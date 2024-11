El débil estado de la Fuerza Aérea Israelí revelado tras el alto al fuego con Hezbolá

El mayor desafío de Israel después del alto al fuego no está en Líbano sino en los Estados Unidos y Alemania.

Israel necesita restaurar las capacidades de las FDI mediante una masiva adquisición de sistemas de armas, aviones de combate, helicópteros, tanques, artillería, misiles y varios tipos de municiones.

La situación más grave en las FDI se encuentra en el conjunto de helicópteros, en particular en los escuadrones de Apache. En cuanto a la munición, las FDI están monitoreando constantemente la cantidad de bombas aire-tierra.

Los aviones de combate de la fuerza aérea han acumulado miles de horas de vuelo por aeronave durante la guerra, mucho más allá de su vida útil planeada, lo que está causando envejecimiento en todos los aviones de combate de la fuerza. Esto requerirá que Israel acelere la compra de nuevos escuadrones, en especial F-15 y F-35.

La administración estadounidense recientemente ha incrementado las restricciones en la ayuda a Israel, retrasado la adquisición de bombas pesadas aire-tierra y misiles aire-tierra para helicópteros, y también ha impedido el suministro de helicópteros Apache usados para ayudar temporalmente al sistema de defensa aérea de la Fuerza Aérea.

Pilotos de caza israelíes y griegos realizan un ejercicio de entrenamiento conjunto. Septiembre de 2023 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Pero la crisis diplomática entre la administración y Israel no es todo. Actualmente, el mundo está en una carrera armamentista. Con la guerra en Ucrania y las tensiones entre China y Taiwán, toda Europa está buscando armas.

Una carrera armamentista global

Un alto funcionario de uno de los mayores proveedores de armas del mundo dijo: "Lo que está ocurriendo ahora es una locura. Este no es el mundo que conocíamos hace dos o tres años. Todo el mundo está comprando armas, de todo tipo".

"Estamos en una realidad donde esta carrera significa que las compañías de armas no pueden cumplir con los pedidos, y la cola de entrega sigue creciendo", añadió.

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró ayer que el segundo factor en la decisión de un alto el fuego es la necesidad de reponer municiones y equipos.

Esto no es solo para permitir el suministro renovado de municiones, sino también para que se puedan comprar nuevos sistemas ahora, centrándose en escuadrones de aviones de combate, aviones cisterna y helicópteros de transporte, en lugar de esperar cuatro años cuando entre en vigor la nueva ley de ayuda.

Actualmente, la situación más difícil en la Fuerza Aérea es la condición de los helicópteros Apache. Su nivel de disponibilidad era insuficiente al comienzo de la guerra y, debido a las extensas horas de vuelo, la situación solo empeoró a medida que avanzaba el conflicto.

Israel necesita urgentemente renovar ambos escuadrones.

La situación de uno de los escuadrones es particularmente grave, ya que utiliza un modelo más antiguo de helicóptero. Durante la guerra, Israel solicitó varios helicópteros usados en buen estado a Estados Unidos hasta que se aprobara la compra de dos escuadrones, lo cual les fue negado por los estadounidenses.

Una de las opciones actualmente consideradas por la Fuerza Aérea es tomar varios helicópteros de transporte Black Hawk (llamados "Yanshuf" en la Fuerza Aérea), que se utilizan para transporte y evacuación de heridos, e instalar sistemas de armas como misiles aire-tierra, cañones y sistemas adicionales. Serviría como un vehículo aéreo para la defensa fronteriza y reduciría ligeramente la necesidad de helicópteros Apache.

Bombas pesadas y semipesadas

Los envíos de bombas pesadas y semipesadas están atascados en los almacenes de Boeing en Estados Unidos debido a la decisión del Presidente Joe Biden. Lo mismo ocurre con el misil 'Hellfire' producido por Lockheed Martin: Israel carecía de estas municiones cuando comenzó la lucha. Un puente aéreo estadounidense llenó los almacenes en Israel, pero a medida que continuaba la lucha, los stocks disminuyeron nuevamente. Israel confía en que el Presidente Trump libere de inmediato los envíos a Israel.

Todos los aviones de combate de la Fuerza Aérea realizaron miles de horas de vuelo durante la guerra, y su desgaste es significativo.

Durante la guerra, Estados Unidos incluso suministró varios aviones usados para la Fuerza Aérea. Existe una necesidad urgente de avanzar en el suministro de aviones que se ordenaron tarde debido a que el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich especuló si Israel realmente necesitaba aviones de combate.

Un oficial de seguridad estima que la Fuerza Aérea ahora avanzará en un proceso de adquisición rápida que fortalecerá el poder aéreo de Israel, incluyendo alrededor de cien aviones F-35, cien aviones modelo avanzado F-15 y alrededor de cincuenta aviones F-16.

La Fuerza Aérea solicitará adelantar la llegada de aviones de reabastecimiento, con la condición de que adquieran al menos seis helicópteros de transporte pesado adicionales a los 12 helicópteros encargados para reemplazar la flota de helicópteros Yasur, que ya ha superado su rango de horas de vuelo previsto.

"El gran problema en este momento es que el presupuesto es limitado, la manta es corta y se necesita ser un mago para satisfacer las necesidades. Y el segundo problema son los horarios de la línea de producción que están completos con una lista de compradores", dijo un funcionario de seguridad.