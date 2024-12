¿Los walkie talkies explosivos podrían haber terminado la guerra con Hezbolá en 2023?

La historia se ha establecido desde mediados de septiembre: los beepers explosivos de Israel (el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha atribuido el mérito) aplastaron a Hezbolá y allanaron el camino para que las FDI aplastaran al grupo terrorista libanés en el próximo mes, lo que llevó a un alto el fuego con términos mucho más favorables para Jerusalén de lo que se esperaba durante la mayor parte de la guerra de 14 meses.

Pero, ¿qué pasaría si hubiera una historia completamente diferente en la que Israel podría haber hecho aún más contra Hezbolá en el primer disparo y mucho antes, pero no lo hizo?

Si bien elementos significativos de la narrativa establecida son verdaderos, a la sombra la comunidad de inteligencia israelí estaba a veces lidiando con un rango de escenarios mucho más complejo, incluido uno donde los walkie-talkies explosivos podrían haber causado mucho más daño a Hezbolá de lo que los beepers jamás podrían haber hecho.

En este otro escenario - en un escenario de máximo éxito - los servicios de inteligencia de Israel podrían haber matado a hasta 15,000 combatientes de Hezbolá de un solo golpe utilizando los walkie-talkies. Esto podría haber superado a los alrededor de 3,500 terroristas en su mayoría de Hezbolá que resultaron heridos por la combinación de los pitos primero y los walkie-talkies después el 17 y 18 de septiembre.

Algunas fuentes afirman que si los walkie-talkies se hubieran activado el 11 de octubre de 2023, matar a 15,000 combatientes de Hezbolá de un solo golpe podría haber terminado rápidamente la guerra en el Norte, mantenido a Irán y a los hutíes fuera de la guerra, e incluso haber asustado a Hamas para que llegara a un acuerdo más favorable con Israel en el Sur. Uno de los buscapersonas que salió despedido antes de explotar, 17 de septiembre de 2024. (credit: SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Planes de walkie-talkie

En una fecha posterior, los historiadores tendrán acceso a todas las transcripciones internas y comunicaciones de los niveles más altos de defensa y política con respecto a la guerra, y se llegará a una conclusión más definitiva sobre lo que era o no era posible el 11 de octubre de 2023.

Pero con límites significativos aún sobre lo que The Jerusalem Post puede revelar en este momento, las fuentes han indicado que: 1) si los walkie-talkies se hubieran activado el 11 de octubre de 2023, no habrían tenido ni de cerca el impacto máximo esperado bajo las circunstancias específicas existentes; 2) ya tres años antes, los walkie-talkies habían sido cambiados de "Plan A" a "Plan B"; y 3) dadas todas las circunstancias, el uso de los pitos el 17 de septiembre de 2024 superó con creces el impacto que los walkie-talkies podrían haber tenido en 2023.

La historia de la electrónica masiva con trampas comenzó con los walkie-talkies y se remonta a la década anterior cuando se desarrollaron las trampas.

Se hicieron actualizaciones en el camino, pero la actualización más significativa fue hace unos años cuando se decidió impulsar el programa de explosión de beeper antes que el programa de explosión de walkie-talkie.

Por el contrario, teóricamente, los walkie-talkies podrían matar a más combatientes de Hezbolá solo si todas las circunstancias militares correctas ocurrieran al mismo tiempo.

Es discutible si Israel debería haber lanzado un gran ataque a Hezbolá el 11 de octubre de 2023, como recomendó en ese momento el alto mando de las FDI y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant; y hay dos lados complejos en ese debate.

Un exitoso ataque masivo en ese momento podría haber vencido a Hezbolá mucho antes y haber salvado a 80,000 residentes del norte de Israel de evacuar. Pero también podría haber salido mal y haber llevado a la muerte de muchos más ciudadanos y soldados israelíes de los que murieron cuando Jerusalén ordenó el ataque en septiembre de este año.

De cualquier manera, es probable que las explosiones de beeper hubieran sido el disparo inicial, y los walkie-talkies, que ya se habían convertido en el Plan B algunos años antes, hubieran sido el disparo secundario.

Otro problema importante sobre el que el Post ahora puede arrojar más luz es sobre las circunstancias por las que las explosiones de beeper se activaron el 17 de septiembre.

El 22 de septiembre, el Post ya informó que la sabiduría convencional - que los beepers fueron activados apresuradamente el 17 de septiembre solo porque estaban a punto de ser descubiertos por Hezbolá - estaba equivocada.

Esta narrativa errónea tenía sentido con la sorpresa que mostraron tanto el público israelí como el libanés por el episodio después de que Jerusalén permitiera a Hezbolá disparar cohetes en su frente norte durante 11 meses sin tomar pasos importantes consistentes para forzar un cambio, más allá de represalias limitadas.

Pero el Post había descubierto que Israel había elegido cuidadosamente el momento y no solo debido a algún descubrimiento repentino por parte de Hezbolá.

Netanyahu inició un importante ataque el 12 de septiembre

Ahora, el Post puede revelar que Netanyahu ya había decidido iniciar un gran ataque contra Hezbolá a partir del 12 de septiembre.

Es notable que en los días previos a las explosiones de los beepers, tanto Netanyahu como Gallant hicieron declaraciones públicas sobre elevar la presión para que los residentes del norte de Israel regresen a sus hogares y lo conviertan en una de las misiones principales de la guerra actual.

Esto ocurrió después de que Gallant declarara derrotados a los últimos 24 batallones de Hamas en Rafah el 21 de agosto.

En otras palabras, en las semanas y días previos a las explosiones más profundas, Israel estaba desplazando fuertemente sus fuerzas terrestres y aéreas hacia la frontera norte después de haberlas centrado en su mayoría en Gaza desde octubre de 2023.

En esta narrativa, los dispositivos explosivos cuidadosamente sincronizados prepararon el terreno para hacer retroceder a Hezbolá, lo que condujo posiblemente a ataques aún más significativos, que luego el IDF admitió.

Sin beepers y teléfonos celulares para comunicarse, de repente, el comandante de las fuerzas especiales de Radwan de Hezbolá, Ibrahim Aqil, y alrededor de 20 de sus principales subcomandantes necesitaron reunirse en persona para desarrollar planes de represalia.

Cuando lo hicieron unos días después, las FDI mataron a Aqil y a entre 13 y 15 otros subcomandantes críticos. Esto no quiere decir que Hezbolá nunca estuvo cerca de descubrir los planes del localizador o el walkie-talkie.

Las fuentes han indicado que en septiembre, y también en otros momentos anteriores, había posibles peligros de exposición a los planes de los dispositivos trampa.

En última instancia, parece que como máximo, se renovaron algunas preocupaciones repetidas, pero no necesariamente a nivel de una verdadera crisis de exposición, del programa siendo descubierto, lo cual surgió a mediados de septiembre, pudo haber llevado a una decisión de iniciar las explosiones y ataques una semana o dos antes de lo que hubiera sucedido de todas formas.

Esto no es lo mismo que la imagen que algunos han pintado de que la decisión de llevar a cabo un ataque importante contra Hezbolá ocurrió casi accidentalmente después de que los localizadores estuvieran supuestamente a punto de ser descubiertos por primera vez.

Más bien, como se mencionó, Netanyahu tomó la decisión días antes de que surgiera algún nuevo peligro de exposición más profunda del programa.