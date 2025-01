Avances clave: Enviado de Trump es optimista sobre las negociaciones de rehenes

El enviado de Oriente Medio del presidente electo Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el martes que cree que las conversaciones de rehenes están progresando significativamente en una conferencia de prensa de Trump en Palm Beach, Florida.

"Bueno, creo que estamos haciendo mucho progreso, y no quiero decir mucho porque creo que están haciendo un trabajo realmente bueno en Doha", dijo Witkoff en una conferencia de prensa de Trump en Palm Beach, Florida.

Agregó que espera tener buenas noticias que reportar sobre los rehenes israelíes retenidos por Hamas en Gaza para cuando Trump sea juramentado como presidente el 20 de enero.

"Creo que hemos tenido un gran progreso, y realmente tengo esperanzas de que para la inauguración, tendremos algunas cosas buenas que anunciar en nombre del presidente", dijo.

Witkoff dijo que si no regresaba a Doha el martes por la noche, iría allí el miércoles por la noche.

El presidente electo Donald Trump sobre un fondo de carteles de rehenes (credit: Canva, REUTERS/FLORION GOGA, REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

El enviado de Biden, Brett McGurk, y Witkoff hablan regularmente y las discusiones son constructivas", dijo un oficial estadounidense al diario The Jerusalem Post. "Estas conversaciones son apropiadas dadas las apuestas y son lo que el pueblo estadounidense debería esperar que esté sucediendo. Compartimos el objetivo común de sacar a los rehenes".

Doha ha estado acogiendo negociaciones sobre un acuerdo de rehenes. Doha es la capital del estado del Golfo de Qatar, que, junto con Egipto y Estados Unidos, ha estado mediando en las negociaciones entre Israel y Hamas.

"Si los rehenes no regresan para cuando esté en el cargo, se desatará el infierno en Oriente Medio, y no será bueno para Hamas, y francamente, no será bueno para nadie", dijo anteriormente Trump sobre los rehenes israelíes secuestrados por Hamas durante los ataques del grupo terrorista el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Cuando le preguntaron sobre esta advertencia en el podcast de Hugh Hewitt el lunes, Trump respondió: "Eso es exactamente lo que quise decir. Si los rehenes no son liberados para cuando asuma el cargo, habrá infierno, no hay 'no lo habrá', habrá infierno. Necesitan ser liberados ahora".

"Soy el mejor amigo de Israel. Moví la embajada a Jerusalén—todo estaba bien, incluyendo los Acuerdos de Abraham, y cada evento positivo importante en Israel recientemente fue gracias a mí. También debo señalar que apoyo la paz—ahora es el momento", continuó.

El comentario de "no" de Trump parecía ser un golpe al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, quien advirtió a otros actores en la región que estaban pensando en atacar a Israel poco después del 7 de octubre.

"A cualquiera que esté pensando en aprovechar la situación, les tengo una palabra: 'No'", dijo Biden desde Israel el 10 de octubre de 2023.

Nombramiento de Trump de Witkoff

Trump nombró a Witkoff, un amigo cercano y confidente, como enviado del Medio Oriente de su administración con el objetivo de asegurar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita.

Según fuentes familiarizadas con su pensamiento, Trump también quiere que el acuerdo avance hacia la resolución del conflicto israelí-palestino.

Walla contribuyó a este informe.