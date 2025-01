‘La lista de Schindler’ de los rehenes de Gaza: Un camino directo hacia la muerte

Representantes de las familias de los rehenes llevaron a cabo una conferencia de prensa en la Sede de las Familias de Rehenes el lunes, en respuesta a los recientes informes sobre una lista de rehenes presuntamente publicada por Hamas en medio de los esfuerzos de negociación en curso.

Entre los representantes se encontraban Ayelet Goldin, hermana del teniente Hadar Goldin; Yaron Or, padre de Avinatan Or; Meirav Leshem Gonen, madre de Romi Gonen; y Yotam Cohen, hermano de Nimrod Cohen. Su mensaje unificado era claro: "Este es el momento de aprovechar la oportunidad histórica y traer a todos a casa."

"No podemos permitir que Hamas dicte nuestro destino", afirmó Ayelet Goldin.

"Hadar fue abandonado y murió en cautiverio de Hamas. He estado aquí durante una década, y mi corazón aún late mientras hablo entre lágrimas. Durante 10 años, he luchado por el derecho de mi hermano a ser llevado a casa para un entierro judío. Les ruego: no dejen que nosotros, las familias victimizadas, nos veamos obligados a luchar entre nosotros en el reality show más cruel de todos. Durante 10 años, he advertido que aquellos que abandonan a los soldados caídos también abandonarán a los heridos, y el 7 de octubre fue el punto más alto de ese abandono".

"Estamos en una encrucijada histórica. Suplico al gobierno, tenemos la fuerza. Y sin embargo, seguimos permitiendo que Hamas nos controle. Mírenme, soy su señal de advertencia. Les suplico, mírenme y vean los rostros de sus hijos. Comprendan que hay un propósito superior: aprovechar este momento histórico y traer a todos de vuelta. Quien no aproveche este momento, todos se convertirán en Hadar Goldin y Ron Arad", concluyó Goldin. Familiares de israelíes retenidos como rehenes en Gaza celebran una rueda de prensa en Tel Aviv el 6 de enero de 2024 (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Yaron Or entregó un mensaje conmovedor a su hijo en cautiverio de Hamas:

"El primer ministro de Israel planea dejarte atrás por mucho tiempo, a ti y a todos los hombres y combatientes. Hijo mío, te están dejando atrás. Esta es la propuesta del primer ministro. Ha elegido no decidir. Así que libera a algunos y deja atrás al resto."

"Ahora me dirijo a todos los israelíes, especialmente a aquellos que se sienten esperanzados, esto concierne solo a un pequeño número de rehenes vivos, tal como Hamas lo planeó. Y no será gratis. El ejército se está retirando de posiciones estratégicas, fortaleciendo a Hamas y dejando a otros atrás. Después de este acuerdo, no habrá más acuerdos", continuó Or.

"Tanto insistimos en que todos sean liberados de inmediato, o serán dejados atrás, y Hamas seguirá bromeando con nosotros durante años. Israel puede asegurar un acuerdo para traer a todos de vuelta. ¿Israel, que se jacta de haber vencido a Irán, Hezbolá y Siria, es esto lo mejor que puede ofrecer? Hago un llamado al público para que entienda, esto no es un acuerdo; esto es desesperación. Oponganse a ello. Exijan que el gobierno los traiga a todos de vuelta."

"No podemos permitir que se negocien vidas selectivamente"

Yotam Cohen describió el costo emocional de los informes contradictorios y las maniobras políticas.

"En los últimos días, todos hemos sido testigos del terror psicológico que se desarrolla: informes contradictorios, declaraciones de miembros de la Knesset y intentos de socavar las protestas. Esta mañana se cruzó una línea. Descubrimos que el gobierno israelí ha creado una 'Lista de Schindler' -66 cuyo destino ha sido predeterminado", dijo Cohen.

"Este mismo acuerdo podría haberse alcanzado antes. La única razón por la que todavía están allí es que el gobierno se niega a pagar el precio necesario para salvar a los ciudadanos que abandonó," continuó Cohen. "El gobierno insiste en un acuerdo parcial que condenará a los rehenes restantes a un destino horrible. Mi hermano Nimrod y los otros soldados se pudrirán en los túneles para siempre."

"No hay excusa para este abandono, ninguna justificación para distinguir entre vidas. El gobierno israelí no tiene derecho a actuar como un portero, decidiendo quién vive y quién muere. Esto es jugar con vidas humanas. Es reminiscente de campos de concentración, pero al revés", concluyó.

Hablando en inglés, Merav Leshem Gonen se dirigió al presidente electo Donald Trump.

"Esta mañana fue una de las mañanas más difíciles que tuvimos como familias de rehenes y personas de Israel cuando tres personas fueron asesinadas dentro de Israel. También vimos algunas de las listas que queríamos ver como si pudiéramos elegir entre un rehén y otro", dijo Gonen.

"Te llamo a ti, Presidente Trump - eres el líder más poderoso y fuerte. Te pido que sigas apoyando al país más fuerte en el Medio Oriente. Elegimos continuar. Apóyanos y asegúrate de que salga el primer rehén - y también el último. Porque todos merecen recuperar su libertad. Y las familias de los rehenes que ya fueron asesinados también tienen derecho a tener su cierre".

"Te pedimos: por favor no dejes a ningún rehén atrás. Por favor asegúrate de que todos los rehenes regresen a casa. Por favor asegúrate de que estás apoyándonos - haz lo que sea necesario para traerlos de vuelta", concluyó Gonen.