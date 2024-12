¿Responderá Israel al ataque con misiles de los hutíes?

No está claro si o cuándo Israel responderá al ataque con misiles balísticos hutíes de Yemen a Israel el domingo, según han informado o indicado fuentes a The Jerusalem Post.

El misil balístico fue derribado fuera del territorio israelí y ningún israelí resultó muerto o herido directamente por el misil, pero algunos fragmentos cayeron en ciertas áreas centrales y un pequeño número de personas resultaron heridas al correr hacia refugios.

El misil activó sirenas de advertencia para casi todo el Centro, ya que no estaba claro exactamente dónde podría impactar si hubiera penetrado la defensa aérea del país.

Debido a que no hubo muertos o heridos; porque Israel está tratando de finalizar un alto al fuego con Hezbollah y luego espera concluir un acuerdo con Hamas; porque Yemen está a más de 1,800 km de distancia; y porque parte de la gran estrategia de Israel para la región está esperando que el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, entre en la Casa Blanca el 20 de enero, no hay señales hasta la fecha de una respuesta israelí.

Si Yemen no vuelve a atacar, es posible que Israel opte por no responder en absoluto.

Sirenas en el centro de Israel tras el lanzamiento de un misil desde Yemen, 1 de diciembre de 2024 (credit: Tzofar)

Comparar y contrastar

A diferencia de las otras dos ocasiones en las que los hutíes atacaron en julio y septiembre y los altos funcionarios israelíes prometieron rápidamente una respuesta, aquí los funcionarios estuvieron en su mayoría en silencio.

En contraste, casi todos los funcionarios importantes comentaron la necesidad de responder de manera contundente a los dos morteros que Hezbolá disparó hacia las Alturas del Golán el lunes, que objetivamente hablando eran mucho menos amenazantes.

Además, el costo de derribar misiles balísticos puede ser tan alto como $2 a $3 millones por interceptor cuando se utiliza el Arrow 2 o 3, dado que el Iron Dome no puede derribar misiles balísticos.

El 29 de septiembre, las FDI llevaron a cabo un gran ataque contra los hutíes, un ataque que superó en gran medida al ataque masivo a Hodeidah en julio, dijeron fuentes al Post antes de un anuncio de las FDI sobre el ataque. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Decenas de aviones israelíes, incluidos aviones de combate F-15I, participaron en la operación, golpeando a 1,800 km. del territorio israelí después de que los hutíes dispararan tres misiles balísticos hacia Tel Aviv y áreas de Israel central a principios de septiembre.

El Ministerio de Salud de los Hutíes dijo que el ataque resultó en la muerte de cuatro combatientes y en 29 heridos, sin ningún intento de distinguir entre miembros Hutíes y civiles.

Según el medio afiliado a Hezbolá, Al Mayadeen, y confirmado por las FDI, los objetivos de los ataques fueron las reservas de petróleo en Ras Issa y el puerto de Hodeidah.

Otros objetivos incluyeron plantas de energía y un puerto marítimo utilizado para importar petróleo, que los Hutíes usaban para transferir armas iraníes a la región, además de suministros militares y petróleo, informó las FDI.

"La agresión israelí apunta a la ciudad de Hodeidah", publicó el medio libanés Al Masirah, de propiedad de los Hutíes.

Las FDI señalaron que los Hutíes han cooperado con milicias iraquíes, que son representantes iraníes, para atacar.

Bajo presión, múltiples fuentes militares insinuaron en septiembre que Israel aún estaba tratando de evitar atacar directamente a estas milicias. Esto se hace para evitar complicar innecesariamente la situación en ese país para los EE. UU., en quienes Jerusalén espera que puedan mantener su influencia allí.

El ejército dijo que era impresionante que la fuerza aérea hubiera logrado una operación tan grande y compleja mientras también atacaba a los adversarios de Israel en Líbano, Gaza, Cisjordania y en otros lugares, todo en las últimas 16 horas.

En ese momento, el Comandante de la Fuerza Aérea Israelí, Mayor General Tomer Bar, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, y el Ministro de Defensa Yoav Gallant felicitaron a los pilotos y prometieron que el largo brazo de Israel golpearía a cualquier enemigo que continuara hostigando al Estado judío.

El grupo terrorista ha lanzado muchos misiles balísticos y drones hacia Eilat. En julio, un dron de los hutíes mató a un civil en Tel Aviv.

Esto llevó a los primeros ataques aéreos israelíes en julio contra instalaciones de refinación de petróleo en Hodeidah, así como activos de la fuerza aérea yemení, para interrumpir el transporte de armas iraníes a Yemen. Informes indican que esos ataques resultaron en la muerte o lesiones de docenas de personas.

Hasta julio, las FDI habían subcontratado las respuestas a los hutíes a los EE. UU., que luchaban contra el grupo por diversas cuestiones de agresión marítima. Sin embargo, después de que los hutíes mataran a un civil en Tel Aviv, el Estado judío contraatacó directamente por primera vez.

El personal de Jerusalem Post contribuyó a este informe.