Ex asesor del Departamento de Estado de EE.UU. respalda poder regional de Israel

"Los funcionarios israelíes deberían enviar un mensaje de paz a Siria en lugar de alejarlos", subrayó Hazem Alghabra, ex asesor senior del Departamento de Estado de EE. UU. nacido en Damasco, argumentando que esto podría ayudar a alejar a la población del país de las agendas islamistas e ideologías extremistas.

Alghabra habló durante una mesa redonda organizada por el Centro de Jerusalén para Asuntos de Seguridad y Exteriores (JCFA), donde compartió sus ideas sobre el futuro de Oriente Medio tras la caída del régimen de Assad.

La discusión, titulada "Siria y el factor Al-Julani: ¿Restaurará o renunciará al legado sangriento de Assad?", tenía como objetivo presentar un documento de trabajo con sugerencias sobre la situación en Siria tanto al gobierno israelí como a la administración de EE. UU.

Alghabra dijo que no hay amenaza militar contra las tropas israelíes en los Altos del Golán, llamando a las áreas fronterizas controladas por los drusos una "segunda zona de amortiguación", que es "amistosa" hacia Israel.

"Israel está emergiendo como una superpotencia; no se equivoquen", continuó Alghabra. "Este es un pequeño rayo de esperanza tras los horribles ataques del 7 de octubre. Mucho ha cambiado en la región y es Israel quien ha surgido como un 'caballo fuerte'. Ni Turquía ni Irán tienen interés en un conflicto directo con Israel, cuyos aviones de combate y operaciones mantienen al país como un oponente formidable que nadie quiere molestar".

Los tanques se detienen después de que los rebeldes liderados por HTS han tratado de sacar provecho de su rápida toma de Alepo en el norte y Hama en el centro-oeste de Siria presionando hacia Homs, en Hama, Siria 6 de diciembre 2024. (credit: REUTERS/Mahmoud Hasano)

Alghabra dijo que, por esta razón, Israel debe comenzar a comportarse como la superpotencia regional que es.

"Israel debería querer más que simplemente alejar a los ejércitos de sus fronteras. También debería ver a Siria como un cliente potencial para sus exitosos proyectos de irrigación u otras colaboraciones económicas", dijo. "Así que en lugar de preguntarse qué hará [Abu Mohammed] al-Julani, Israel debería preguntarse qué quiere lograr y cómo puede transmitir esos mensajes al nuevo líder sirio."

Una paz del vencedor

El surgimiento de Israel como una superpotencia regional, según Alghabra, debe llevarlo a transmitir los mensajes correctos en los foros correctos.

"Etiquetar a Hay'at Tahrir Al-Sham como un 'grupo de terroristas' cierra la puerta tanto hacia el nuevo liderazgo sirio como internamente", dijo Alghabra, refiriéndose a la descripción de HTS utilizada por algunos funcionarios israelíes.

"El pueblo israelí no querría que su gobierno contactara con alguien descrito por el mismo gobierno como terrorista. Por lo que sabemos, Julani podría volverse irrelevante mañana, por lo que vale la pena intentar dejar claro a los sirios que Israel trae un mensaje de paz desde una posición de vencedor".

Alghabra destacó el tema de la "paz del vencedor" a través de un ejemplo de la historia de EE. UU.

"Después de la Guerra Civil [de EE. UU.] y la pérdida del Sur, los ciudadanos del Sur esperaban ser masacrados y saqueados por sus adversarios. Pero el Norte envió médicos y maestros, y esta misericordia del vencedor cambió la historia y nos dio el EE. UU. que tenemos hoy, que no es perfecto, pero es bastante bueno", dijo jocosamente.

"La paz es un proceso de cientos de años, no solo semanas. El lado más fuerte inicia la paz, y en este caso Israel es el lado más fuerte".

Extender un mensaje de paz no necesariamente significa otorgar legitimidad, dijo Alghabra.

"Tomemos el enfoque de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Se reúnen con Julani porque están interesados en el futuro de Siria. No están otorgando legitimidad a sus ideologías, pero están protegiendo sus intereses y posiciones en la disputa interna sobre la influencia en la nueva Siria".

Alghabra dijo que no es ajeno a la naturaleza islamista del nuevo gobierno, mencionando los videos virales que circulan en línea que mostraron al nuevo ministro de Justicia sirio, Shadi Al-Waisi supervisando la ejecución violenta de mujeres en 2015.

"Nadie está contento, ni todos estarán felices nunca, ni siquiera los sirios mismos", dijo. "Pero el pueblo sirio sabe que necesita oportunidades económicas y acercamiento con la comunidad internacional. Ambos pueden consolidarse a través de la paz con Israel, por lo que Israel debería transmitir un mensaje claro de paz".

En este contexto, Alghabra mencionó que, basándose en conversaciones que tuvo con el lado sirio, sintió una apertura sin precedentes para el reconocimiento de Israel e incluso para la paz.

"No cierres la puerta; pon el mensaje ahí afuera", alentó Alghabra. "En el peor de los casos, no lo aceptarán. El mensaje automático de que Julani es 'malo' significa empujarlo aún más hacia Turquía o Qatar, y no hay beneficio en eso. Una falta de mensajes claros por parte de Israel facilita que los adversarios de Israel hablen en nombre de Israel, distorsionen su imagen y hagan creer a otros que 'Turquía es buena, Israel es mala'".

Actuando como un imperio

Dan Diker, presidente de la JCFA, reforzó las palabras de Alghabra sobre la fuerte posición de Israel.

"Hoy en día, Israel puede acercarse a Siria no por halagos, como lo hemos hecho en el pasado, sino como un 'caballo fuerte' regional. Nos hemos encontrado en el centro con personas de países árabes, algunos de los cuales no tienen relaciones diplomáticas con Israel, y muchos han dicho que están dispuestos a honrar a Israel si este los honrara de vuelta.

Israel está en una posición más fuerte para navegar y verse a sí mismo como la superpotencia regional que es, para poner las cosas en su lugar después de sufrir abusos durante las últimas ocho décadas. Israel sufrió dos traumas: la victoria de 1967 y la Primera Guerra del Líbano.

"Después de 1967, nos veíamos como un imperio pero no nos comportábamos como tal. Luego, en 1982, queríamos reconfigurar el Líbano, pero los resultados fueron desastrosos, y debemos aprender de ambas experiencias."

El Brig.-Gen. (res.) Yossi Kuperwasser, director del Proyecto sobre Desarrollos en el Medio Oriente Regional en la JCFA y ex director general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, se refirió en sus comentarios a la "evolución estatal" de Siria, como la llamó.

"La persona que actualmente lidera Siria es un ex miembro de Al-Qaeda. Este es un problema problemático, y la situación es inestable y frágil", dijo Kuperwasser.

"Hasta ahora, la misma capacidad de usar el término 'Siria' estaba reservada para el régimen de Assad," continuó Kuperwasser, "y ahora al-Sharaa [otro nombre para Julani] también debe consolidar el país para hacerlo así. A pesar de que la comunidad internacional lo acepta de facto como el nuevo líder, debemos recordar que muchos drusos, kurdos e incluso suníes tienen sus reservas sobre él."

En este contexto, Kuperwasser recordó a la audiencia que Julani no conquistó Damasco por sí mismo, sino que fueron las fuerzas rebeldes del sur las que eran más leales a los rusos.

"Tomaron la ciudad y se la entregaron a Al-Sharaa," subrayó, resaltando la situación fracturada dentro de la sociedad siria, incluso dentro del campo yihadista suní.

El Prof. Christian Kaunert, un académico especializado en seguridad europea y miembro de la JCFA, se refirió al ángulo europeo sobre la caída del régimen de Assad.

"En Europa, todos se sorprendieron por la caída del régimen," dijo. "En el pasado, la Primavera Árabe provocó reacciones afirmando que la democracia estaba llegando, comparándola con la caída del Muro de Berlín, pero ahora hubo algo de sobriedad."

Kaunert continuó, "Parte del discurso en Alemania giró en torno a la miembro del Partido Verde que visitó Damasco donde los funcionarios se negaron a estrecharle la mano. Con las próximas elecciones en Alemania, gran parte del discurso político tratará sobre el tema de devolver a los refugiados sirios a Siria y los ataques terroristas también."

"En este contexto, Israel debe tener cuidado de no aliarse con personas percibidas como marginales en el ámbito político."