Diplomático de Irán en la ONU: Confirmación del asesinato de Haniyeh justifica el ataque a Israel

El Representante Permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, dijo que la confirmación de Israel del asesinato del ex líder de Hamas, Ismail Haniyeh, legitima el ataque de Irán a Israel el 1 de octubre en una publicación en X, el martes.

"Este acto descarado... legitima la respuesta de Irán el 1 de octubre de 2024," decía la publicación.

La publicación sigue a una declaración el lunes del Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, quien asumió la responsabilidad del asesinato de Haniyeh.

Katz amenazó con infligir un "golpe decisivo... tal como lo hicimos con Haniyeh" durante su declaración del lunes tras un ataque de los hutíes en el centro de Israel. Esta fue la primera vez que un funcionario israelí abordó la participación de Israel en el asesinato de Haniyeh, quien fue asesinado en Teherán en julio.

In a shameless admission, the regime’s Minister of Warmongering confessed to the assassination of Ismail Haniyeh, the political leader and former Prime Minister of Palestine, during his visit to Tehran. This brazen act underscores Israel’s role in terrorism, legitimizes Iran’s… pic.twitter.com/hBgPpYoMi7