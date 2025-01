¿Quiénes son las cinco soldadas de las FDI listas para volver a casa tras cautiverio en Gaza?

Los observadores de las FDI Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa y Naama Levy están listos para ser liberados en la primera fase de un nuevo acuerdo de cese al fuego con respecto a rehenes.

Secuestradas de la base de Nahal Oz el 7 de octubre, el bienestar de las soldados femeninas ha sido una gran preocupación para las familias de los rehenes y gran parte de la sociedad israelí.

Un video hecho público de las jóvenes en mayo causó indignación ya que los terroristas se referían a las mujeres como "sabaya". Dependiendo de la entonación y pronunciación, el término puede entenderse como una joven o una esclava sexual.

El Dr. Edy Cohen, analista de Medio Oriente y hablante nativo de árabe que nació y creció en Líbano, dijo a Israel Hayom que los terroristas actuaron claramente como si estuvieran tratando con "botín de guerra, esclavos", utilizando un discurso que llevaba abiertamente connotaciones sexuales.

Además, justo después de que se usara el término, otro terrorista llamó a las mujeres "tan hermosas" en inglés, respondiendo al comentario de 'sabaya' del otro terrorista, haciendo alusión a sus planes de agresión sexual y esclavitud, informó anteriormente el Jerusalem Post.

Liri Albag

A los 18 años, Albag fue secuestrada día y medio después de haber comenzado su rol como observadora, compartió su prima, la cabo Aya Albag del IDF.

"Le dije lo orgullosa que estaba de ella por aprobar el curso de observación. Estaba motivada y muy feliz de haber sido asignada a Nahal Oz. Comenzó su rol el jueves, y un día y medio después, el sábado por la mañana, fue secuestrada", compartió Aya.

Solo tres meses después del secuestro de su prima, Aya se enlistó en el IDF. Aya acreditó a Albag por ayudarla a encontrar la fuerza y el significado para tener éxito en su rol.

Imágenes de Albag, ahora de 19 años, fueron publicadas por el grupo terrorista con base en Gaza a principios de enero.

"Solo tengo 19 años. Tengo toda mi vida por delante, pero ahora mi vida entera ha sido detenida", dijo Albag con un aspecto pálido y visiblemente afectada mientras lloraba. "Estamos empezando un año realmente oscuro aquí. El mundo está empezando a olvidarse de nosotros. A nadie le importamos. Estamos viviendo una pesadilla".

"Solo quiero que la gente me recuerde, recuerde mi nombre", concluyó en el video. "Todo esto es culpa del gobierno y el ejército."

La rehén rescatada Noa Argamani proporcionó más pruebas de que Albag sigue vivo en cautiverio, al decirle a la madre de Alag que habían sido retenidos y tratados como esclavos domésticos juntos.

La declaración de Argamani también reveló que Albag estaba siendo mantenido en un túnel subterráneo, recibiendo agua salada y comida limitada para consumir, y solo se le permitía ducharse después de un mes de cautiverio.

La hermana de Albag, Shai, dijo en julio que su hermana estaba siendo sometida a tortura psicológica en cautiverio.

Los terroristas de Hamas, según Shai, le dijeron a Albag y a otros rehenes con los que estaba siendo retenida, "Te quedarás aquí para siempre [en Gaza], te casarás aquí [con gazatíes], son soldados, no te liberarán con vida".

Como soldado, Albag fue excluida del acuerdo de noviembre, aunque a su familia se le dio falsas esperanzas cuando surgieron rumores sobre una operación de las FDI en octubre de 2024. Posteriormente se realizó un arresto en relación con los rumores, aunque la hermana de Albag, Shai, dejó claro que el daño ya estaba hecho.

"Cada noche no es una noche de sueño, pero anoche fue otra noche llena de rumores, la mitad de los cuales pasé sentada junto a la puerta esperando", compartió. "Comenzó con rumores de que ya había saltado anticipando que mi Liri regresaba, y se convirtió en ansiedad de que algo terrible podría haber sucedido."

Karina Ariev

En los momentos previos al secuestro de Ariev el 7 de octubre, logró hablar con su familia dos veces, informó Ynet.

La hermana de Ariev reveló al Daily Mail que se le instruyó a "mantener a nuestros padres a salvo y ser fuerte y no lamentarse en la tristeza, sino seguir viviendo" en caso de que no sobreviviera.

"Ella no le dijo a mis padres que se preocuparan por mí. Me dijo que cuidara a nuestros padres. Así somos. Somos fuertes", dijo Sasha Ariev. "Esta es la conexión que tenemos, y estamos enfrentando esto juntos."

Antes de su secuestro, Ariev era una habitante de Jerusalén conocida por su amor por cocinar, cantar, bailar y escribir creativamente, informó Ynet. A pesar de sus raíces en Jerusalén, estalló la indignación en mayo cuando la emisora estatal israelí KAN informó que se quitaron carteles de Ariev.

Extremistas dentro de la comunidad jasídica pueden haber arrancado el cartel, teorizan algunos.

Se recibieron señales de vida de Ariev en enero del año pasado cuando Hamás publicó un video de ella junto a Daniella Gilboa y Doron Streinbrecher. El foro de familias de rehenes permitió la liberación de más metraje en mayo, aunque no está claro cuándo se filmó el clip.

Agam Berger

Berger, ahora con 20 años, fue secuestrada el 7 de octubre y llevada a Gaza mientras aún estaba en su pijama.

Con constantes interrupciones en la cobertura mediática y el caos infligido durante los ataques de Hamás, la familia solo descubrió que Berger había sido secuestrada el 8 de octubre. Fue el padre de Berger quien descubrió lo que le había sucedido a la entonces joven de 19 años al encontrar imágenes de su secuestro en un canal de Telegram de Hamás.

Shlomi Berger, padre de Agam, le dijo a The Media Line, "Tenemos mucho miedo de abuso sexual”.

"Mi hija tiene 19 años. Es una adolescente. No puedo imaginar lo que pasó por su mente cuando vio que esto sucedía frente a ella”, dijo mientras describía algunas de las declaraciones que le contaron sobre la brutalidad de Hamás contra los soldados.

Antes de ser secuestrada a Gaza, Berger era conocida como una talentosa violinista a la que le encantaba viajar. También era voluntaria con niños con discapacidades.

La dedicación de Berger a su familia se reveló incluso cuando permanecía cautiva. Su padre afirmó que el rehén liberado Agam Goldstein-Almog lo había llamado en su cumpleaños, bajo las instrucciones de su hija, para enviarle sus buenos deseos.

Daniella Gilboa

Gilboa, ahora con 20 años, ha aparecido en varios videos difundidos por sus captores terroristas. En un video de julio, Gilboa dirigió críticas al gobierno.

"No sé cuándo o si alguna vez volveré a casa. Estoy bajo un constante bombardeo y disparos las 24 horas del día. Estoy aterrorizada por mi vida. En un momento, tus bombas casi me matan", dijo. "¿Dónde estaban el 7 de octubre cuando me sacaron de mi cama? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué yo, como soldado que di el 100% de mí misma al país y serví en condiciones tan difíciles en el límite de Gaza, tengo que sentirme abandonada y desechada por ti?"

"En las imágenes, ella parece fuerte y determinada, pero las evaluaciones psicológicas que hemos recibido indican su pobre estado mental", dijo Orly Gilboa, madre de Gilboa, después de que se difundieran las imágenes.

El metraje liberado tranquilizó a muchos al saber que las heridas en la pierna de Gilboa sufridas el 7 de octubre no resultaron ser mortales, dijo el padre del novio de Gilboa a Maariv.

Además de los amigos y la familia de Gilboa, su novio espera su regreso de la cautividad, con la esperanza de pronto convertirse en su esposo, según el padre de su novio. Al parecer, el joven ha pedido la bendición de los padres de Gilboa para poder proponer matrimonio.

"Mi hijo pidió la mano de ella a sus padres, a lo que respondieron que sí, a pesar de que solo tienen 19-20 años. Inmediatamente después, gritó al cielo: '¡Te voy a pedir que te cases conmigo!'", dijo el padre. "Ruega para que ella regrese pronto y se reúna con él y su familia".

Naama Levy

La situación de Levy rápidamente ganó atención internacional cuando se difundieron imágenes suyas en Gaza, con pantalones deportivos grises ensangrentados. Los rehenes liberados informaron a la familia que había resultado herida.

El hermano de la joven de ahora 20 años, Amit Levy, le dijo a The Media Line que su hermana no fue víctima de violencia sexual durante al menos los primeros 50 días de su tiempo en cautiverio.

"Ya hay tantas personas a las que fallamos, a las que podríamos haber salvado del cautiverio pero no lo hicimos. No puedo permitir que eso le suceda a mi hermana pequeña", dijo Amit. "No podemos permitir que suceda a ninguno de los otros rehenes que todavía están siendo retenidos".

El primo de Naama Levy, Zack Shachar, le dijo al Australian Jewish News el martes que la familia no había recibido señales recientes de vida.

Antes de ser secuestrada, había sido voluntaria tanto en las Naciones Unidas como en la Cruz Roja. Una de las muchas organizaciones con las que había colaborado, Hands of Peace, buscaba construir un futuro de convivencia entre israelíes y palestinos.

Fue por su trabajo humanitario, y por decirle a sus captores de Hamas "Tengo amigos en Palestina", que el editor en jefe del Jerusalem Post, Zvika Klein, comentó: "Su camino desde promover la paz hasta convertirse en un símbolo de la lucha por la justicia resalta la capacidad del espíritu humano para la resistencia y la búsqueda incesante de la paz en medio del conflicto".

