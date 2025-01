Trump advierte a Hamás: 'Es mejor que liberen a los rehenes pronto'

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Hamas debe liberar a los rehenes retenidos en cautiverio en Gaza "pronto" al hablar con reporteros en su gala de Nochevieja en Mar-a-Lago.

"Permíteme decirlo de esta manera", dijo, "ellos [Hamas] mejor dejar que los rehenes regresen pronto".

Cuando se le preguntó sobre un alto el fuego, Trump dijo: "Vamos a ver qué sucede".

Trump ha hecho varias declaraciones similares desde que ganó las elecciones en noviembre, incluyendo una publicación en su red social Truth Social a principios de diciembre en la que prometió severas repercusiones si los rehenes no eran liberados para la fecha en que asumiera el cargo.

"Si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, la fecha en que asumo con orgullo el cargo de Presidente de los Estados Unidos, habrá TODO EL INFIERNO QUE PAGAR en el Medio Oriente, y para aquellos a cargo que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad", decía su publicación.

BREAKING: Donald Trump issues a stern warning to H*mas: "They better let the hostages come back soon." Trump isn’t holding back!pic.twitter.com/7OWeIklL7V