Netanyahu desafiante: "No habrá paz hasta destruir a Hamás por completo"

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que no "estaría de acuerdo en poner fin a la guerra antes de que eliminemos a Hamas" en una entrevista con el escritor editorial de Wall Street Journal, Elliot Kaufman, que luego fue publicada en el periódico estadounidense el viernes.

"No vamos a dejarlos en el poder en Gaza, a 30 millas de Tel Aviv. No va a suceder", dijo en medio de llamados de muchos para aceptar un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes duradero en el enclave palestino. El artículo de opinión del Journal señala que el primer ministro israelí solo contempla que tal acuerdo sea parcial si la organización terrorista palestina sigue intacta.

El líder israelí le dijo a Kaufman que Israel está "ganando a lo grande" contra sus oponentes con la debilitación de Hamas y Hezbolá y el desmantelamiento del régimen de Assad en Siria, señala el artículo de opinión.

Netanyahu también afirmó en la entrevista que solo unos días después del 7 de octubre, algunos funcionarios militares israelíes sugirieron ir más contra la organización terrorista Hezbolá para que Hamas quedara "intacto en el sur", a lo que el primer ministro se opuso y dijo: "No deberíamos llevar a cabo una guerra de dos frentes. Un frente masivo a la vez. Estamos aquí para erradicar a Hamas, no para dar golpes disuasorios, sino para destruirlo". El Primer Ministro Benjamin Netanyahu durante una evaluación de la situación en el Monte Hermón. 17 de diciembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Netanyahu luego defendió la posición de Israel de controlar el Corredor de Filadelfia en el sur de Gaza, diciendo: "No es suficiente destruir a Hamas si no se controla el cierre del sur".

Luego discutió la retención de armas por parte de Estados Unidos en caso de que Israel entrara en Rafah, lo cual Netanyahu describió como un "caso legítimo" y apreció la presión bajo la que se encontraba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el asunto, según el artículo de opinión de Kaufman, con el líder israelí diciendo "No es fácil ser presidente, hay que admitirlo, con estas facciones muy radicales en su partido. No fue fácil hacer lo que hizo el Sr. Biden".

Netanyahu dice que la República Islámica y sus representantes están debilitando.

Mirando hacia la frontera norte de Israel, Netanyahu le dijo a Kaufman que antes de su asesinato, el Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah, "literalmente estaba tomando el mando de las acciones militares. Pero lo que me sorprendió fue darme cuenta de que él era el eje del eje, reemplazando a [Qassem] Soleimani".

Luego dijo que Irán "no tiene una línea de suministro", señalando que la República Islámica gastó miles de millones de dólares en Siria, Hezbolá y Hamás. "Advertimos a Assad que no permitiera que Irán suministrara armas a Hezbolá a través de Siria. Hizo el tonto", agregó. "No sé si matamos a alguien, pero ciertamente destruimos el armamento del ejército sirio", dijo sobre el bombardeo israelí de las instalaciones de armas químicas de Siria. "No queremos que todo lo que acumularon los sirios caiga en manos de los yihadistas".

Luego dejó en claro que era optimista sobre el regreso del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a la Oficina Oval, diciendo que "coloca la responsabilidad directamente en Hamas y les advierte que habrá consecuencias".