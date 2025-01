Cantante y empresario israelí visualiza con IA la paz en Medio Oriente con Taylor Swift

Después de que los rehenes regresan a Israel, la paz se instala en Medio Oriente. Las oficinas de reclutamiento del ejército cierran sus puertas; los israelíes guardan los segundos pasaportes que les permiten vivir en el extranjero; y los trenes circulan sin interrupciones desde Egipto hasta Siria. Pronto, los judokas israelíes e iraníes se abrazan, y Israel avanza en la Copa del Mundo. Finalmente, Taylor Swift sube al escenario en Tel Aviv.

La secuencia de eventos supera incluso las ambiciones más salvajes de la mayoría de los israelíes, quienes saben por experiencia que la paz, cuando llega, es frágil y a menudo fría. Pero todo se visualiza en technicolor en un nuevo video musical del cantante israelí Yoni Bloch.

Mejor conocido por sus canciones pop lanzadas en las últimas dos décadas, Bloch es también un empresario de inteligencia artificial y utilizó herramientas de generación de video para crear el video musical de su nueva canción, "Sof Tov" o "Un Final Feliz".

El video, lanzado la semana pasada, ha acumulado rápidamente cientos de miles de vistas entre los israelíes que están desesperados por una dosis de optimismo 15 meses después de una guerra extenuante, con casi 100 personas aún tomadas como rehenes en Gaza.

La esposa de uno de esos rehenes, Aviva Siegel, lloró mientras veía el video de Bloch en un clip publicado por su hija. Vistiendo una camiseta con su esposo Keith, un estadounidense-israelí que fue secuestrado de su hogar en el kibutz Kfar Aza, Siegel — quien estuvo cautiva durante 53 días antes de ser liberada en un alto el fuego temporal en noviembre de 2023 — llora mientras ve los carteles de secuestrados siendo arrancados, las cintas amarillas siendo cortadas y los israelíes animando el regreso de los rehenes.

"Es tan conmovedor que no puedo describirlo en absoluto. No puedo imaginarlo", dice ella en el video. "Tiene que suceder. Simplemente tiene que suceder."

Entre las docenas de personas que comentaron en el video de Siegel está Bloch, quien escribió, terminando con un emoji de un corazón roto, "He visto este video tantas veces y no puedo dejar de llorar."

En 2023, Bloch destacó entre una multitud de artistas israelíes que lanzaron nuevos trabajos después del ataque de Hamas el 7 de octubre a Israel por ir más allá de la realidad con sus letras. En un momento en el que la nueva música principalmente lamentaba las pérdidas israelíes e incluso abrazaba la guerra, su canción, "Entre el mar y el río", reconocía de manera única a los palestinos en Gaza e imaginaba una paz lejana.

La nueva canción y video no contienen ninguna referencia a los palestinos; un letrero en el video que imagina "El Sendero de Levante" menciona a Jordania, Siria, Líbano, Israel y Egipto pero no a Palestina o los territorios palestinos. Para algunos, eso representa una omisión evidente que empaña la visión de Bloch.

"¡Increíble! ¡Y sin un solo palestino en el video! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla!" escribió un espectador en hebreo en Instagram, el comentario goteaba sarcasmo.

Pero la omisión también puede servir a un propósito práctico en un momento en el que el sentimiento israelí está mucho más unido en cuanto al deseo de recuperar a los rehenes que en lo que debería suceder a continuación, según Shayna Weiss, la directora asociada senior del Centro Schusterman para Estudios de Israel en la Universidad Brandeis.

"Una canción que incluya un plan específico de lo que sucede con Gaza no va a ser popular. Tampoco espero necesariamente que un músico lo exponga", dijo Weiss, quien habla con frecuencia sobre la cultura pop israelí.

"Pero si pensamos en la música como deseo e imaginación, ahí es donde veo esto", continuó. "Y esto es lo primero que he visto en la cultura popular israelí que es algo convencional, no de los márgenes, de un israelí judío, que imagina un fin a la guerra".

(Weiss también señaló que los Acuerdos de Abraham, recientes acuerdos de paz entre Israel y países árabes, de alguna manera hacen que la idea de una paz que evite a los palestinos sea uno de los elementos menos fantásticos del video).

El video llega en un momento en que cada vez es más probable un alto al fuego y una liberación parcial de rehenes, pero no se ha presentado públicamente un plan para la gobernanza postguerra en Gaza.

Exactamente cómo termina la guerra no queda claro en el video de Bloch, donde CNN destaca el titular "Líderes se unen para poner fin a un conflicto centenario" a los espectadores desde la Ciudad de Nueva York hasta las aldeas rurales de todo el mundo. Pero el video sí ofrece un esbozo del futuro postguerra, por quijotesco que pueda ser.

Describe la creación de una Unión del Medio Oriente, similar a la Unión Europea, que permite viajar sin visa por toda la región. En gran medida, omite cualquier representación de judíos o musulmanes observantes religiosos, también muestra el Monte del Templo, el sitio sagrado en disputa también conocido como el Noble Santuario, venerado por musulmanes y judíos, siendo utilizado como plataforma para lo que parece ser una fiesta comunal.

Bloch, quien vivió en Nueva York durante una década hasta hace varios años, declinó una solicitud de entrevista. Esta semana, le dijo a un canal de noticias israelí que se sintió alentado por la respuesta que su video ha estado recibiendo, rechazando la crítica de los eventos representados como excesivamente optimistas.

"Creo que si el video hubiera sido... realista, entonces no hubiera funcionado", dijo Bloch. "Está claro para todos nosotros que la realidad es mucho más compleja. Pero el propósito de la canción no es describir la realidad, sino recordar a las personas que no deberían dejar de soñar."

Reacciones mixtas

Muchos israelíes que han visto el video de Bloch dicen que está entregando un mensaje vital en un momento sombrío.

"Llegué a la mitad de la canción y me di cuenta de que casi olvidé cómo se ve el horizonte, cómo se ve la esperanza", comentó un espectador de YouTube.

"Debemos saber cómo imaginarlo para poder llevarlo a la realidad, incluso si en este momento parece lejano e irreal", escribió otro. "Esta debería ser nuestra visión, y con esta visión deberíamos levantarnos cada mañana y decir, 'Este es el camino'. Y aunque pasemos por muchas más dificultades y sufrimiento en el camino, ahí es a donde vamos".

Pero otros dijeron que el video había avivado de nuevo el dolor en ellos, y los obligó a reconocer las difíciles realidades a las que se enfrenta Israel incluso si la guerra actual termina.

"La verdad es que odio ver el video. La posibilidad de que algo así suceda es de 0.0000001", comentó el cantante israelí Ori Ronen en Instagram.

"Desde mi avanzada edad lloré en el medio porque sé que no sucederá, ni en esta generación ni en la próxima, y quién sabe cuándo sucederá", escribió un comentarista en Youtube. "Tal vez, tal vez solo tal vez después de que nuestros vecinos pasen por lo que le sucedió a la Alemania nazi y comiencen a purgarse del odio y el asesinato. Y mientras tanto, nosotros derramamos sangre. Qué tristeza".

Algunos se burlaron de la visión que Bloch presentó. "Encantador, siempre y cuando el sueño no nos ciegue para reconocer la realidad, donde el constante sueño de nuestros vecinos es destruirnos", escribió un comentarista.

La canción apenas es la primera en imaginar un futuro más brillante para los israelíes en tiempos de adversidad. "Machar" de Naomi Shemer, compuesta a principios de la década de 1960, también representa un futuro de paz regional y un fin a las disputas sociales, convirtiéndose en un clásico israelí que se utiliza frecuentemente en eventos gubernamentales oficiales.

Otra canción, escrita después de la Guerra de los Seis Días en 1969, "Shir LaShalom", se convirtió en un himno tan importante que fue cantado en la manifestación de Tel Aviv de 1995 donde el primer ministro israelí Yitzhak Rabin fue asesinado por un extremista de derecha. Sus letras fueron encontradas en un papel manchado de sangre en su bolsillo.

El video de Bloch muestra el terreno adyacente a la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv siendo convertido en un parque recreativo llamado Rabin Park.

Weiss citó ese momento, entre otros en el video, como prueba de que "Sof Tov" es un ejemplo del poder del arte para imaginar realidades alternativas.

"Puedes llamarlo ingenuo; puedes llamarlo infantil", dijo. "Pero hay una verdadera sensación de soñar... Sí, es muy tonto, pero también es profundamente serio."

Al menos, en su mayoría serio. Al final del video, Bloch sube al escenario con Swift, cuya actitud hacia Israel es una obsesión para muchos israelíes, y los dos cantautores se abrazan entre los aplausos de los fans enamorados. "Tengo la sensación", escribió un comentarista, "de que Yoni realmente quiere actuar con Taylor Swift y por eso hizo este video musical".

Por su parte, Bloch no negó la ambición. Pero dijo que renunciaría a ella, y a mucho más, si significaba que los rehenes serían liberados.

"Renunciaría a todos los sueños del video musical solo para que el sueño de que ellos regresen se haga realidad", dijo.