Hamás habría ejecutado a seis rehenes en Gaza, según investigación de las FDI

Una exhaustiva investigación del FDI ha concluido que el ejército no mató a los seis rehenes cuyos cuerpos fueron recuperados de Khan Yunis el 20 de agosto después de haber sido secuestrados por Hamas.

Más bien, había signos de disparos en los cuerpos de los seis rehenes, por lo que es probable que hayan sido asesinados por sus guardias de Hamas.

Estos seis rehenes son diferentes de un grupo de seis rehenes que fueron asesinados por Hamas en Tel Sultan en Rafah en una fecha posterior cuando el ejército se estaba acercando a donde estaban retenidos.

Los seis rehenes eran Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri, Alexander Dancyg y Avraham Munder.

Existe incertidumbre acerca de sus muertes porque, el 14 de febrero, la fuerza aérea bombardeó las áreas de túneles donde probablemente estaban siendo mantenidos los rehenes, matando alrededor de seis guardias de Hamas.

Fuentes del IDF admitieron que esto significaba que si los guardias de Hamas no hubieran disparado ya a los seis rehenes, probablemente el bombardeo de la fuerza aérea los habría matado.

Fuerzas adicionales de Hamas encontraron más tarde los cuerpos, pero al parecer no los movieron a un área diferente, creyendo que el IDF no los encontraría, lo que no sucedió hasta otros seis meses después.

Además, el IDF reveló los movimientos de los rehenes hasta donde sabe hasta su muerte.

Según el IDF, los seis rehenes fueron retenidos junto con un grupo más grande de rehenes en el centro de mando subterráneo más grande de Hamas en Gaza, en Khan Yunis, hasta finales de diciembre.

Esta era el área con césped artificial y grandes números de jaulas, así como altos líderes senior de Hamas.

Vídeo difundido por las FDI en relación con la investigación de la muerte de seis rehenes en un túnel de Hamás en la zona de Jan Yunis, 4 de diciembre de 2024. (CREDIT: IDF Spokesperson's Unit).

A finales de diciembre, los seis fueron separados de los demás rehenes y de los líderes principales de Hamas, y fueron trasladados a Hamad, un vecindario a cuatro kilómetros de su lugar de escondite anterior en Khan Yunis.

Esto ocurrió mientras el IDF hacía avances en su invasión de Khan Yunis, que había comenzado el 1 de diciembre.

El IDF no inyectó grandes cantidades de soldados en Hamad hasta meses después de haber tomado el resto de Khan Yunis correctamente.

El 14 de febrero, el IDF llevó a cabo ataques aéreos contra comandantes de batallones de Hamas en el área donde los rehenes estaban retenidos bajo tierra.

El IDF cree que Hamas los disparó y mató poco antes de que ellos mismos fueran asesinados.

A diferencia de los rehenes, que tenían signos de disparos en sus cuerpos, los guardias de Hamas solo tenían signos de ataques aéreos.

El 3 de junio, el IDF confirmó que cuatro de los seis estaban muertos, aunque no había recuperado los cuerpos.

Para el 22 de julio, el IDF pudo confirmar que los seis estaban muertos.

La operación de rescate del 20 de agosto fue llevada a cabo por la 98ª División del IDF y ejecutada por la Brigada de Paracaidistas, la Unidad Yahalom y el Batallón 75, junto con fuerzas del ISA. La operación fue gestionada por inteligencia militar, Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y la Dirección de Rehenes del IDF.

El kibutz Nirim anunció anteriormente que los cuerpos de Popplewell y Buchshtab fueron recuperados de Gaza.

De manera similar, el kibutz Nir Oz anunció que también se recuperaron los cuerpos de Peri, Metzger y Dancyg. Se pensaba que Munder estaba vivo hasta que el kibutz Nir Oz anunció su muerte mientras estaba en cautiverio en Gaza.

El Instituto Nacional de Medicina Forense, la Policía de Israel y el Equipo de Rehenes de la Dirección de Personal del IDF llevaron a cabo un procedimiento de identificación de los cuerpos y notificaron a sus familias y comunidades.

Nadav Popplewell

Popplewell, de 51 años, fue secuestrado de Nirim el 7 de octubre. En junio, las FDI anunciaron que había sido asesinado estando en cautiverio de Hamás.

El kibutz Nirim dijo que le encantaban los libros y la ciencia ficción.

Popplewell fue tomado como rehén junto con su madre, Channah Peri, quien fue liberada en el intercambio de rehenes de noviembre de 2023 después de 49 días en cautiverio en Gaza. Ambos fueron sacados de la habitación segura de su hogar. El hermano de Popplewell, Roi, de 54 años, fue asesinado el 7 de octubre.

Yagev Buchshtab

Buchshtab, de 35 años, fue capturado en el kibutz Nirim el 7 de octubre junto con su esposa, Rimon Kirsht Buchshtab, de 36 años, quien fue liberada el 28 de noviembre de 2023 como parte del intercambio de rehenes.

En julio, las FDI anunciaron que había sido asesinado en cautiverio en Gaza. Buchshtab era técnico de sonido y tenía una pasión por la música.

Yoram Metzger

Metzger, de 80 años, fue secuestrado de Nir Oz el 7 de octubre. En junio, las FDI anunciaron que había sido asesinado mientras estaba en cautiverio de Hamás. Le sobreviven su esposa, Tamar, quien fue secuestrada junto con él y liberada en el intercambio de rehenes de noviembre, tres hijos y siete nietos.

En el kibutz, Yoram trabajaba en la fábrica Nirlat y como mecánico del kibutz.

Haim Peri

Peri, de 79 años, fue secuestrado del kibutz Nir Oz el 7 de octubre. En junio, las FDI anunciaron que había sido asesinado estando en cautiverio de Hamas.

"El día de la masacre en el kibutz, Haim logró salvar a su esposa, Asnat, antes de ser secuestrado él mismo. Sobrevivió en condiciones inhumanas en los túneles de Hamas durante meses, hasta que fue brutalmente asesinado en cautiverio", escribió el kibutz en un comunicado en agosto.

Peri era padre de cinco hijos, abuelo de 13, activista por la paz y fundador de una galería de arte. También enseñó en el Colegio Sapir.

Alexander Dancyg

Dancyg, de 76 años, fue secuestrado de Nir Oz el 7 de octubre. En julio, las FDI anunciaron que había sido asesinado estando en cautiverio en Gaza.

Nacido de sobrevivientes del Holocausto, Dancyg era educador e historiador que trabajó en Yad Vashem durante casi 30 años. Fue uno de los fundadores de delegaciones educativas a Polonia y lideró muchas de ellas.

Avraham Munder

Munder fue secuestrado del kibbutz Nir Oz el 7 de octubre. Munder luchó y resultó herido en la Guerra de los Seis Días, según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El sobrino de Munder le dijo a KAN Reshet Bet anteriormente que el cuerpo de su tío había sido recuperado de Gaza y que "es triste que una persona que participó en la liberación de Jerusalén y respondió al llamado para desarrollar comunidades en el Negev haya tenido su vida terminada al ser arrojado a un túnel en Khan Yunis".

Vivió en el kibbutz Nir Oz por más de 50 años y formó parte del coro Eshkol.

Fue secuestrado a la Franja de Gaza el 7 de octubre junto con su esposa, Ruti, su hija, Keren, y su nieto de nueve años, Ohad, quien fue liberado en el acuerdo de rehenes de noviembre de 2023 después de 49 días de cautiverio.

El Foro de Familias de Rehenes responde

Después de que se publicaran los resultados de la investigación, el Foro de Familias de Rehenes emitió una declaración, diciendo: "Después de 425 días angustiosos, los hallazgos de la investigación sirven como otra prueba de que las vidas de los rehenes enfrentan un peligro constante y diario. El tiempo es esencial: muchos de los rehenes aún están vivos y soportando condiciones imposibles de abuso, hambre y aislamiento."

"Como el presidente electo Donald Trump ha enfatizado - deben ser liberados antes de que asuma el cargo - no sobrevivirán al cautiverio hasta entonces. La administración estadounidense actual e entrante, junto con los países mediadores, deben hacer todo lo necesario para lograr un acuerdo para el regreso de los rehenes."

Gadi Zaig, Yael Helfon y el personal de Jerusalem Post contribuyeron a este informe.