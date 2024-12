Las FDI recuperan cuerpo del rehén Itai Svirsky en Gaza, tras su asesinato en cautiverio de Hamás

El cuerpo de Itai Svirsky, quien fue tomado como rehén el 7 de octubre en el Kibbutz Be'eri, fue recuperado por las FDI en una operación conjunta con el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), anunció el ejército el miércoles. Hay 100 rehenes que permanecen en cautiverio de Hamas en la Franja de Gaza, 14 meses después de ser secuestrados.

"Itai, miembro del Kibbutz Be'eri, fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. Fue trágicamente asesinado en cautiverio y su cuerpo fue retenido en Gaza," dijo el comunicado.

"Como parte de la operación, el equipo de Personas Secuestradas y Desaparecidas de la División de Recursos Humanos de las FDI, responsable de apoyar a las familias de los secuestrados, trabajó estrechamente con el Instituto de Medicina Forense y la Policía de Israel para identificar sus restos," continuó.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo, "Devolver el cuerpo de Itai para un entierro apropiado en Israel proporciona un cierre crucial para su familia. Sin embargo, las familias siguen esperando a sus seres queridos después de 425 días en cautiverio. Muchos rehenes siguen vivos pero en grave peligro, requiriendo una liberación inmediata para atención médica urgente y rehabilitación. Los demás deben ser devueltos para un entierro digno. Ha llegado el momento de traer de vuelta a todos los 100 rehenes."

La agencia y el ejército informaron a la familia Svirsky de los acontecimientos el miércoles y extendieron "sus más profundas condolencias a la familia" y "continuarán trabajando incansablemente para traer de vuelta a todos los secuestrados."

La muerte de Svirsky

El 15 de enero, Hamas anunció en un video que Itai Svirsky, de 38 años, había sido asesinado en un ataque aéreo del IDF. Había sido retenido como rehén junto a Yossi Sharabi, quien fue asesinado durante el cautiverio, y Noa Argamani, quien fue rescatada en junio. En un video publicado por Hamas en ese momento, Argamani anunció sus muertes.

"Yo estaba en un edificio", dijo Argamani en el video de Hamas. "Fue bombardeado por un ataque aéreo del IDF, un avión de combate F16.

Se lanzaron tres cohetes. Dos de los cohetes explotaron y el otro no. Estábamos en el edificio con soldados de Al-Qassam y tres rehenes: yo - Noa Argamani - Itai Svirsky y Yosef Sharabi.

“Después de que el edificio en el que estábamos fue alcanzado, todos quedamos sepultados bajo los escombros. Los soldados de Al-Qassam salvaron mi vida y la de Itai. Desafortunadamente, no pudimos salvar a Yossi.

"Tras muchos días... dos noches, Itai y yo fuimos trasladados a otro lugar. Mientras nos transportaban, Itai fue alcanzado por un ataque aéreo del IDF. No sobrevivió".

Argamani conmemoró a Svirsky en una publicación en Instagram el miércoles, poco después de que se conociera la noticia: “Querido Itai, durante nuestra estancia compartida en cautiverio, imaginamos miles de situaciones juntos, cómo regresaríamos a Israel juntos, cómo nos encontraríamos para tomar un café después de que todo hubiera terminado y reiríamos de todo. Nunca pensamos ni por un momento que regresarías a Israel de esta manera, como un cadáver.

“Gracias por cada momento de nuestro tiempo juntos. Fuiste mi amigo; fuiste mi hermano mayor en este lugar oscuro. Me enseñaste tantas cosas que llevaré conmigo donde sea que vaya. Ahora recibirás un entierro adecuado en Israel. Descansa en paz”, escribió Argamani.

La posición del IDF es que Svirsky fue baleado y asesinado por Hamas durante el cautiverio. Fue secuestrado del Kibbutz Be'eri el 7 de octubre durante el ataque de Hamas a la comunidad del sur de Israel. En ese momento, el hombre de 38 años estaba con su madre, Orit, de 70 años.

Ambos se habían escondido bajo mantas en la habitación segura cuando los terroristas entraron y dispararon a la habitación, matando a Orit.

El padre de Itai, Rafi, de 71 años, también fue asesinado, junto con sus tres golden retrievers.

Sam Halpern y Noa Feigenbaum contribuyeron a este informe.