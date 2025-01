Yoav Gallant deja la Knesset: 'El camino de Likud es el mío'

El ex ministro de defensa Yoav Gallant anunció su renuncia al Knesset el miércoles por la noche.

"Pronto informaré al Presidente del Knesset sobre mi decisión de concluir mi mandato como Miembro del Knesset", dijo Gallant. "Después de 45 años de servicio público, 35 de ellos en las FDI y el resto en el Knesset, esta es solo una estación en un viaje más largo que aún no ha terminado. Ya sea en el campo de batalla o en el servicio público, es importante hacer una pausa, reevaluar y apuntar hacia los objetivos necesarios."

El ex ministro también comentó sobre su destitución de su cargo de ministro de defensa. "Ya que insistí en el reclutamiento de haredim en las FDI, fui removido de mi cargo como ministro de defensa", dijo.

“El camino del Likud es mi camino”

Gallant reafirmó su lealtad al partido Likud, declarando: "El camino del Likud es mi camino. Era un joven soldado en la Unidad 13 cuando emití mi primer voto y contribuí a la histórica victoria de Begin en 1977. Seguiré siendo parte del movimiento Likud. Al comienzo de mi mandato como ministro de defensa, durante los días iniciales de la reforma judicial, advertí que estábamos enfrentando tiempos sin precedentes."

La ausencia de Gallant durante una votación crucial en la Knesset, donde la coalición aprobó por estrecho margen leyes fiscales con la presencia crítica del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien salió del hospital para asistir, y del MK Boaz Bismuth, quien participó a pesar de estar de luto por su madre, provocó fuertes reacciones. Algunos dentro del Likud han pedido que Gallant sea declarado un "MK renunciante".

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, saluda a los soldados de las FDI tras ser destituido de su cargo por el primer ministro Benjamin Netanyahu el 5 de noviembre de 2024. (credit: SCREENSHOT/VIA WALLA)

Esta designación conlleva implicaciones significativas: le impediría a Gallant presentarse en las próximas elecciones de la Knesset en cualquier lista actualmente representada en la Knesset.

Además, le prohibiría formar un nuevo partido con representantes de facciones existentes. Sin embargo, podría postularse con un partido completamente nuevo si compite de forma independiente en las próximas elecciones.

Además, la sanción no aplicaría si Gallant renunciara voluntariamente después de ser declarado un MK renunciante.

Hace dos meses, el primer ministro Netanyahu anunció el despido de Gallant tras las tensiones continuas desde el inicio de la guerra.

En respuesta, Gallant declaró: "Le dejé claro al primer ministro que mis prioridades son inequívocas: Israel, las FDI y el aparato de seguridad son lo primero, y solo después de eso, mi futuro personal. La decisión de despedirme se produce tras una serie sin precedentes de logros por parte de las FDI, Shin Bet, Mossad y todo el establecimiento de defensa".

Después de su anuncio, el líder de la oposición Yair Lapid dijo: "Gallant habló la simple verdad hoy: fue despedido para pasar una ley vergonzosa de evasión del reclutamiento y la negativa, lo cual es una traición a nuestros soldados, nuestros caídos, y nuestros heridos.

גלנט אמר היום את האמת הפשוטה: הוא פוטר כדי להעביר חוק השתמטות וסרבנות מחפיר שהוא בגידה בלוחמים, בהרוגים ובפצועים שלנו — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 1, 2025

El líder del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, también respondió, diciendo: "Yoav, eres un individuo valiente cuyas palabras y acciones son una sola. Desde tu primer día en el cargo hasta tu último momento en el rol, has hecho una contribución profunda a la seguridad de Israel. El pueblo de Israel te debe una gratitud inmensa, junto con la responsabilidad que asumiste el 7 de octubre."

יואב, אתה אדם אמיץ שפיו וליבו שווים. עשית עבודה משמעותית למען ביטחון ישראל, מהיום הראשון בתפקיד ועד הדקה האחרונה. עם ישראל כולו חב לך תודה עצומה, לצד האחריות שלקחת על ה-7.10.כל עוד הממשלה לא הלכה לבחירות לחדש את אמון העם, עליך לגלות את אותו האומץ שגילית תמיד, להישאר בכנסת,… — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) January 1, 2025

"Mientras el gobierno no haya convocado elecciones para restaurar la confianza pública, debes seguir mostrando la valentía que siempre te ha caracterizado. Quédate en el Knesset y actúa de acuerdo con tu conciencia. No apoyes la aprobación de una ley que permita la evasión del reclutamiento durante tiempos de guerra", concluyó Gantz.

Gallant en el centro de episodios que sacudieron la política israelí

Gallant estuvo en el centro de una serie de episodios que sacudieron a Israel desde la formación del gobierno actual hace dos años.

En marzo de 2023, Gallant advirtió públicamente que la tensión social en Israel causada por las controvertidas reformas judiciales del gobierno eran un riesgo para la seguridad nacional. Netanyahu respondió anunciando la destitución de Gallant, pero las protestas masivas que estallaron llevaron al primer ministro a dar marcha atrás, en lo que se conoció como "La Noche de Gallant".

Gallant volvió a irritar al primer ministro cuando anunció públicamente que el ministerio de defensa bajo su liderazgo no participaría en un proyecto de ley de reclutamiento haredi que no fue aceptado por la Unidad Nacional liderada por los diputados Benny Gantz y Gadi Eisenkot, quienes en ese momento formaban parte del gobierno. La medida efectivamente frenó el proyecto de ley, ya que la oficina del fiscal general se negó a aprobar un proyecto que no se basaba en opiniones profesionales del ministerio de defensa.

Ante la amenaza a la coalición por el descontento de los partidos haredi con Gallant, Netanyahu lo despidió el 5 de noviembre y lo reemplazó por Yisrael Katz. La medida también allanó el camino hacia el gobierno para el partido United Right de Gideon Sa'ar, ya que Sa'ar asumió el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores en lugar de Katz.

En un apasionado discurso tras su destitución que terminó con un saludo solemne, Gallant dijo que una "oscuridad moral" ha caído sobre Israel, debido a los intentos de Netanyahu de eximir a los haredim del servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, la falta de voluntad para llevar a cabo un acuerdo de rehenes y la negativa a formar una Comisión Nacional de Investigación.

Según varios informes, el Likud estaba considerando sancionar a Gallant dándole un estatus legal de un diputado que estaba actuando en contra de los intereses del partido, después de que Gallant se abstuvo en varias votaciones clave en las últimas semanas. Los diputados que reciben este estatus no pueden presentarse en las próximas elecciones en ningún partido que haya sido parte del Knesset anterior. Por lo tanto, la renuncia de Gallant probablemente fue para evitar esta acción y así permitirle competir como miembro del Likud en las próximas elecciones.

El discurso marcó una notable ruptura con Netanyahu, ya que Gallant una vez más se convirtió en el único miembro del Likud dispuesto a criticar al primer ministro públicamente.

El siguiente en la lista del Likud para entrar en el Knesset es Afif Abed, quien es miembro de la comunidad drusa.

Sin embargo, Netanyahu puede optar por tener a uno de los ministros de Likud que renunciaron a sus puestos en el Knesset como parte de la "Ley Noruega", regresar al Knesset en lugar de Gallant. Esto aseguraría que el voto de Gallant en contra de un proyecto de ley de reclutamiento haredi sea reemplazado por un voto a favor.