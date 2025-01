¿Israel ha finalmente eliminado la amenaza múltiple en Medio Oriente?

Manifestantes sostienen carteles de (desde la izquierda) el ex líder de Hamás Ismail Haniyeh junto al ex jefe de Hezbolá Hassan Nasrallah y de Nasrallah junto al ex líder de Hamás Yahya Sinwar, en una protesta en Túnez. Israel es ahora regionalmente más fuerte (photo credit: Jihed Abidellaoui/Reuters)