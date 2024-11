Cisjordania se consolida como la principal amenaza a la seguridad de Israel

Nadie lo está diciendo explícitamente, pero la guerra de Oriente Medio 2023-2024 básicamente ha terminado.

Sorprendentemente, esto significa que el mayor peligro a corto plazo para la seguridad de Israel volverá a ser Cisjordania, como lo era antes de esta guerra.

¿Cómo tiene sentido eso?

En primer lugar, las Fuerzas de Defensa de Israel derrotaron a la mayoría de Hamas militarmente para febrero, y después de esperar tres meses, en mayo-junio, Hamas fue finalmente eliminado en Rafah.

Israel no ha recuperado a los rehenes, y muchos de ellos han fallecido desde febrero, pero esa decisión no es solo militar; también es política y diplomática.

Soldados israelíes inspeccionan el puesto de control de Shavei Shomron, al oeste de la ciudad cisjordana de Naplusa, 12 de noviembre de 2024. (credit: NASSER ISHTAYEH/FLASH90)

Dejando de lado a los rehenes por un momento, desde una perspectiva de seguridad, Hamas no había representado un peligro real para los civiles desde su última serie importante de lanzamientos de cohetes en enero (tuvo un breve gran ataque en mayo cuando Rafah fue invadida pero eso fue simplemente disparar el último inventario restante).

Cisjordania emerge como la mayor amenaza de seguridad de Israel

Esto significa que durante los últimos cinco a nueve meses, lo que realmente estaba poniendo en peligro a los israelíes, especialmente a los civiles, era el frente norte.

Hasta septiembre y principios de octubre, cuando las FDI mataron al jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a muchos otros líderes del grupo, destruyeron sus misiles de largo alcance y tomaron el control del sur de Líbano, Hezbollah no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de alto el fuego sin uno para Gaza.

Los hutíes siempre han sido un espectáculo secundario, actuando principalmente por instigación de Irán para que Teherán no tuviera que actuar por sí mismo.

Los hutíes siempre han sido un espectáculo secundario, actuando principalmente por instigación de Irán para que Teherán no tuviera que actuar por sí mismo.

Para la República Islámica, la guerra ha sido un desastre, ya que potencialmente ha desbaratado años de trabajo para establecer a Hezbollah y Hamas como disuasivos contra un ataque directo de Israel a Irán. Israel también destruyó la mayoría de las mejores capacidades de defensa aérea de Irán y porciones significativas de su producción de misiles balísticos, dejando a Teherán más vulnerable de lo que ha estado en mucho tiempo.

Ha pasado mucho tiempo para que Irán corte sus pérdidas e intente reconstruir su antigua estrategia, o trabaje en silencio en una nueva.

Si Hezbollah, Irán y los hutíes están fuera, eso realmente solo deja a Gaza, que nuevamente es más un problema político que militar, y a Cisjordania. Técnicamente, las milicias sirias e iraquíes son frentes separados, pero también dejarán de atacar dado que Irán y Hezbollah se han retirado.

A diferencia de Gaza, sin embargo, Cisjordania sigue siendo amenazante como siempre, sus tendencias mucho más profundas y difíciles de frenar.

A pesar de que las FDI se han vuelto mucho más agresivas con los ataques aéreos y otros elementos de su poder en Cisjordania desde el verano, el número de ataques mortales no ha disminuido realmente en comparación con el promedio de 2024. Esto es malas noticias, ya que el promedio de 2024 estaba muy por encima del promedio previo a la guerra.

De hecho, la mayoría de los medios de comunicación han olvidado que Cisjordania ha estado en llamas por el terror desde marzo de 2022.

Una de las muchas razones por las que la frontera de Gaza estaba desprotegida el 7 de octubre fue que muchas fuerzas que habían estado allí en 2021 se trasladaron a Cisjordania de vez en cuando, a partir de las oleadas de terror que comenzaron en 2022.

Por ejemplo, en 2021, había menos de 10 batallones en Cisjordania, pero a partir de 2022, para mantener el orden, a menudo había entre 25 y 30 batallones, algunos de los cuales fueron trasladados desde la frontera de Gaza.

Y, por malo que sea esto, ni siquiera es el movimiento equivocado. En otras palabras, debería haber habido muchas más tropas en la frontera de Gaza en todo momento y durante muchos años, pero comparativamente, durante gran parte de 2022-2023, Cisjordania fue objetivamente la mayor amenaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz reconocieron parcialmente esto al aprobar finalmente una nueva valla fronteriza con Jordania el martes.

Irán ha estado intentando más que nunca en los últimos dos años contrabandear armas de alta calidad a Cisjordania para ayudar a los grupos terroristas allí a cometer ataques terroristas más peligrosos.

Esto seguirá siendo un enfoque para Irán porque es una forma indirecta de enfrentarse a Israel, y tendrá más "negación plausible" que en otros frentes porque los actores terroristas serán grupos terroristas palestinos con los que de todos modos no hay un alto el fuego.

Esta nueva cerca será diseñada para enfrentar mejor esa amenaza.

Sin embargo, la cerca llevará tiempo, así que mantén un ojo cercano en los intentos de terror en los próximos meses antes de que esté lista.

Incluso si se logra un alto al fuego en Gaza, ningún alto al fuego pasado en Gaza ha obligado a todos los grupos terroristas en Cisjordania. Y Cisjordania también tiene mucho más terror espontáneo porque no hay una frontera aplicable.

Los asentamientos y pueblos palestinos están tan estrechamente entrelazados de muchas maneras que es imposible controlar completamente la zona todo el tiempo.

En otras palabras, para resolver el terror en Cisjordania, también será necesario un elemento diplomático, algo de lo que nadie ha discutido desde que comenzó esta guerra y no mucho antes de la guerra tampoco.

Hasta que ese elemento diplomático avance, incluso con calma en todos los demás frentes, Cisjordania seguirá siendo una amenaza a corto plazo, y en este momento, probablemente la más grande de Israel.