Katz advierte: Si falla el cese al fuego, las FDI atacarán objetivos libaneses civiles

El Ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que si el alto al fuego del 26 de noviembre entre Israel y Hezbollah falla, las Fuerzas de Defensa de Israel estarán más dispuestas a atacar objetivos libaneses no vinculados a Hezbollah, durante una visita a la frontera norte el martes.

"Si el alto al fuego colapsa, ya no habrá más excepciones para el estado del Líbano", dijo Katz.

Finalmente, dijo que Israel nunca volverá a los días en que ignoraría los disparos de cohetes "menores" o una pequeña tienda que Hezbollah erigió ilegalmente unos pocos metros dentro del territorio israelí antes de la guerra.

El ministro de Defensa agregó: "Si hasta ahora hacíamos una distinción entre Líbano y Hezbollah, esto no continuará".

Estas declaraciones fueron las más extremas y explícitas que un alto oficial de defensa israelí ha hecho amenazando al estado más amplio del Líbano, aunque de vez en cuando, algunos altos funcionarios han hecho amenazas implícitas similares.

Se levanta humo tras el lanzamiento de cohetes desde el Líbano a Israel, Monte Dov, 20 de diciembre de 2023. (credit: Ayal Margolini/Flash90)

Hezbollah violó el alto al fuego

Las amenazas surgen después de que Hezbollah violara el alto el fuego con dos morteros disparados hacia los Altos del Golán el lunes por la noche, y con las FDI respondiendo horas más tarde con amplios ataques aéreos para disuadir tales violaciones.

En general, las declaraciones de Katz van en contra del mensaje que han dado los altos funcionarios de las FDI, con el ejército haciendo todo lo posible en los últimos 14 meses para atacar casi exclusivamente áreas chiítas de Hezbollah y no áreas suníes, cristianas o libanesas palestinas.

El número de veces que las FDI han atacado ciudades predominantemente no chiítas ha sido extremadamente pequeño, y cada vez ha involucrado una advertencia y una declaración posterior al ataque de que los atacados eran terroristas de Hezbollah escondidos entre el sector no Hezbollah.

Además, la declaración es inusual porque hasta la fecha no hay señales de que el estado libanés haya hecho algo para ayudar a Hezbollah a violar el alto el fuego.

Más bien, Israel se ha quejado de que el ejército libanés hasta ahora no ha logrado contener a Hezbollah para que violen el alto el fuego, pero todas las partes saben que el ejército libanés es mucho más débil que Hezbollah, demasiado débil para hacerlo.

Incluso después de una guerra de 14 meses y dos meses de intensos bombardeos por parte de las FDI, Hezbollah retiene decenas de miles de combatientes y sigue siendo con mucho la fuerza militar más dominante en Líbano.

Alternativamente, las amenazas de Katz podrían ser un aviso para tratar de motivar a todas las partes en Líbano a esforzarse por un despliegue más tranquilo del alto el fuego que hasta la fecha sin ninguna intención real de llevar a cabo la amenaza.

Si Katz se está alejando del mensaje de las FDI, esta no sería la primera vez.

Poco después de asumir su cargo, fue grabado con el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, sentado junto a él en el que dijo que no habría alto el fuego hasta que Hezbollah fuera desarmado.

Esto provocó una mirada confundida por parte de Halevi, que muchos medios de comunicación recogieron, ya que esta no era una condición para llegar a un alto el fuego.

En cambio, las FDI solo estaban exigiendo que Hezbollah se retirara al norte del río Litani y que mantuviera la capacidad de atacar cualquier intento de los estados vecinos de rearmar a Hezbollah.

Las tensiones entre Katz y Halevi han estallado en varias ocasiones, incluyendo ciertas promociones de comandantes militares, en el mes desde que reemplazó a Yoav Gallant, quien tenía una mentalidad mucho más similar al jefe de las FDI en asuntos tanto militares como políticos.