'Este es un gobierno que abandona': Protestas en todo Israel piden un acuerdo de rehenes

Manifestaciones que exigen el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes tuvieron lugar en todo Israel el sábado por la noche.

Miles de personas protestaron en la calle Kaplan en Tel Aviv. Una manifestación también tuvo lugar en la Puerta Begin de la ciudad, informó Ynet, donde la policía declaró la protesta ilegal y comenzó a evacuar a cientos de personas en el lugar, con enfrentamientos menores reportados entre la policía y los manifestantes.

También se realizaron manifestaciones por un acuerdo en los kibutz Be'eri y Nir Oz en la frontera con la Franja de Gaza. En Be'eri, Or Gat, el hermano de Carmel, cuyo cuerpo fue recuperado por las FDI en Gaza, se refirió a la delegación negociadora de Israel para un acuerdo, diciendo: "¡No regresen sin un acuerdo! ¡O no quedarán rehenes vivos para regresar!"

Cientos asistieron a una manifestación en Haifa en la intersección de Horev. En la protesta, el General de Brigada (retirado) del IDF Noam Tibon dijo: "Tenemos tres misiones - un acuerdo de rehenes y el fin de la guerra en Gaza, el establecimiento de un comité de investigación estatal sobre el 7 de octubre, y detener la despreciable ley de evasión de reclutamiento.

"Este es un gobierno que abandona a los rehenes a su suerte, abandona a los reservistas y soldados solos en las líneas del frente, y abandona la seguridad del país en favor de ganancias políticas." Shira Albag, madre de la rehén Liri, habla en una manifestación exigiendo un acuerdo para la liberación de la rehén, una semana después de que su hija apareciera en un vídeo propagandístico de Hamás, 11 de enero de 2025. (credit: Paulina Patimer)

En una manifestación en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, el Dr. Mazen Abu Siam, miembro del Concejo Municipal de Rahat y amigo del fallecido Yosef AlZayadni, iniciará los discursos en la concentración, seguido por Shira Albag, madre de la rehén Liri Albag, Jack Lew, el embajador saliente de EE. UU., acompañado por el embajador alemán Steffen Seibert y el embajador británico Simon Walters, Nira Sarusi, madre del difunto Almog Sarusi, Yael Adar, madre del difunto Tamir Adar, y Nissan Kalderon, hermano de Ofer Kalderon.

La policía arrestó a un manifestante en la intersección de Karkur cerca de Zichron Ya’acov, donde 1,000 personas se encontraban en una protesta exigiendo que se llegue a un acuerdo, así como demandando el establecimiento de un comité de investigación estatal. El manifestante fue escoltado a una estación de policía cercana.

Hamas publicó probablemente un video de un rehén anteriormente

Anteriormente, Hamas publicó lo que probablemente sea un avance de video de un rehén en su canal de Telegram titulado "Pronto, el tiempo se está agotando", mientras las familias de rehenes se preparan para la manifestación.

En el avance, Sharon Alony Cunio se presenta frente a una cámara. Sharon fue una rehén liberada en el acuerdo de rehenes de noviembre de 2023 junto con sus dos hijos. Su esposo, David Cunio, sigue siendo un cautivo en Gaza.

En un segundo avance, aparece texto en hebreo, árabe e inglés, indicando que después de que Sharon se fue, "David ha sido asesinado, herido o está en buen estado de salud". El video luego menciona en una nueva diapositiva, "Netanyahu aún no ha decidido".

Familias de rehenes se pronuncian

Shira Elbag, madre de la rehén Liri, quien apareció en un video de propaganda de Hamas la semana pasada, dijo "Estoy aquí parada, exactamente una semana después de recibir una prueba de vida de mi Liri, y mi corazón solo quiere gritar. Liri, nuestra luz, con solo 19 años, una niña con toda su vida por delante, está allí, en cautiverio, en el infierno.

"Pero esta no es nuestra Liri. Vimos a una Liri que estaba agotada, asustada, luchando por su vida cada momento y cada minuto del día. Mira sus ojos que gritan desde dentro: 'Sácame de este infierno. No me olvides'. Este video no es solo una prueba de vida. Es un grito de ayuda."

Mandy Damari, madre de la rehén Emily Damari, la última ciudadana británico-israelí en cautiverio, habló en Sha'ar HaNegev y se dirigió al presidente electo Donald Trump, diciendo que su hija "y todos los rehenes restantes están en el infierno... Hambrientos, deshidratados, en harapos sucios y un cubo como baño. Vigilados por hombres que quieren matarla o violarla.

Maariv Online contribuyó a este informe.