Lapid en la 'Conferencia sobre Libertad de Medios': democracia israelí en peligro

La democracia está "bajo ataque", dijo el líder de la oposición, MK Yair Lapid, al inicio de una conferencia de "emergencia" que su partido organizó en la Knéset el miércoles sobre los intentos del gobierno de intervenir en el mercado de medios.

El partido Yesh Atid de Lapid convocó la conferencia, llamada Conferencia sobre la Libertad de Prensa, tras una serie de movimientos del gobierno que podrían afectar negativamente la libertad de prensa en Israel. Estos incluyen propuestas de ley para privatizar y comercializar la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, conocida como KAN; una decisión del gobierno de cortar todos los lazos publicitarios con Haaretz; un intento de alterar el sistema de medición de audiencia televisiva; entre otros.

Según Lapid, "La democracia debe protegerse a sí misma. Las dos cualidades básicas de una democracia -las cualidades que la diferencian de cualquier otro tipo de régimen- son su capacidad para criticarse a sí misma y mejorar. Ambas son imposibles sin una prensa libre. Ambas están bajo ataque".

"Este gobierno no quiere equilibrio, quiere medios de comunicación como en Hungría, como en Rusia: restringidos, asustados, sumisos, superficiales", dijo Lapid.

"Este es un ataque planeado y orquestado que proviene de arriba. Una y otra vez, [el primer ministro Benjamin] Netanyahu habla desde el podio de la Knesset para atacar a los medios. ¿En qué país – en qué tipo de país – el primer ministro habla en el parlamento en contra de la idea básica de una prensa libre? ¿En qué tipo de país se etiqueta como traición la crítica al gobierno – el papel más básico de los medios de comunicación?”, dijo Lapid.

El líder de la oposición Yair Lapid habla en la conferencia de Yesh Atid en la Knesset 4.12.2024 (credit: ASI EFRATI)

Lapid señaló que había eliminado todos los símbolos de la oposición de los símbolos de la conferencia para que los medios de comunicación asociados con la Derecha se sintieran más cómodos al venir. Sin embargo, estos medios, como Channel 14, no asistieron.

Periodistas critican privatización de Kan

La reportera de Yediot Ahronot, Merav Betito, dijo que una vez que el gobierno comenzó a señalar a los periodistas, era cuestión de tiempo antes de que hiciera lo mismo con los ciudadanos normales.

Sami Peretz de TheMarker dijo que el gobierno no solo estaba actuando contra la libertad de prensa, sino que también se estaba negando a aceptar cualquier crítica, señalando que el gobierno aún no había formado una comisión nacional de investigación para investigar la masacre de Hamas el 7 de octubre.

David Verthaim, de 103FM y Walla, abordó los argumentos del Ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi (Likud) a favor de la privatización de KAN. Karhi ha dicho que la privatización de KAN tenía como objetivo aumentar la competencia en el mercado de medios.

Verthaim contraargumentó que en lugar de crear competencia, la medida aumentaría la cobertura positiva del gobierno, ya que los magnates de los medios con vínculos con el gobierno ahora podrían comprar y hacerse cargo de los canales de televisión y radio de KAN.

Karhi también ha argumentado que el movimiento ahorraría dinero al estado, ya que liberaría cientos de millones de shekels para otros propósitos. Verthaim contraargumentó que en lugar de destinarse a otros propósitos públicos, este dinero enriquecería a magnates de los medios.

Merav Sever, periodista de investigación de Israel Hayom, describió cómo las investigaciones que llevó a cabo sobre delincuentes sexuales y otros crímenes en la sociedad jaredí (ultraortodoxa) no habrían sido posibles en un ambiente de miedo. Por esta razón, no pudo llevar a cabo las mismas investigaciones y publicarlas en los periódicos jaredíes, dijo Sever.

Karhi se unió a la reunión aproximadamente 15 minutos antes de que terminara. Justificó la privatización de KAN primero diferenciando entre la división de noticias de KAN y el resto de sus divisiones.

Estas últimas, incluidas las divisiones que crean contenido original como documentales y otros proyectos, no se verían afectadas por los cambios, dijo Karhi; al contrario, recibirían más apoyo financiero del gobierno como resultado de la liberación de fondos de la privatización de la división de noticias.

Karhi agregó que la privatización de KAN mejorarían la competencia al eliminar la participación del gobierno.

Karhi fue interrumpido repetidamente por representantes de medios de comunicación en el comité. Lapid les instó a dejar hablar libremente a Karhi para no "concederle" el placer de argumentar que en una conferencia sobre libertad de expresión no se le permitió hablar.