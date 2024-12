El testimonio de un reservista de las FDI: 10 lecciones clave de Gaza

El domingo, regresé a The Jerusalem Post después de haber sido convocado como reservista de las FDI durante casi 80 días para mi segunda misión en Gaza desde la Masacre del 7 de octubre. Mis experiencias anecdóticas como soldado de infantería y mi perspectiva como periodista en vida civil me han dado una perspectiva única sobre temas de guerra, tanto familiares como desconocidos.

Estas diez lecciones de alguien que ha estado en el barro del campo de batalla deberían ser consideradas por los encargados de formular políticas y ciudadanos para quienes gran parte de la información sobre la guerra es de segunda mano o rumores.

1. Las FDI están ganando y se les debe permitir ganar

En comparación con sus operaciones durante mi primera misión a finales de 2023, hay una sensación de que Hamas se está desmoronando. La organización terrorista solía desplegar células de emboscadas que realizaban ataques frecuentes de misiles antitanque y emboscadas desde una amplia red de bunkers y túneles para una estrategia de defensa en profundidad guerrillera.

Casi un año después, Hamas parece incapaz de operar a nivel estratégico, incluso desde áreas en las que sus batallones han permanecido estructuralmente intactos o se han reconstituido a partir de unidades degradadas. Esto se ejemplifica con la incapacidad de Hamas para lanzar represalias dirigidas por la muerte de líderes militares o incluso intentar ataques tradicionales en festividades judías o en los aniversarios del 7 de octubre.

En general, no operan de noche ni a plena luz del día, aferrándose aún más a la baja visibilidad del amanecer y el atardecer, mientras que sus operativos solían operar abiertamente durante el día debido a su capacidad de escapar bajo tierra después de un ataque. Parece que sus redes de túneles han sido comprometidas en gran medida, ya que han tenido que desplazarse por carreteras y entre edificios.

Sus operaciones legítimas se centran en dispositivos explosivos improvisados y ataques solitarios de francotiradores en lugar de utilizar municiones más pesadas, pero se ha puesto un mayor énfasis en grabar cualquier enfrentamiento para poder editar las imágenes y afirmar a sus partidarios extranjeros y ciudadanos israelíes que han destruido vehículos israelíes. Robar ayuda humanitaria aparentemente no fue suficiente para algunos batallones de Hamas, ya que, en un caso, recurrieron a enviar operativos de paisano para saquear alimentos y suministros de posiciones del IDF abandonadas.

Sus bombas de mortero caen mucho menos precisamente de lo que solían hacerlo, y no encontramos ninguna actividad de drones enemigos. El corredor de seguridad de Netzarim parece relativamente seguro, con carreteras pavimentadas y puestos de avanzada que disfrutan de electricidad proporcionada por líneas de energía.

Si bien muchos soldados salieron de Gaza con una opinión positiva sobre los avances de las FDI, el camino hacia la victoria es largo y el viaje no debe confundirse con su destino. Muchos soldados han mezclado su percepción de la significativa degradación de Hamas con la sensación de que el ejército está siendo retenido de tomar acciones decisivas, entrando y saliendo de áreas para permitir a Hamas mantener el control territorial.

2. Gaza ha sufrido graves daños

La magnitud del daño a la infraestructura no ha sido completamente apreciada por el público en general, y los líderes israelíes e internacionales tendrán que desarrollar planes extensos para reconstruir el territorio. Barrios enteros han sido nivelados durante combates directos, la búsqueda y destrucción de túneles y trampas explosivas, y el establecimiento de posiciones defensivas.

Si los edificios no han sido dañados por su proximidad a explosivos o agujereados por fuego supresivo, han tenido sus paredes exteriores eliminadas para revelar la posible presencia de terroristas. Escombros de concreto y basura están esparcidos a lo largo de amplios campos en la Franja y tendrán que ser recogidos y movidos antes de que algunas áreas sean transitables, y mucho menos habitables. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) tendrán que prepararse para explicar el extenso daño a la infraestructura civil. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

3. Gaza estaba lejos de ser una 'prisión al aire libre'

Una de las grandes vergüenzas sobre el extenso daño a la infraestructura de Gaza es que no era la desolada "prisión al aire libre" que se había anunciado en la propaganda anti-Israel. Si bien ciertamente había residentes viviendo en condiciones desesperadas, las casas, apartamentos y villas que limpiamos y ocupamos tenían una calidad de vida decente e incluso opulenta. Todas las casas que vimos tenían televisores, computadoras, refrigeradores, decoraciones y almacenes de alimentos similares a un suburbio israelí.

Nuestra impresión no fue de miseria, sino de condiciones normales. En áreas rurales, las villas y mansiones tenían vistas a viñedos extensos por un lado y al océano por el otro, y en áreas urbanas, había grandes escuelas, restaurantes y otras instalaciones. El potencial perdido y las condiciones degradadas en Gaza hacen que la decisión de Hamas de atacar a Israel y convertir su territorio en un arma, en lugar de desarrollar lo que tenían, sea aún más vergonzosa.

4. Hamas militarizó Gaza

Se ha dicho mucho sobre el uso por parte de Hamas de escudos civiles para disuadir las operaciones de las FDI, un civil detenido le dijo a nuestras tropas que no podía viajar de norte a sur a lo largo de los corredores humanitarios porque tenía que sobornar a los operativos de Hamas que estaban decididos a mantener a civiles a su alrededor como cobertura. Sin embargo, los civiles son solo un aspecto de cómo Hamas ha convertido a Gaza en un arma para intentar destruir a Israel.

Las redes de túneles no solo se colocan alrededor o debajo de objetos civiles; la infraestructura terrorista está integrada en la infraestructura civil de tal manera que las dos son indistinguibles. Las viviendas civiles se convierten en puestos de observación y reconocimiento, con miembros de familias contratados por organizaciones terroristas para proporcionar inteligencia, como se ejemplificó con la captura de observadores por un batallón vecino.

Los arsenales están ocultos dentro de las casas para que los terroristas de paisano puedan acceder a ellos cuando necesiten deshacerse de la apariencia de civiles. Las entradas de túneles se pueden encontrar en el primer piso de edificios de apartamentos, no solo en sus patios traseros. Otras viviendas están llenas de trampas, lo que lleva a una sospecha generalizada de que cada casa está llena de explosivos. Con Gaza siendo militarizada de esta manera, las unidades militares han tomado precauciones y acciones que dañan edificios y hogares para poder mantenerse con vida.

5. Las FDI no están llevando a cabo un genocidio

El propósito de nuestras operaciones no estaba dirigido hacia la eliminación de civiles de Gaza. Nunca hubo órdenes de matar civiles de forma indiscriminada, y hubo debates sobre si teníamos suficiente información para usar la fuerza letal y cuándo era legítimo abrir fuego. A los civiles se les permitía pasar por nuestras posiciones a lo largo de corredores humanitarios sin ser molestados.

Estos elementos no se encontrarían en una fuerza dedicada al asesinato en masa o genocidio. Las bajas civiles son trágicas y, desafortunadamente, siempre ocurren en la guerra, por lo que dicho conflicto debería evitarse en primer lugar.

6. Las FDI necesitan restaurar la disciplina

Si bien los soldados de las FDI no están involucrados en crímenes de guerra en masa o genocidio, existe un comportamiento inapropiado e incluso criminal. Otros soldados me han compartido historias de saqueo, y tuve que detener a alguien que había sido temporalmente asignado a nuestro batallón de tomar un collar de una casa.

Aunque nuestro batallón no llevó nuestros teléfonos celulares a Gaza hasta nuestra última semana, cuando nos trasladaron a un puesto de avanzada de retaguardia, hemos visto el uso generalizado de teléfonos por parte de otras unidades vecinas.

Todo esto es aún más impactante no solo porque publicar en redes sociales puede ser utilizado por enemigos para geolocalizar posiciones y recopilar inteligencia, sino también porque el machismo violento y el comportamiento inapropiado en videos y fotografías desacreditan la legitimidad moral de la milicia y crean un ambiente excesivamente relajado y familiar que puede poner en peligro la vida de las personas.

Mientras que los periodistas tienen que rendir cuentas al censor de las FDI, para muchos de nosotros parecía que la milicia ha hecho poco para frenar a los soldados que actúan como malos portavoces, e incluso documentando lo que parecen ser crímenes. Incluso problemas pequeños como parches de uniforme provocativos no autorizados desencadenan una ruptura en la disciplina, lo que puede llevar a un comportamiento aún más inapropiado con respecto a la ética de las FDI.

El liderazgo militar parece no estar dispuesto a lidiar con las familias excesivamente involucradas y la pérdida de personal que conlleva disciplinar comportamientos inapropiados.

7. La confianza en el liderazgo militar se ha erosionado

Los fracasos de la masacre del 7 de octubre han llevado a una desconfianza en la cúpula militar entre muchos soldados y reservistas con los que he hablado. Se ha convertido en un lugar común entre las filas no confiar en nadie por encima del rango de comandante de batallón.

Los oficiales de alto rango son vistos críticamente como oficiales desconectados "del 6 de octubre" que se preocupan más por el avance de sus carreras al cumplir con las tareas marcadas en sus listas de verificación que por cambiar realmente la realidad sobre el terreno.

Tanto los reservistas como los soldados obligatorios están orientados hacia los resultados, y si sienten que los oficiales están más enfocados en satisfacer a sus superiores que en las realidades sobre el terreno, sus órdenes tendrán menos validez. La cúpula militar, al igual que el liderazgo político, necesita demostrar a sus soldados que sus sacrificios por la victoria no serán en vano.

8. Los reservistas están frustrados con las disputas domésticas

Cuando se conoció la noticia de que el ministro de Defensa Yoav Gallant había sido despedido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, estalló un intenso debate en la compañía sobre la legitimidad de la medida. Mientras el bando de Netanyahu afirmaba que existían diferencias profesionales sobre la estrategia que no se podían superar y que la prosecución de la guerra requería el despido de Gallant, se había desarrollado demasiada sospecha y mala sangre sobre los juegos políticos dentro del gobierno actual.

Muchos creen que la decisión se tomó para salvar la coalición porque los partidos haredi (ultraortodoxos) amenazaron con irse debido al trabajo de Gallant para reclutar a jóvenes haredi. Tales sospechas han sido informadas por algunos políticos que continúan persiguiendo sus intereses políticos anteriores, como importantes defensores de la reforma judicial que piden renovar el proceso.

Mientras los soldados están luchando y muriendo, sienten que los políticos no están con ellos y no toman la guerra en serio. Esta desconfianza se extiende también a la oposición. Con muchos de los mismos actores que estuvieron involucrados en el campo anti-reforma presionando por acuerdos de rehenes a varios costos, muchos soldados me han expresado que no pueden evitar preguntarse si están motivados por el bien de la nación o por sus propias agendas políticas.

9. Las Fuerzas de Defensa de Israel necesitan más soldados

A medida que la guerra y el debate sobre quién ha sido reclutado continúa, los reservistas están cada vez más frustrados porque algunos grupos demográficos se benefician de la sangre y el esfuerzo de los reservistas sin contribuir al esfuerzo ellos mismos. Mi comandante adjunto de batallón y comandante de compañía se han involucrado en movimientos que piden un reclutamiento más equitativo.

La necesidad de un aumento en la cuota llega cuando los reservistas actuales enfrentan múltiples giras y se ven obligados a posponer su jubilación. Nuestro batallón vio una disminución en la reingresión ya que algunos reservistas tuvieron que lidiar con familias, negocios y salud en crisis. Muchos reservistas vinieron a pesar de estos desafíos; los sacrificios que han hecho van más allá del solo riesgo de muerte y lesiones.

10. Los soldados merecen la victoria

Los sacrificios hechos por los reservistas y soldados obligatorios se hicieron bajo la promesa implícita de que serían a cambio de la victoria. El estado debe considerar en sus políticas y decisiones estratégicas no solo los sentimientos de las familias rehenes y los residentes que deben regresar a casa, sino también aquellos que han dado todo por ellos y por el estado de forma voluntaria.

Los reservistas quieren una solución a los problemas que llevaron al 7 de octubre; no quieren que esta guerra se convierta en otra ronda más de un conflicto en curso. Aunque seguiremos luchando por Israel, no queremos tener que regresar a Gaza y Líbano en unos años, no solo por nuestro bien, sino también por el de todos los israelíes y palestinos.