese tiempo, las armas puedan desaparecer?

Contrabando transfronterizo desde Siria

También hay preguntas sobre el contrabando transfronterizo desde Siria, pero las FDI sabían cómo manejar este problema incluso antes de la guerra actual, y los ataques continuos allí por parte de las FDI no serán percibidos como una violación del acuerdo de alto el fuego.

El contrabando desde el aire siempre ha sido más complicado de detener para las FDI.

Todo esto es solo un aspecto de la nueva realidad en el norte que se está conformando, pero es importante, y Jerusalén debe formular una política clara y coherente que funcione.