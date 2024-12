Elon Musk critica al F-35 y llama a enfocarse en drones de combate

Elon Musk criticó al F-35, llamándolo "obsoleto" y "maestro de nada", en un post en X el lunes.

Musk liderará el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión asesora que tiene como objetivo reducir el gasto del gobierno de EE. UU.

Los comentarios llegaron después de que Musk, un prolífico usuario y propietario de X, dijera: "Mientras tanto, algunos idiotas todavía están construyendo aviones de combate tripulados como el F-35", acompañado de un video de una flota de drones sincronizados, lo que generó críticas de algunos usuarios que argumentaron sobre su efectividad.

Musk, sin amedrentarse, respondió atacando al F-35 por ser "demasiadas cosas para demasiada gente", diciendo que esto lo hacía un costoso y complejo "maestro de todo, maestro de nada", y agregó que "los aviones de combate tripulados son obsoletos en la era de los drones de todos modos. Solo llevarán a la muerte de pilotos".

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people. This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI