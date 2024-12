El juicio de Netanyahu regresa: Más grande y más dramático que nunca

Nada es completamente estable en la política.

Pero desde muchas perspectivas, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu podría decirse que está en su posición más fuerte desde marzo de 2023, cuando sufrió un duro golpe político por la reforma judicial, seguido por otro golpe por estar al mando del país durante la invasión de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Y luego llega el regreso de su juicio por corrupción pública (sí, estaba en pausa pero nunca se detuvo) con fuerza y los Casos 1000 (Regalos ilegales), 2000 (Intento de soborno a medios Yediot Aharonot-Yisrael Hayom) y 4000 (Soborno de medios Bezeq-Walla), con el primer ministro siendo obligado a declarar.

El drama del primer ministro en funciones que testifica en un juicio público por corrupción, siete años después de que comenzaran las investigaciones, podría dominar la narrativa del país durante el próximo mes o meses, desplazando lo que el mensajero principal quiere que sea la historia nacional.

Podría deshacer todas las victorias de Netanyahu sobre Hamás, Hezbolá y su exministro de Defensa Yoav Gallant; y asegurar el apoyo de Gideon Sa'ar para hacer que su coalición sea más difícil de derrocar. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu en una entrevista con The Jerusalem Post. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

¿En qué situación se encuentra el juicio de Netanyahu?

Técnicamente, las investigaciones comenzaron en 2017; pero realmente todo empezó con una acusación en enero de 2020, sin llegar a escuchar testigos hasta abril de 2021 debido a la COVID-19, y luego experimentando numerosos retrasos desde el verano pasado debido a la guerra.

En primer lugar, la presidenta del Tribunal de Distrito de Jerusalén, la jueza Rivkah Friedman Feldman, quien condenó al ex primer ministro Ehud Olmert por corrupción hace aproximadamente una década, rechazó tres solicitudes de aplazamiento de Netanyahu después de conceder su solicitud inicial de retrasar desde el verano hasta el 2 de diciembre, debido a la guerra.

El martes, Friedman Feldman finalmente otorgó al primer ministro una prórroga de una semana hasta el 10 de diciembre, pero una semana realmente no le da a Netanyahu ningún alivio.

Así que, aunque el juicio ha estado avanzando lentamente, finalmente empezará a moverse de nuevo, pase lo que pase (aunque probablemente el caso de la defensa no se cierre antes de finales de 2025 o incluso de 2026, y los argumentos de cierre y la apelación esperada lo prolongarán aún más).

En verano, la acusación concluyó su parte del caso. A continuación viene el turno de la defensa, comenzando con el testimonio histórico y el contrainterrogatorio de Netanyahu, siendo la primera vez que un primer ministro en funciones testificará en un caso criminal.

Olmert renunció como primer ministro antes de su acusación, testimonio, condena y posterior encarcelamiento.

Aspectos destacados del caso de la acusación

Los aspectos destacados del caso de la acusación desde una perspectiva legal han sido el testimonio del ex CEO de Walla, Ilan Yeshua; los mensajes de texto entre Yeshua y el ex propietario de Bezeq y Walla, Shaul Elovitch, una línea de antiguos reporteros de Walla, antiguos principales asistentes de Netanyahu Nir Hefetz, Shlomo Filber y Ari Harow, antiguos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, como el ex director general Avi Berger, Hadas Klein y Arnon Milchan; mensajes de texto del ex asistente de Netanyahu Zev Rubinstein, el ex asistente de Netanyahu y primo David Shimron, y diversos interrogadores de la policía, especialmente Yoav Telem y Eli Asiag.

Algunos otros puntos políticos destacados en el caso - el drama del que ha captado la atención del país de vez en cuando - incluso si su impacto en el resultado legal fue más menor, incluyeron testimonios del ex primer ministro Yair Lapid, la ex ministra de Relaciones Exteriores Tzipi Livni, el actual ministro de Justicia Yariv Levin, el ex jefe del Mossad Tamir Pardo y el ex embajador israelí en Estados Unidos Gilad Erdan.

El ex secretario de Estado de EE. UU. John Kerry solo evitó testificar porque el gobierno de EE. UU. se negó a la solicitud de Israel de involucrarlo en el juicio.

De todas estas enormes cantidades de testigos y desarrollos, los testigos más importantes, en términos legales, han sido Hefetz y Filber en el Caso 4000 - ambos anteriormente muy cercanos a Netanyahu y ambos de quienes recibieron inmunidad a cambio de señalar a su exjefe de muchos años; y Hadas Klein en el Caso 1000 - la testigo clave respecto a los presuntos regalos ilegales a Milchan y al magnate James Packer.

Caso 1000

El Caso 1000 es donde todo comenzó, y puede ser donde Netanyahu corre más peligro de una condena, incluso si los cargos son menos sensacionales.

Netanyahu presuntamente recibió NIS 267,254 ($75,800) en cigarros y NIS 184,448 ($52,300) en champán del multimillonario Milchan entre 2011 y 2016.

La acusación original afirmaba que Sara Netanyahu había presuntamente recibido NIS 10,900 ($3,100) en joyas de él en el mismo período, aunque nuevas acusaciones elevan esa cifra a más de $45,000.

Netanyahu y su familia también presuntamente recibieron NIS 229,174 ($65,000) en champán y cigarros de un socio de Milchan, el multimillonario australiano Packer, entre 2014 y 2016.

Klein ha sido el testigo clave para conectar los puntos entre estos antiguos aliados magnates de Netanyahu y los presuntos regalos ilegales en el Caso 1000.

Caso 4000

El Caso 4000 era originalmente el caso más amenazante con el cargo más serio, soborno, pero ha enfrentado muchos problemas.

En el Caso 4000, Hefetz ayudó a la fiscalía y se mantuvo más sólido de lo esperado bajo el contraexamen; mientras que Filber molestó tanto a la fiscalía que lo declararon un testigo hostil, terminaron su acuerdo de inmunidad y probablemente planean procesarlo en el futuro.

Hefetz proporcionó la narrativa de la acusación con respecto a las acusaciones contra Netanyahu en el caso de Walla: que el primer ministro usó a Elovitch y Yeshua para manipular la cobertura de él y sus rivales políticos en alrededor de 300 ocasiones.

La defensa logró desafiar algunas de las instancias y mostrar que los rivales de Netanyahu a veces también jugaban con la manipulación de la cobertura de ellos mismos; pero si el tribunal acepta incluso la mayoría de las instancias, el volumen de manipulación de la cobertura por parte del primer ministro ahogaría lo que sus rivales han logrado.

Filber supuestamente iba a cerrar el círculo proporcionando la narrativa de la acusación contra Netanyahu en el caso de Bezeq, es decir, que supuestamente usó sus poderes sobre las políticas de comunicaciones para beneficiar a Bezeq por cientos de millones de shekels, o más.

Dado que Elovitch era dueño tanto de Bezeq como de Walla, Netanyahu habría estado beneficiando la mano derecha de Elovitch para que Elovitch pudiera, en esencia, beneficiar a Netanyahu con su mano izquierda.

El ex director general del Ministerio de Comunicaciones, Berger, ha declarado que se mantuvo firme en las condiciones para una fusión entre YES y Bezeq, beneficiando también a EUROCOM de Elovitch, y ignoró a los mensajeros de Netanyahu, quienes según él estaban abogando por políticas problemáticas.

La fiscalía ha presentado pruebas de que esto enfureció a Bezeq, Walla y al propietario de EUROCOM, Elovitch, un sentimiento que le pidió a Hefetz que transmitiera al entonces primer ministro.

El ex principal asistente de Netanyahu convertido en testigo del estado, Shlomo Filber, se rebela contra la fiscalía.

Después de que Hefetz transmitiera el mensaje a Netanyahu, se esperaba que Filber testificara que el 17 de mayo de 2015, tan pronto como Netanyahu formó un nuevo gobierno, despidió a Berger y lo reemplazó por Filber para llevar a cabo los deseos de Elovitch con respecto a Bezeq.

También se suponía que Filber testificaría que poco después, el 7 de junio de 2015, fue convocado a una reunión especial con el primer ministro, durante la cual se urdió el plan.

Pero Filber terminó poniendo en duda la fecha de la reunión, así como si las instrucciones de Netanyahu eran simplemente para ayudar a Elovitch o también eran una buena política.

Si también fueran buenas políticas, entonces gran parte del Caso 4000, ciertamente el cargo de soborno más grave y digno de cárcel, se desmorona.

El tribunal sugiere un acuerdo de culpabilidad

Debido a que el testimonio "pícaro" de Filber descarriló partes del caso de la fiscalía, los jueces convocaron a las partes a sus cámaras en junio de 2023 y sugirieron un acuerdo de culpabilidad.

La fiscalía nunca tomó en serio la oferta, por lo que no sabemos cómo habrían sido esas negociaciones.

Pero parece que los jueces querían que el estado avanzara en la dirección de retirar el cargo de soborno del Caso 4000, eliminar por completo el Caso 2000 en lo que respecta a Netanyahu y lograr que la defensa aceptara una condena menor por violación de la confianza en el Caso 1000 o dos condenas menores, siendo la segunda en el Caso 4000.

En definitiva, todo esto también habría implicado probablemente un acuerdo para no sentenciar a Netanyahu con una determinación de depravación moral, lo que lo habría mantenido fuera de la cárcel y le habría allanado el camino para continuar como primer ministro.

El juez parecía estar considerando este escenario, no solo porque el testimonio de Filber en favor de la fiscalía se vio significativamente desviado. También hay varias otras razones.

Otros problemas para la fiscalía

Aunque la mayoría de los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones respaldaron el caso de la fiscalía, varios funcionarios se pusieron del lado de Netanyahu, diciendo que su presión para ayudar a Bezeq no solo era beneficiosa para Elovitch, sino también una buena política.

Y los casos de derecho penal no se ganan con el 51% o incluso el 60% de la evidencia, sino más bien con cerca del 90%. Independientemente de si la fiscalía tiene razón o no sobre Netanyahu, si no pueden probar su caso con un 90% de certeza en el tribunal, pierden.

El Caso 2000, el asunto Yediot Ahronot-Yisrael Hayom, ha sido considerado débil desde el principio.

El ex fiscal general Avichai Mandelblit apenas presentó esa acusación, y nuevamente, solo bajo presión del equipo de la fiscalía. Ganar un caso de intento de soborno mediático, lo que significa que el soborno nunca ocurrió, es aún más difícil que ganar un caso de soborno mediático, con solo un caso anterior de este tipo en la historia legal de Israel.

Eso dejó al Caso 1000 como probablemente el caso más fuerte contra Netanyahu debido al testimonio de Milchan y su asistente Hadas Kline.

Pero también hubo lagunas en este caso, ya que Milchan, al menos en ocasiones, parece haberle dado regalos a Netanyahu, no por algo concreto, sino principalmente para poder estar cerca de un primer ministro.

Aun así, supongamos que la fiscalía gana una condena en el Caso 1000. Eso probablemente no conduciría a tiempo en prisión o al fin de la carrera política de Netanyahu.

En tal caso, las probabilidades de la fiscalía de obtener un veredicto mejor de lo que podría haber recibido en un acuerdo de culpabilidad sugerido por el tribunal a mediados de 2023 parecerían ser bajas.

¿Por qué la fiscalía no aceptó el acuerdo sugerido por el tribunal?

En ese caso, ¿por qué la fiscalía no aceptó la victoria? La primera condena de un primer ministro en ejercicio que había afirmado como su mantra "No había nada y no habrá nada".

Primero, es bastante posible que dicho acuerdo hubiera sido más probable si Netanyahu hubiera atacado menos a la fiscalía.

Sin embargo, después de todos los ataques que convirtieron este caso en un referente de si la acusación es competente y politizada o no, un acuerdo antes del contrainterrogatorio de Netanyahu se volvió muy improbable, ya sea si los jueces pensaban que sería "por el bien del país" o no. Pero eso es solo parte de la historia.

La verdad es que todavía existe una posibilidad muy real de que la acusación pueda condenar a Netanyahu por soborno en el Caso 4000 o por abuso de confianza en los Casos 1000 y 4000, sin ningún acuerdo, lo que podría llevarlo a la cárcel o poner fin a su carrera política, o ambas cosas.

¿Será Netanyahu su peor enemigo como en el caso de Olmert?

La pieza más importante en todo esto es el testimonio de Netanyahu y su contrainterrogatorio por parte de la acusación.

Básicamente, la acusación ha demostrado que Hefetz y Filber llevaron a cabo acciones potencialmente criminales que podrían ser partes separadas de un esquema de soborno mediático.

Lo que Netanyahu ha estado contando para rechazar el cargo de soborno, es que puede hacer que los jueces duden de si sabía lo que estaban tratando de hacer o si se dio cuenta de que sus acciones o las de ellos podrían interpretarse como un delito.

Al determinar este tema para los jueces, la aparición de Netanyahu podría ser decisiva.

En el juicio de Holyland hace una década, otro primer ministro, Olmert, pensó que era tan erudito y un doctor tan fantástico que su testimonio le ayudaría a salir bien parado en el juicio por corrupción pública en su contra.

Resultó que esto convirtió a Olmert en su peor enemigo.

Cuando uno se presenta como la persona más inteligente de la sala, con una respuesta condescendiente a cada movimiento de la acusación y apenas ocultando su indignación con el tribunal por llevar a cabo los procedimientos, de repente se vuelve más difícil convencer al juez de que uno era ignorante de todas las fechorías que lo rodeaban.

Por lo tanto, el testimonio de Olmert no siempre fue tan bueno como los argumentos de sus abogados; a veces se excedía y se volvía demasiado elaborado en sus argumentos y negaciones.

En un momento, el juez de ese tribunal, David Rozen, incluso le aconsejó que dejara los argumentos legales a sus abogados y solo discutiera sobre su conocimiento personal.

Finalmente, los movimientos y explicaciones elaboradas de Olmert convencieron a Rozen de que su afirmación, de que no sabía nada sobre el dinero que se pagaba a su jefe de despacho, chofer y hermano Yossi Olmert por causas tan diversas como pagar deudas y ayudar con sus campañas electorales, no era creíble.

Esto ayudó a la acusación a socavar la credibilidad de Olmert para presentarlo como un impostor que inventó todo tipo de coartadas falsas, intentando separarse de aquellos que hacían su trabajo sucio, como el intermediario de corrupción Shmuel Duchner.

Olmert volvió a dispararse en el pie en su sentencia, regañando al tribunal por haberlo condenado y gritando que no había hecho nada malo, mientras golpeaba repetidamente con el puño en el estrado como si estuviera dando una rueda de prensa.

Si Olmert hubiera mostrado un verdadero remordimiento, Rozen podría haberlo tratado con indulgencia, pero se podía ver cómo la cara de Rozen se transformaba en una mirada firme y determinada mientras Olmert continuaba despotricando contra su veredicto.

Evitando la indulgencia, Rozen le cayó todo el peso de la ley a Olmert y le impuso una sentencia de varios años de cárcel.

Netanyahu cree que es al menos tan talentoso como un manipulador de la verdad como Olmert, si no más.

En múltiples casos de difamación civil en los que The Jerusalem Post ha visto testificar a Netanyahu, no ha podido evitar hablar condescendientemente a los abogados, el juez y los medios de comunicación en la sala.

Pero en esos casos, solo estaban en juego los daños civiles. Aquí, si Netanyahu se pone demasiado sofisticado, podría arrebatar la derrota de las fauces de su victoria potencial.

Esto fue parte de lo que la fiscalía le dijo al tribunal en el verano de 2023 cuando rechazó un acuerdo de culpabilidad más a los términos del primer ministro.

Otros logros para la fiscalía desde el verano de 2023

Ha habido otros desarrollos desde el verano pasado, que la fiscalía cree que han mejorado su caso.

La fiscalía llevó a más testigos de Walla para reforzar su evidencia en el Caso 4000: Avner Borochov, Talia Ovadiah y Yinon Maagal. También llamó a Shimron, a quien incluso los jueces habían criticado abiertamente por las inconsistencias en su defensa de sí mismo y de Netanyahu.

Por ejemplo, Shimron testificó que no había redactado un documento en el que su nombre había sido firmado; afirmó que Netanyahu y Elovitch no eran amigos cercanos en el Caso 4000 cuando el primer ministro estaba tratando de evitar ser descalificado de ayudar a Elovitch debido a las acusaciones de conflicto de intereses contra el primer ministro debido a su cercanía.

Además, Shimron declaró que no sabía quién había redactado el documento, lo cual indica aún más una conspiración para encubrir la relación entre Netanyahu y Elovitch en el centro de las acusaciones de soborno a los medios de comunicación.

Además, la fiscalía cree que la defensa podría caer en algunas de sus propias trampas.

Durante los argumentos de la fiscalía en el Caso 1000, la defensa atacó a la fiscalía por no citar a Packer como testigo en el presunto caso de regalos ilegales.

La defensa afirmó que la fiscalía no citó a Packer porque socavaría su caso. Claramente, llamar a Packer habría sido difícil, no solo porque vive en Australia y podría resistirse a testificar en un país extranjero (Israel) cuando no es un acusado, sino también porque pasa largos períodos navegando por el mundo en un yate, y su trastorno bipolar lo convierte en un testigo inestable.

Al no llamar a Packer, la fiscalía ahora puede presionar a la defensa para que lo cite.

Y si la defensa no lo hace, la fiscalía entonces puede decir que la defensa había estado bluffeando con sus amenazas de que Packer la ayudaría y tenía miedo de lo que él pudiera decir.

Pruebas adicionales

También hubo piezas adicionales de evidencia que la fiscalía ha añadido, como el testimonio de Pardo de que Milchan nunca tuvo un papel serio en el Mossad.

Este testimonio sirvió para socavar la coartada de Netanyahu de que intentó ayudar a Milchan debido a algún trabajo no especificado para el Mossad y la seguridad nacional que había estado haciendo para Israel, en lugar de para seguir recibiendo costosos regalos de él.

Además, la citación de Telem y Aslag por parte de la fiscalía completó el retrato de la percepción de la policía sobre Netanyahu y todos los demás testigos clave, en tiempo real, cuando tuvieron que responder a la evidencia en su contra sin estar tan bien preparados con posibles coartadas.

Y después de todo eso, la fiscalía tiene tanto testimonio de Filber contra Netanyahu de la segunda etapa de las interrogaciones policiales y de parte del testimonio en la corte, que tiene la oportunidad de convencer a los jueces de que esto era la verdad, y de que Filber estaba mintiendo en sus negaciones iniciales a la policía y en sus últimas negaciones en la corte.

Además, el equipo legal de Netanyahu sufrió un gran golpe en enero de 2024, cuando Boaz Ben Tzur, quien lo representaba en el Caso 4000 - y es considerado uno de los ancianos de toda la profesión legal - renunció al equipo legal del primer ministro.

Otro abogado de Netanyahu, Amit Hadad, quien manejó la defensa de los Casos 1000 y 2000, es conocido como formidable y un rebelde que puede defenderse solo.

Sin embargo, Hadad, cerca de los 40 años, tiene décadas menos de experiencia que Ben Tzur, quien está cerca de los 65.

Además, mientras Hadad, con su notable carisma, es un gran showman y un éxito en los medios, Ben Tzur parece comandar más respeto de los jueces en la sala de audiencias.

Todo esto llegará a un punto crítico el 10 de diciembre cuando "el Acusado No. 1" en el índice del tribunal 67104-01-20 - alias Benjamin Netanyahu - finalmente tome la posición, y el drama distraiga al país por un período de tiempo de su guerra más larga desde 1949.