Ex rehén revela su aterradora experiencia bajo cautiverio de Hamás en Gaza

La ex rehén Sapir Cohen relató su experiencia siendo secuestrada y posteriormente retenida en Gaza en una entrevista publicada el sábado en el canal de YouTube de TBN Israel.

TBN es una red cristiana que proporciona contenido desde una perspectiva local y bíblica.

Cohen fue secuestrada del Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre y pasó 55 días en cautiverio.

Cuando Cohen estaba escondida de los terroristas en un kibbutz con su pareja Alex Troufanov, pensó en tratar de enviar mensajes a su familia, pero no quería comunicar algo con el significado de despedida, dijo.

Cohen había ido al kibbutz para pasar Simchat Torah con la familia de Troufanov. Troufanov tiene doble ciudadanía israelí-rusa y aún sigue siendo retenido en Gaza, y el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina ha difundido varios videos de él en cautiverio.

"Fue un fin de semana normal," dijo Cohen. "Ese fin de semana, Sasha no quería venir aquí. Sentía algo y dijo: 'Sapir, no quiero ir, no sé por qué'. Pero lo convencí y vinimos aquí. El sábado, me desperté a las 6 de la mañana por los cohetes. Llovían cohetes". La casa en la que se alojaban los dos no tenía refugio, y no había tiempo para correr a la casa de los padres de Troufanov, que sí tenía uno.

"Así que nos quedamos cerca de las paredes, sentí que tal vez las paredes podrían protegernos", dijo Cohen. "Después de una hora de cohetes, recibimos un mensaje de su madre, y el mensaje decía: Hay terroristas en el Kibbutz Be'eri". Troufanov siguió recibiendo mensajes en su teléfono y dejó claro que necesitaban mantenerse en silencio.

"Nos escondimos debajo de la cama, pero luego escuché 'Allahu Akbar'"

"Nos escondimos debajo de la cama, pero luego escuché 'Allahu Akbar', escuché cientos de terroristas entrar, escuché explosiones, los gritos de los terroristas, los gritos de las personas asesinadas por ellos, y los escuché acercarse cada vez más a nosotros. Estaban disparando en todas partes, a todo el mundo", dijo Cohen.

Los terroristas entraron en la casa, destrozaron todo y los tomaron como rehenes. Ese fue el último momento en que Cohen y Troufanov se vieron, y ella no supo qué le pasó hasta que regresó a Israel.

En el viaje en motocicleta de 20 minutos a Gaza, Cohen dijo que varias personas intentaron detener la moto para golpearla, y una vez en Gaza, las calles estaban llenas de miles de civiles que intentaban tocarla y golpearla.

"Cuando te paras en una habitación como esta, ves lo que le pasó al lugar; da vida a cuánto dolor experimentaron las personas y cuánto sufrimiento experimentaron ese día", dijo el entrevistador Mati Shoshani mientras él y Cohen caminaban por la casa en ruinas de los padres de Troufanov. "Para mucha gente, el tiempo se detuvo ese día."

Al ser preguntada sobre su tiempo en cautiverio, Cohen mencionó que unos meses antes del 7 de octubre, comenzó a sentir ansiedad a pesar de tener un buen trabajo y ser feliz con Troufanov, pero sentía que algo malo iba a pasar.

"Sentí que estaba frente a algo muy malo, [y] que solo Dios podría ayudarme", dijo.

Al pasar por Instagram, Cohen se encontró con un anuncio sobre un capítulo en el Salmo 27, relacionado con la guerra.

"Allí escribieron que si lo lees durante 30 días, estarás sano, te sucederán milagros", dijo. "Sentí que quería rezar por primera vez en mi vida. Lo recé durante 30 días, y el último día fue el 7 de octubre."

Interactuando con otros rehenes en cautiverio

En Gaza, Cohen vio a varios otros rehenes. "Recuerdo que vi a los otros rehenes, que uno de ellos simplemente se tumbó y cerró los ojos, no quería formar parte de esta realidad", dijo Cohen. "Vi a una niña joven que temblaba, y vi a personas cuyas familias estaban todas en el kibutz ese día y no sabían qué les había pasado a sus hijos, a sus padres."

"Cuando los vi, me recordó mi último deseo - cuando estaba debajo de la cama - y estoy diciendo, 'Dios, por favor, protégeme', porque siento que toda mi vida no hice algo significativo", agregó Cohen. "Y mi última oportunidad, quiero una última oportunidad para hacer algo significativo en mi vida. Es realmente malo estar allí en cautiverio; este es el lugar donde puedo ser la persona más significativa, y solo necesito elegir eso. Solo necesito elegir que quiero ayudar a los rehenes y necesito elegir que quiero continuar con mi vida".

Cuando decidió tomar esa responsabilidad, Cohen explicó que se sintió con más poder, y dejó de pensar en cosas fuera del cautiverio, solo pensando en el momento y en cómo podía ayudar.

"Vi personas, después de tres semanas, que llegaron a mi grupo y solo recibían una pita al día", dijo Cohen. "Y conocí personas después de 50 días que no podían ducharse o cepillarse los dientes, y necesitaban estar acostados todos esos días sin hablar".

En la entrevista, Cohen explicó cómo intentó buscar posibles conexiones con sus captores.

"Después de crear la conexión, debes tener mucho cuidado porque no quieres que el otro terrorista vea que puedes obtener comida de uno de ellos, y no quieres que el otro terrorista esté en su contra, porque luego se destruirá la conexión", dijo. "Así que antes de cada paso, necesitas pensar, porque cada paso podría ser el último".

Un túnel de Hamás en Gaza que contenía los cuerpos de rehenes (credit: IDF Spokesperson’s Unit)

Cuando los llevaron bajo tierra a los túneles, una niña también retenida se acercó a Cohen y dijo que no quería bajar porque daba mucho miedo. Los túneles eran oscuros, húmedos, llenos de moho, piojos y chinches, explicó Cohen.

"Dije, '¿Qué quieres decir? Por supuesto que quieres ir allí, esta es la atracción número uno en Gaza'", dijo Cohen. "Y ella me dijo, 'Sapir, estás loco, pero tal vez quiero ser loca como tú'. Así que fuimos a los túneles, y era un lugar oscuro y teníamos miedo, pero yo seguía diciendo, 'Wow, es un lugar maravilloso'".

La creencia en Dios ayudó a Cohen en su tiempo como rehén. "No dice que obtendré todo lo que quiero, y no dice que seré feliz todo el tiempo", dijo. "Pero me ha prometido solo una cosa: que detrás de todo lo que sucedió hay un propósito. Solo pensaba en eso cada vez. Si necesito estar en los túneles, estaré en los túneles, y trataré de hacer lo mejor que pueda".