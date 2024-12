Israelí condenado por espionaje a favor de Irán y viajar a un país enemigo

El Tribunal de Distrito de Beersheba condenó a un ciudadano israelí por actuar en nombre de las agencias de inteligencia iraníes y entrar en un país enemigo sin permiso, anunció la Oficina del Fiscal General el jueves.

Moti Maman, de 73 años, ingresó a Irán dos veces y discutió llevar a cabo actos terroristas en suelo israelí con agentes iraníes, según su confesión.

Maman, de Ashkelon, exigió un pago por adelantado de un millón de dólares a los funcionarios de inteligencia iraníes antes de llevar a cabo cualquier acción para ellos. Maman admitió que había estado en contacto con agentes iraníes debido a su situación financiera.

Esto marca la primera condena desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, a pesar de varias acusaciones contra israelíes que fueron reclutados por agentes iraníes.

Moti Maman, residente en Ashkelon, detenido en agosto como sospechoso de colaborar con los servicios de inteligencia iraníes. (credit: PELED ARBELI)

Según la acusación a principios de este año, Maman discutió la posibilidad de asesinar a altos cargos israelíes en Israel, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Galant y el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, con el agente iraní.

También se reunió con los agentes sobre la posibilidad de asesinar al ex primer ministro Naftali Bennett o a ciertos alcaldes utilizando un dispositivo explosivo, el establecimiento de escuadrones especiales de asesinato en Rusia y Estados Unidos que serían utilizados para asesinar a opositores del régimen iraní, y la realización de lavado de dinero en Israel para otros.

Uno de los vecinos de Maman en Ashkelon le dijo a Maariv en septiembre: "Estaba claro que no le gustaba el país, que no estaba feliz aquí. Siempre se quejaba. Hace dos semanas, las fuerzas de seguridad llegaron al edificio con armas, buscándolo. Vive aquí con su pareja. En el momento en que vimos que el espía era de Ashkelon, supimos de inmediato que era él. Llamé a una amiga y le dije que debía ser él, y tenía razón. No me sorprende en absoluto."