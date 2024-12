¿Cómo es ser soldado musulmán en el ejército de Israel?

El cristianismo, el judaísmo y el islam comparten un versículo que al soldado musulmán de las FDI, Yahya Mahamid, le gusta recordar: "Quien salva una vida, salva al mundo entero, y quien mata a una persona, mata al mundo entero", y esa era su misión número uno en las FDI, "solo salvar a una persona", dijo Mahamid en un video publicado el viernes por Visegrad24.

En el video con sede en Tel Aviv, Mahamid respondió preguntas publicadas en la cuenta de X/Twitter de Visegrad24.

En respuesta a la pregunta: "¿Cómo afectó tu servicio a tu fe? ¿La fortaleció? ¿La debilitó? ¿La alteró?", Mahamid dijo que su servicio la hizo más complicada, pero ha visto a otros jóvenes árabe-israelíes seguir su camino.

"Ir a una mezquita que no conozco, fuera de mi comunidad, para rezar, se volvió más desafiante después de unirme al ejército", dijo. "Y no solo eso, hago defensa de Israel, y mi rostro es conocido por otros árabes, por lo que las cosas se complicaron. Pero recientemente, he visto a más figuras religiosas abriendo espacios para personas como yo en sus mezquitas".

"Muchos árabes israelíes, jóvenes, vieron lo que hice y decidieron seguir adelante", agregó Mahamid. "Y algunos lo hicieron, incluida una mujer musulmana muy religiosa que se inscribió para ser soldado de combate en las FDI. Así que ella llevaba el uniforme de las FDI con un pañuelo en la cabeza y un M-16. Ver ejemplos como ese realmente me da mucha energía para seguir adelante".

Mahamid explicó que la mayoría de los musulmanes en Israel son suníes, al igual que él. En el ejército, recibe alojamiento para rezar y ayunar, dijo en el video.

En respuesta a una pregunta sobre el objetivo de los niños, Mahamid dijo que las FDI hacen todo lo posible para no apuntar a niños y civiles.

"No creo que hayamos apuntado a niños, nunca lo hacemos", dijo. "Hay daños colaterales y es triste, muy triste, me afectó. Ver sangre en el suelo afecta a cualquier ser humano. Pero puedo dormir muy bien sabiendo que no apuntamos específicamente a niños y civiles".

La cuenta de Visegrad24 recibió múltiples preguntas con un tema similar, como "Pregúntale cómo puede dormir por la noche".

"Duermo muy bien sabiendo que durante todo mi servicio, nunca hubo un ataque terrorista en mi área donde serví", dijo Mahamid. "Solo he visto sonrisas y civiles que salían y disfrutaban su día mientras estoy de guardia".

En una respuesta posterior, Mahamid explicó que las FDI y la Policía de Israel evitan que los soldados operen en áreas donde tienen familia.

Otro usuario planteó la pregunta: "¿Se considera también palestino? ¿Qué significa una identidad palestina para él?"

"No me considero palestino", respondió Mahamid. "Mi abuela, que nació en Tulkarm en Cisjordania, se identificaba como palestina. Siempre digo que mi abuela era palestina, pero yo no lo soy. Ella fue la sionista más grande que he conocido".

Se hizo una segunda pregunta sobre el tema de los palestinos: "¿Qué piensa de todos los pro-palestinos que llaman a Israel un apartheid?"

"Decir desinformados, como mínimo", dijo Mahamid. "Pero la cuestión palestina nunca se trató de los palestinos, nunca se trató de Palestina. Se trataba simplemente de atacar a los judíos. Y ahora la nación judía tiene un país, y ahora quieren atacar al país judío utilizando a los palestinos y a Palestina como herramienta. Si esto se eliminara de la ecuación, se traería otra cosa para llenar ese vacío".

Las FDI protegen a todos

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) protegen a todos dentro del país, dijo Mahamid en respuesta a una pregunta sobre soldados musulmanes de las FDI acusados por otros musulmanes de ser traidores.

"Las FDI han detenido el contrabando de armas hacia Israel, y sabemos que las comunidades árabe-israelíes están sufriendo de crímenes violentos en estos momentos, y esas armas, y drogas, están siendo detenidas por las FDI para que no lleguen a nuestra comunidad árabe", dijo. "Los árabe-israelíes deberían servir en las FDI porque el beneficio para nuestra comunidad es realmente masivo".

El video terminó con la pregunta, "Quiero preguntarle qué aconsejaría a los líderes de Hamas como musulmán si fuera palestino".

"Ya aconsejé al difunto Yahya Sinwar que liberara a los rehenes en la televisión nacional israelí", dijo Mahamid. "Esa era la única forma en que podíamos poner fin a la guerra. Desafortunadamente, mi voz se perdió entre muchas otras voces, en árabe y hebreo, en inglés y cualquier otro idioma. Pero Hamas es sordo".

"Espero, como soldado israelí, espero al líder palestino orgulloso que ame a su pueblo más de lo que odie a Israel, para que llegue", agregó. "Todavía no he visto a otro líder como ese".