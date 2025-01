Noa Argamani relata su cautiverio de Hamas en la exhibición de Nova

Noa Argamani declaró públicamente la historia completa de su tiempo en cautiverio de Hamas por primera vez el jueves en Miami en un evento de la Exhibición del Festival de Música Nova.

La mujer de 27 años fue capturada por terroristas de Hamas en el festival de música Supernova el 7 de octubre junto a su pareja Avinatan Or. Fue rescatada de su cautiverio por las FDI en la Operación Arnon el 8 de junio de 2024, después de 245 días en cautiverio junto a Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (40).

En un evento de la Exhibición del Festival de Música Nova en el sur de Florida, Argamani contó a los asistentes sobre todo su tiempo en cautiverio. N12 informó que era la primera vez que ella declaraba públicamente toda su historia.

"Hace un poco más de un año, nadie conocía mi nombre", declaró Argamani. "Solo era una estudiante de ingeniería de software. Amaba viajar por el mundo, celebrar la vida e ir a fiestas, y luego fui secuestrada de una fiesta".

New footage just released of the abduction of Noa Argamani She is being held on a motorcycle between two civilian dressed GazansThey are surrounded by a dozen men (Hamas and civilians)You can hear her crying pic.twitter.com/t0cx88afo8