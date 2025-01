EXCLUSIVO: Dentro de la guerra electrónica en el buque más avanzado de la marina Israelí

Recientemente, The Jerusalem Post entrevistó a dos comandantes de guerra electrónica en el barco más avanzado de la Marina Israelí, el Saar 6, que es tan nuevo que algunas de las naves de ese modelo solo se han vuelto totalmente operativas al comienzo de la guerra actual.

Soldados de la Armada israelí a bordo del buque Saar 6 interceptan con éxito un dron. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El Capitán "B" ha servido en la marina por más de seis años, incluyendo en su actual Saar 6, The Independence, así como en un barco Saar 6 anterior y un barco Saar 5.

El Teniente "Y" ha servido en el actual Saar 6 durante aproximadamente 18 meses, habiendo servido previamente en un Saar 4.5.

Y le dijo al Post: "Comencé una semana antes del 7 de octubre. Destaco los sistemas de detección, navegación y comunicación para construir el panorama operativo, incluyendo tanto ofensiva, defensiva y navegación. También hay sistemas clasificados tácticos".

Luego, dijo que es responsable "de todo lo que interconecta entre los mundos del mar y la tierra".

Soldados de la Armada israelí llevan a cabo operaciones cerca de la frontera norte de Israel. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Además, afirmó: "Soy oficial naval de combate electrónico y también me ocupo de operaciones conjuntas entre nuestro barco y la fuerza aérea, así como de las plataformas de gas de Israel."

El capitán "B" dijo que ha "visto diferentes rondas y etapas de guerra".

18 sistemas electrónicos diferentes

"Soy el comandante adjunto del barco. Estoy a cargo de todos los sistemas y de su mantenimiento. Existe una integración de todos los [casi 20] sistemas. Esta integración es parte de la magia", dijo.

El Post ha informado anteriormente que el Saar 6 combina un impresionante total de 18 sistemas de guerra electrónica diferentes, muchos de los cuales no existen en ninguna otra embarcación naval israelí.

Al igual que Y, B dijo: "Establezco conexiones entre la fuerza aérea y la marina. Somos otra herramienta para proporcionar elementos para el cuadro general de amenazas para las FDI.

"Podríamos enfrentarnos a amenazas aéreas o amenazas precisas de tierra a tierra o de tierra a mar", dijo.

Además, B afirmó: "Y y yo construimos un panorama, y podemos descifrar las amenazas, luego decidir qué elementos [no son amenazas] y pueden permanecer en el aire [como aves] y qué derribar".

"Las amenazas aéreas son complejas y los objetos detectados pueden confundirse. Necesitamos separar el trigo de la paja: concluir cuál es la verdadera amenaza", continuó.

Avanzando tanto en el ataque como en la defensa, el Saar 6 "ataca todas las amenazas navieras. También utilizamos diferentes elementos de la cúpula de hierro naval para diferentes amenazas", explicó B.

Además, señaló, "Ha habido un cambio importante. La participación de la armada en ataques relacionados con invasiones terrestres aumentó enormemente. Si antes de este cambio, algunos pensaban que la armada necesitaba convencer a otros '¿por qué soy relevante para ti?', ahora está claro que 'somos relevantes'.

Luego, B dijo: "Ahora puede haber una rápida llamada telefónica de un comandante de batallón en Gaza [sin tener que subir en la cadena de mando burocrática) y podemos hacerlo. Esto es genial".

Un ejemplo fue el 16 de octubre de 2023; las FDI revelaron que los ataques de los barcos Saar 6 Oz y Magan golpearon la infraestructura de Hamas para ensamblar armas, así como posiciones y puestos de observación para los comandos navales de Hamas. Ha habido muchos ejemplos desde entonces donde las FDI han dicho que la armada participó en ataques a las fuerzas terrestres terroristas de Gaza.

“Y tenemos tantas habilidades. Hay tantas cosas que podemos hacer. Con una llamada nuestra a la Fuerza Aérea, podemos hacer que ataquen un objetivo al mismo tiempo que nosotros atacamos un objetivo para el comandante del batallón de Gaza. Y todo esto puede ocurrir mientras seguimos navegando y maniobrando nuestra posición en el mar”, agregó Y.

Explicó: “Debido a la guerra, el Saar 6 se volvió operativo mucho más rápido, cuando normalmente habría tomado años”.

Soldados de la Armada israelí llevan a cabo operaciones cerca de la frontera norte de Israel (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Ciberataques

Además, B afirmó que las múltiples capacidades electrónicas del Saar 6 "no se limitan a las comunicaciones. También nos encargamos de defender contra misiles y llevar a cabo la guerra electrónica", a menudo considerada un eufemismo para el bloqueo.

Preguntado sobre los sistemas cibernéticos especiales del Saar 6, respondió: "Todo lo relacionado con datos también está bajo mi mando".

En octubre de 2023, el Post informó que, además de los sistemas de defensa de misiles de intercepción, los buques también cuentan con "16 misiles antiaéreos, un cañón principal Oto Melara Super Rapid de 76mm, dos estaciones de armas remotas Typhoon de 25mm y dos lanzatorpedos de 324mm para torpedos ligeros MK54. Cada buque de última generación también estará equipado con sistemas de guerra cibernética y electrónica".

El Saar 6 utiliza el sistema EL/M-2248 MF-STAR, que es un radar de matriz activa de exploración electrónica (AESA) de estado sólido multifunción desarrollado para una nueva generación de plataformas navieras.

Este sistema de radar utiliza cuatro matrices activas que operan en la banda S, con cada una de las cuatro matrices separadas posicionadas en una dirección. Según informes extranjeros, el radar emplea técnicas de multihaz y pulsos Doppler, así como robustas técnicas de contramedidas electrónicas, para extraer objetivos con baja sección transversal de radar en entornos complejos de interferencias y bloqueos.

Además, los informes extranjeros indican que los radares AESA proporcionan una baja probabilidad de interceptar señales emitidas y ayudan a que los barcos permanezcan sigilosos.

También reducen el tiempo de respuesta de adquisición de objetivos y proporcionan una capacidad avanzada para rastrear con precisión y simultáneamente una amplia gama de objetivos.

"Los sistemas de combate y defensa aérea instalados en las corbetas Sa'ar representan el nivel significativo que ahora se está integrando en el resto del conjunto de defensa aérea de Israel, un aspecto integral de las soluciones navales de IAI en toda su estructura", dijo Boaz Levy, presidente y director ejecutivo de IAI.

“Desplegar el sistema de radar más avanzado del mundo de su tipo, basado en décadas de conocimientos en la producción de radares de ELTA, es la piedra angular para una amplia gama de sistemas con la capacidad de actuar como un multiplicador de fuerza para la armada, para las FDI y para el Estado de Israel”, añadió.

Soldados de la Armada israelí llevan a cabo operaciones cerca de la frontera norte de Israel (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Amenazas de Irán y Yemen

A continuación, el Post preguntó cómo el Saar 6 logró priorizar entre diversas amenazas de Irán y Yemen, incluyendo amenazas de diferentes calidades cuando se trata de drones versus misiles balísticos. A lo largo de la guerra, las FDI han señalado muchas veces que los buques navales israelíes han contribuido a la defensa contra todas estas amenazas de diversas maneras.

B declaró: “No importa de dónde provenga una amenaza. Podría ser del Este [como Irán y Yemen], del Sur [Gaza], del Oeste [varios adversarios si dan la vuelta desde el Mediterráneo], del Norte [Hezbollah] - la abordamos con la misma seriedad. Estamos listos para actuar. Podríamos detectar una mariposa y simplemente apartarla [porque no es una amenaza]...o podríamos derribar algo...lo que sea mejor para el Estado de Israel.”

Además, Y explicó: "Hemos ayudado tanto en Gaza como en Líbano. También, en el Mar Rojo. También contamos con herramientas para defender el cielo. Además, duplicamos las capacidades de la fuerza aérea para proteger el frente interno".

La Armada continúa defendiendo todas las aguas alrededor de Eilat, declaró Y.

Las FDI anunciaron específicamente la presencia del Saar 6 en el Mar Rojo en diciembre de 2023 y han proporcionado imágenes de su navegación allí, pero no han identificado más detalles sobre sus operaciones allí.

Además, en abril, se utilizó la versión del Cúpula de Hierro del Saar 6 para derribar drones que atacaban Eilat.

El Saar 6 está equipado con el sistema Barak-8 MR-SAM, que es capaz de derribar aeronaves enemigas a una distancia de 50-70 kilómetros. Está diseñado para defender los buques de guerra contra una gran variedad de amenazas aéreas de corto a largo alcance, como misiles entrantes, aviones y drones a bajas o altas altitudes.

Previamente, el Comandante del Escuadrón Naval 32, Steven Gordon, confirmó al Post que sus buques navales están entrenados "para defenderse contra ataques de drones", al tiempo que señaló que el sistema de defensa Barak 8 es solo una de varias opciones de defensa contra drones.

El Sa’ar 6 también está equipado con dos interceptores de misiles Naval Dome para cohetes (la versión marítima del Iron Dome basado en tierra).

Anteriormente, en abril de 2023, el Post informó sobre un incidente en marzo de 2021 en el que los sistemas de radar altamente avanzados del barco de misiles Saar 6 se utilizaron con éxito para rastrear un dron de ataque iraní y facilitar la asignación de un avión F-35 específico para derribar el dron entrante.

Y dijo: "Cada barco es importante, pero el Saar 6 tiene una serie de capacidades defensivas especiales. También puede lograr otras cosas, pero esas capacidades defensivas son su mejor factor X".

"Incluye muchos sistemas que no forman parte de otros barcos. También puede maniobrar de manera más silenciosa y sigilosa", agregó, confirmando informes extranjeros sobre ciertas capacidades de sigilo.

Además, Y dijo: "Podemos estar dispersos con logística en muchos lugares en el Sur y en el Norte. Podemos navegar a donde sea necesario, ya sea defendiendo las plataformas de gas natural para el suministro eléctrico del país o ayudando con una invasión o con el manejo de objetivos más allá de las fronteras de Israel".

B agregó: "Puede atraer atención y puede ser vista como una proyección de poder en un área para mostrar que la estamos protegiendo seriamente".

La capacidad del Saar 6 de proyectar poder en defensa también libera a otros barcos para ir al ataque.

Por ejemplo, cuando los barcos Saar 5 atacaron a la armada siria a mediados de diciembre, Y dijo: "Les dejamos hacer el ataque en Siria".

La Marina israelí opera entre el norte de Israel y el golfo de Eilat, 5 de septiembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Manteniéndose al día con tantos sistemas electrónicos

B afirmó que a pesar de ser el comandante de electrónica, no es un experto en cada sistema en el barco, "Hay docenas [el IDF no puede dar números exactos] de expertos en tecnología militar. No hay una sola persona que conozca cada sistema. Alguien en el barco debe estar disponible para operar cada sistema en todo momento, incluso si alguien más está dormido."

Respecto a detectar e identificar amenazas, Y dijo: "Tenemos un personal muy fuerte. Observamos amenazas tanto de cerca [físicamente], como a distancia utilizando radares. En conjunto, creamos una imagen operativa, incluyendo blancos a los que disparar o simplemente seguir. Las fuerzas de batalla son clave. Existe un desafío para las fuerzas operativas: encontrar inteligencia y objetivos precisos y sincronizar nuestros movimientos [con las fuerzas terrestres y aéreas] para cumplir con las diversas misiones paralelas."

"B" agregó: "Tenemos sistemas muy nuevos, pero la mejor parte es el personal, y tienen que ser los mejores para utilizar rápidamente el radar para identificar el objetivo y aclarar si es una amenaza o algo que se puede ignorar [como aves]."

Asimismo, Y señaló que el Saar 6 se encuentra con "Objetivos en tierra, amenazas en el mar y amenazas que pueden sorprendernos. El personal necesita trabajar duro para llegar al nivel adecuado."

B se ofreció voluntariamente: "Nuestro personal no ha estado entrenando por razones vacías. La guerra demostró lo relevante que ha sido el entrenamiento."

El papel de Alemania

B dijo: "Mi familia proviene de sobrevivientes del Holocausto, así que fue una experiencia increíble ver los barcos construidos en Alemania... Fue una experiencia profunda llevar el barco a un estado operativo [de manera acelerada] en medio de la guerra. No todas las guerras tienen este alto nivel de actividad operativa."

"Fue una experiencia tener a los alemanes explicando aspectos técnicos del barco, aunque todos los barcos de las FDI reciben actualizaciones personalizadas cuando llegan a Israel", dijo.

El lado humano de la guerra electrónica

Y dijo: "Los soldados son como tus hijos y nosotros somos como sus padres en un pequeño espacio de 90 metros de largo por 30 metros de ancho. No hay a dónde huir. Necesitamos aceptarnos mutuamente y mantenernos en buen ánimo. Pero todos necesitan apoyo a veces".

"Todo esto ayuda a cumplir la misión, incluido preservar la calma para el frente patrio israelí", dijo.

B afirmó: "Además de ocuparnos de las operaciones, la gente se enferma y tiene que hacer guardias rutinarias, pero siempre necesita mantenerse listo".

"Hay una rotación de cocina que da algo de consuelo después de la guardia... Pasamos largas horas juntos, incluyendo cantar juntos y contar historias. Tomamos una canción conocida, pero luego añadimos nuestras propias palabras improvisadas e incluso tenemos competencias sobre las mejores letras", señaló.

B continuó: "El personal es de muy alta calidad. Sin ellos, no importaría lo bueno que soy. El mantenimiento y entrenamiento que hacen mantienen funcionando el barco. Yuval y yo estaríamos atrapados en el agua sin poder hacer nada sin la sinergia y cohesión".

Además, él dijo: "No necesito ser un experto específico en cada sistema individual. Los suboficiales bajo mi mando son expertos de alto nivel en sistemas específicos. Yo dirijo la orquesta".

"El ganador no es el mejor instrumento de violín, sino quien sabe cuándo usar el violín y quién puede tocarlo mejor", concluyó B.