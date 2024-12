Se estrena el documental "Hijos del 7 de octubre", con Montana Tucker

El documental Los Niños del 7 de Octubre, que fue realizado con la participación de la cantante/influencer Montana Tucker, tuvo una emotiva proyección de estreno el lunes por la noche en el Museo de la Tolerancia en Jerusalén. Entre los asistentes estuvieron el presidente Isaac Herzog, su esposa Michal y Tucker.

El documental, dirigido por Asaf Becker, presenta a Tucker entrevistando a varios niños que sobrevivieron al ataque terrorista de Hamas. Los niños y sus familias, Tucker, Herzog, la exrehén Noa Argamani y el CEO del Museo de la Tolerancia Jonathan Riss también recorrieron la exposición del museo sobre la masacre del 7 de octubre, llamada "06:29: De la Oscuridad a la Luz", que utiliza fotografías y testimonios para contar la historia de ese día.

Tucker, quien tiene más de 14 millones de seguidores en redes sociales, ha estado hablando sobre la masacre del 7 de octubre desde que ocurrió. Ha visitado Israel varias veces en el último año y ha publicado entrevistas y un video de baile en el sitio del festival de música Supernova, donde más de 360 personas fueron asesinadas, para sus seguidores en todo el mundo.

Hablando con The Jerusalem Post después de la proyección, Tucker dijo que aunque su abuelo ha fallecido y su abuela está actualmente muy enferma, estaba segura de que ambos, ambos sobrevivientes del Holocausto, estarían orgullosos de ella por trabajar en este documental. Ella Shani, Alona Rousso, Yael Edan, Montana Tucker, Rotem Matias y Jonathan Riss, Director General del Museo de la Tolerancia de Jerusalén (credit: ARNON BOSSANI)

"Mi mamá siempre dice que mi zayde [Yiddish para abuelo] vive dentro de mí," dijo Tucker. "Mi zayde hablaría con cada persona que conociera sobre el Holocausto y compartiría su historia... pienso en él en todo lo que hago, en el trabajo que realizo. Mis abuelos son mi mayor inspiración en el trabajo que hago. Me enseñaron lo que significa ser fuerte, nunca rendirse y luchar por lo que es correcto."

Al preguntarle qué la persigue después de entrevistar a los niños para el documental, ella dijo: "Como una de las niñas dijo, esto podría haberle pasado a cualquiera... Esto podría haberme pasado a mí. Yo podría haber estado en Nova. Si estuviera en Israel y me hubieran pedido actuar en Nova, probablemente habría ido.

Así que, piensas en eso. He construido relaciones tan fuertes con las personas que conocí al hacer esta película. Por lo tanto, ahora son parte de mí. Esto se ha vuelto tan personal para mí. No es solo un proyecto en el que estoy trabajando o algo que estoy haciendo para las redes sociales. Esto es mi vida y mi alma."

Un título al comienzo de la película de 35 minutos recuerda a los espectadores que 38 niños fueron asesinados por terroristas de Hamas el 7 de octubre, y 42 fueron tomados como rehenes, dos de los cuales, los hermanos Ariel y Kfir Bibas, aún están retenidos en Gaza. Los testimonios de los niños entrevistados en la película son extremadamente angustiantes de escuchar, y es difícil imaginar cómo fueron esos momentos vividos. Después de la proyección, el director dijo que un psicólogo estaba presente para ayudar a los niños y asesorar a los cineastas.

Quizás los momentos más perturbadores de todos no fueron realizados por el equipo de la película, sino por un video en vivo que los terroristas de Hamas publicaron en Facebook de la familia Idan en el Kibbutz Nahal Oz.

Yael Idan, de 12 años, explica en una voz firme lo que vemos en el video: los terroristas de Hamas dispararon y mataron a su hermana de 18 años, Maayan, mantuvieron a toda la familia como rehén en su casa y luego secuestraron a su padre, Tsachi, a Gaza. Todavía está retenido allí.

En el video se escuchan disparos y los terroristas les gritan, mientras Yael, sollozando, lucha por comprender que su hermana está muerta. "Es como si todo lo que te hacía sentir seguro ya no fuera seguro", dice Yael en el documental.

Algunos de los momentos más tristes son los que anteceden a la masacre. Hay un video de la madre de Rotem Matias saludándolo en su cumpleaños número 16, unos meses antes del 7 de octubre, bromeando y diciéndole que ahora puede beber legalmente en Berlín.

La familia de Rotem vivía en el Kibbutz Holit, y sus padres lo protegieron con sus cuerpos cuando Hamas disparó contra su casa y les lanzó una granada. Ambos padres murieron. Rotem recibió un disparo y resultó gravemente herido, pero sobrevivió. "Mis padres me salvaron y me dieron una segunda oportunidad en la vida", dice Rotem, quien ahora vive con su tío.

Eitan Yahalomi tenía 12 años cuando terroristas entraron al Kibbutz Nir Oz, disparando a su padre y llevándolo a él, a su madre y a sus dos hermanas menores en motocicletas hacia Gaza. Recuerda que su hermana Yael estaba en la motocicleta con él, pero como estaba llorando, la pusieron en la motocicleta con su madre y otra hermana. El Presidente Isaac Herzog (segundo por la izquierda) en la proyección con su esposa, Michal, y Montana Tucker, la madre de Montana, Michelle Tucker, y el Director General del Museo de la Tolerancia de Jerusalén, Jonathan Riss. (credit: ARNON BOSSANI)

Los terroristas dejaron la motocicleta con la madre y las hijas sin vigilancia por un momento, y lograron huir, haciendo como que estaban muertas durante horas, mientras Eitan fue llevado a Gaza y retenido allí durante 52 días, gran parte del tiempo solo en una celda custodiada por terroristas.

Cuando entró en Gaza, fue golpeado por una multitud y luego fue obligado a ver videos de terroristas matando gente, algunas de las cuales él conocía, y cuando lloró, fue amenazado por ellos apuntándole con armas. El padre de Eitan, Ohad, sigue detenido en Gaza.

Quizás los momentos más esperanzadores en la película detallan la resistencia de los niños ante la aplastante pérdida. Se muestra a Eitan montando una motocicleta, que claramente le encanta, y dice con una sonrisa que no permitirá que Hamas le impida disfrutar de este pasatiempo.

Otras personas entrevistadas en la película incluyen a Alona Rousso y Yella Rousso de Kfar Aza, cuyo padre, Uri, fue asesinado mientras defendía el kibutz; Amit Cohen de Nir Oz, quien describe cómo su padre fue disparado, y que la misma bala que pasó por la pierna de su padre alcanzó a su perro; y Ella Shani, del kibutz Be'eri, cuyo padre fue asesinado y que dijo en un mensaje grabado para él que se da cuenta de cuánto la amaba, aunque tuvieran una relación complicada.

Tucker no recibió compensación por su trabajo en la película y pidió que cualquier beneficio vaya a reconstruir las comunidades del sur que fueron atacadas.

Un año de difundir el mensaje

En una mesa redonda con algunos de los niños y los cineastas después de la proyección, ella dijo: "Este último año, más de un año, ha cambiado por completo mi vida. Cuando empecé a hacer esto, era algo que sabía que tenía que hacer; había algo dentro de mí que me decía que tenía que hacerlo, y no había otra opción... Por eso he vuelto a Israel tantas veces: para compartir las historias personales contigo."

Tucker comparó la negación de la masacre con la negación del Holocausto. "Cuando escuchaba la negación del Holocausto, siempre me resultaba incomprensible cómo la gente podía negar el Holocausto, ya que tenemos todas las pruebas del mundo", dijo. "Y ahora, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en todo el mundo con la negación del 7 de octubre, cuando, como viste, Hamas transmitió en vivo lo que estaban haciendo para que el mundo lo viera; no estaban tratando de ocultarlo. Sé que suena como si todos estuviéramos gritando y nadie estuviera escuchando, pero mucho del contenido que he publicado ha marcado la diferencia."

Muchas personas han publicado comentarios, diciendo que su perspectiva ha cambiado después de ver lo que ella publicó, dijo Tucker, aunque admitió que inicialmente había perdido cientos de miles de seguidores, y que continúa recibiendo amenazas de muerte debido a su defensa de Israel.

Los Hijos del 7 de octubre fue producido por Kastina Communications, que también produjo el documental de Sheryl Sandberg sobre la violencia sexual durante la masacre del 7 de octubre, Gritos antes del silencio. La Coalición de Ayuda también ayudó a producir la película.

Entre los oradores antes de que se proyectara el documental estaba Sigal Manzuri, cuyas dos hijas, Norelle y Roya Manzuri, ambas ciudadanas estadounidenses, fueron asesinadas en el festival de música Supernova el 7 de octubre, junto con Amit Cohen, el novio de Norelle.

Manzuri recibió la devastadora noticia de que Norelle había sido asesinada mientras observaba el período de luto de la shivá por Roya y durante una llamada por Zoom con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien al parecer rompió a llorar cuando se enteró.

La exhibición "06:29" fue curada por Malchi Shem Tov, el padre de Omer Shem Tov, quien fue secuestrado a Gaza y aún está cautivo por Hamás. Fue narrado por Ella Shani, una de las entrevistadas en el documental. Presenta fotografías de Ziv Koren y clips de los documentalistas Noam Shalev y Kobi Sitt. Se recomienda para mayores de 16 años.

Tucker dijo que nunca dejaría de luchar por Israel. "Cuanto más odio reciba, más me demuestra por qué debo hacer esto y por qué debo seguir hablando... Seguiré haciendo todo lo que pueda con mi voz y mi talento y todo lo que tengo para seguir defendiéndoles a todos ustedes", dijo Tucker.