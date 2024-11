Francia reafirma inmunidad de Netanyahu y seguirá colaborando con él

Francia afirmó el miércoles que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu tenía inmunidad dado que su país no era parte de los estatutos de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual ha emitido órdenes de arresto en su contra, según un comunicado del Palacio del Elíseo.

El comunicado reiteró que Francia respetaría sus obligaciones internacionales y entendía que el Estatuto de Roma requiere una cooperación plena con la CPI. Se señaló, "Un Estado no puede ser obligado a actuar de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del derecho internacional con respecto a las inmunidades de los Estados no partes de la CPI".

"Estas inmunidades se aplican al Primer Ministro Netanyahu y a los otros ministros implicados y deben tenerse en cuenta si la CPI solicita su arresto y entrega".

El Palacio del Elíseo hizo hincapié en la "histórica amistad" entre Francia e Israel, junto con sus democracias y el respeto a los poderes judiciales independientes.

"Francia tiene la intención de seguir trabajando estrechamente con el primer ministro Netanyahu y otras autoridades israelíes para lograr la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio."

Soldados de las IDF operan en el sur del Líbano, 25 de noviembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Anteriormente, el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, dijo en la radio Franceinfo que "ciertos líderes" pueden ser inmunes a ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional (CPI), según el Estatuto de Roma.

Al ser preguntado si las autoridades francesas arrestarían al primer ministro Benjamín Netanyahu si aterrizara en Francia, Barrot dijo que Francia está "muy comprometida con la justicia internacional y aplicará el derecho internacional".

"Francia aplicaría, como siempre, el derecho internacional", señaló, añadiendo que "en última instancia, son las autoridades judiciales las que deciden".

Barrot afirmó que el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Líbano, que entró en vigor el miércoles por la mañana, era la base para crear condiciones que garantizaran la seguridad en el norte de Israel y el sur del Líbano.

Esto, dijo, requeriría un despliegue "masivo" de fuerzas libanesas, justificando la retirada de Israel de la zona.

El alto el fuego, el despliegue de fuerzas libanesas junto con UNIFIL y el fortalecimiento del estado libanés garantizarían que Hezbollah se desarme de sus armas, dijo Barrot a la radio francesa.

La cúpula política del Líbano

Destacó el papel de la cúpula política en Líbano, que tendría que elegir a un presidente que nombrara un gobierno, permitiendo que el ejército libanés ejerciera el "monopolio de la fuerza" en el país.

Barrot expresó además la esperanza de que también se logre un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Esta es una historia en desarrollo.