Hamas publica video de Liri Albag: Una señal de esperanza para los rehenes

Hamas publicó un video de propaganda el sábado revelando una señal de vida de la rehén Liri Albag.

Albag, de 19 años, una de las observadoras femeninas de las FDI tomadas como rehenes el 7 de octubre de 2023, fue secuestrada por terroristas de Nahal Oz. En el video, afirma que ha sido retenida cautiva en la Franja de Gaza durante 450 días.

Los videos de rehenes publicados por Hamas son parte del compromiso continuo de la organización terrorista en la guerra psicológica.

"Solo tengo 19 años. Tengo toda mi vida por delante, pero ahora mi vida entera se ha detenido", dijo Albag en el video. Liri Albag. (credit: Hostages Families Forum)

"Estamos empezando un año realmente oscuro aquí", continuó entre lágrimas. "El mundo está comenzando a olvidarnos. A nadie le importamos. Estamos viviendo una pesadilla."

El video de propaganda incluye la colocación de toda la responsabilidad en el gobierno

En el video de Hamas, Albag dirige sus palabras hacia el gobierno israelí, preguntando: "Si hubiera alguien de tu familia aquí, ¿seguirían estando aquí hoy?

"Esto no es normal, lo que nos estás haciendo pasar aquí", continuó. "¿Sabes lo que es estar en un lugar constantemente bajo bombardeo sin refugio?

"Solo quiero que la gente me recuerde, que recuerden mi nombre", concluyó en el video. "Todo esto es por culpa del gobierno y el ejército."

Respuesta del Foro de Familias de Rehenes

"La familia solicita privacidad y pide que no se les contacte en este momento", declaró el Foro de Familias de Rehenes, pero luego publicó comentarios de la familia.

Eli y Shira Albag, padres de la rehén Liri Albag, envían un mensaje a su hija después de que Hamás publicara un vídeo dando señales de vida. 4 de enero de 2024. (Crédito: Hostages Families Forum)

"El video de hoy ha destrozado nuestros corazones. Esta no es la hija y hermana que conocemos. No está bien, su grave angustia psicológica es evidente", afirmó la familia de Albag. "Vimos a nuestra heroica Liri sobreviviendo y suplicando por su vida. Está a solo decenas de kilómetros de nosotros, pero durante 456 días no hemos podido traerla a casa."

La familia continuó con un llamamiento al Primer Ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes internacionales.

"Apelamos al Primer Ministro, a los líderes mundiales y a todos los tomadores de decisiones: ¡Es hora de tomar decisiones como si tus propios hijos estuvieran allí! ¡Liri está viva y debe regresar con vida! ¡Esto depende solo de ustedes! No deben perder esta oportunidad actual de traerlos de vuelta. A todos ellos.

"El signo de vida de Liri es la prueba contundente e innegable de la urgencia de traer a todos los rehenes a casa. Cada día en el infierno de Hamas en Gaza supone un riesgo inmediato de muerte para los rehenes vivos y pone en peligro la capacidad de recuperar a los caídos para un entierro adecuado", dijo el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado separado. "Quedan dieciséis días hasta el ultimátum establecido por el presidente electo Trump. ¡No debemos perder esta ventana de oportunidad histórica! Es hora de que nuestro Primer Ministro y otros líderes mundiales tomen medidas valientes y traigan a Liri y a todos los rehenes a casa".

El Foro continuó, llamando a personas de todo el mundo a participar en manifestaciones y vigilias de protesta el sábado por la noche en apoyo a los rehenes.

Declaraciones de los padres de Liri

Posteriormente, los padres de Albag hicieron declaraciones exigiendo un acuerdo de liberación de rehenes. La madre de Liri, Shira, exigió a Netanyahu y al ministro de Defensa Israel Katz que la delegación israelí en las negociaciones de rehenes y cese al fuego no regresara de Qatar sin haber asegurado un acuerdo.

"Entendimos de sus palabras que están dispuestos a hacer un trato y traer a todos los rehenes a casa," continuó Shira Albag. "Quiero decirle a Liri si ves esto: Estamos luchando por ti, no te abandonamos, y volverás a casa con vida.

"Sí, es difícil allí, y sí, estás sufriendo, pero regresarás a casa con vida. Mamá te lo promete, mamá y papá te lo prometen, y cumplimos nuestras promesas - sucederá pronto. No nos rendimos; tú tampoco te rindas, así que sigue luchando y sobreviviendo. Eres fuerte y capaz."

El padre de Liri, Eli, también se dirigió a su hija, diciendo, "Si estás escuchando esto, dile a los demás que todas las familias están moviendo cielo y tierra y quieren que sus hijos regresen a casa, y lucharemos hasta que todos los rehenes regresen - los vivos para rehabilitación y los asesinados y caídos para un entierro adecuado en Israel. Solo un poco más, y pronto habrá un trato."