Las FDI interceptaron más de 100 drones y misiles desde el inicio de los ataques hutíes

Desde que los hutíes comenzaron a atacar a Israel, la Fuerza Aérea Israelí ha interceptado docenas de misiles y más de cien drones lanzados hacia Israel desde Yemen, anunció el IDF el jueves.

Imágenes de la interceptación de un dron lanzado desde Yemen, por un helicóptero de ataque. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

Poco después del anuncio del IDF, el ejército israelí interceptó otro dron procedente de Yemen después de que sonaran las sirenas en Gvulot, un kibbutz del sur de Israel.

Los hutíes han lanzado alrededor de 320 drones contra Israel desde el inicio del asalto de la organización terrorista al Estado judío, señaló el ejército.

De los que no fueron interceptados, dos drones impactaron directamente en objetivos. Los drones restantes se estrellaron en áreas abiertas, no lograron llegar a Israel o no causaron daños, según el IDF.

De los 40 misiles superficie-superficie lanzados por los hutíes, la mayoría han sido interceptados por la FAI.

Imágenes de la interceptación de un avión no tripulado lanzado desde Yemen por un caza. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

Hubo un misil que se estrelló en territorio israelí, y hubo dos que fueron parcialmente interceptados, con fragmentos que cayeron en Israel. Los misiles restantes fallaron antes de entrar en territorio israelí, declaró el ejército.

Ataques de los hutíes contra Israel

Los hutíes son un apoderado iraní, con base en Yemen. Desde octubre de 2023 se encargan de atacar las rutas marítimas mundiales en el mar Rojo.

Sus ataques contra Israel se intensificaron en diciembre de 2024 cuando comenzaron a disparar misiles hacia el centro de Israel en medio de la noche. La Fuerza Aérea Israelí ha respondido a estos ataques con ataques a la infraestructura de los hutíes en Yemen.