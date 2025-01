11 años en manos de Hamás: ¿quién es el rehén que finalmente será liberado?

Entre los 33 nombres de cautivos que están listos para ser liberados en la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Hamas se encuentra Avera Mengistu. A diferencia de la mayoría de los mencionados, Mengistu no fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, sino que ha pasado 11 años en cautiverio de Hamas.

Mengistu, un judío israelí de descendencia etíope, supuestamente sufría de enfermedad mental cuando entró voluntariamente en la Franja de Gaza el 7 de septiembre de 2014.

Originario de Ashkelon, el ahora de 38 años tenía 28 años cuando cruzó hacia el norte de Gaza después de pelearse con su madre, según Human Rights Watch. Hamas afirma que es un soldado, una afirmación disputada tanto por Human Rights Watch como por su familia, según DW News.

El cofundador de Hamas, Mahmoud al-Zahar, dijo en una reunión en septiembre de 2016 con Human Rights Watch, al ser preguntado sobre el estado de Mengistu, “no hay civiles en Israel” ya que todos sirven en el ejército, y que “los israelíes que entran en Gaza son espías”.

"Avera cruzó una de las fronteras más seguras del mundo, bajo la mirada de los servicios de seguridad", dijo el pariente Gil Elias a DW News. "Estamos hablando de una persona con problemas mentales que se perdió."

"La negativa de Hamas a confirmar su aparente detención prolongada de hombres con problemas de salud mental y sin conexión con las hostilidades es cruel e indefendible", dijo Sarah Leah Whitson, directora de Medio Oriente de Human Rights Watch. "Ninguna queja u objetivo puede justificar mantener a las personas incomunicadas y negociar sobre su destino."

Señal de vida

ביום חילופי הרמטכ"לים: חמאס פרסם לראשונה סרטון שבו מופיע לכאורה אברה מנגיסטו, שנפל בשבי הארגון בעזה לפני שמונה וחצי שנים pic.twitter.com/VU67P1t2MZ — חדשות מלפני שנה (@Milifney) January 16, 2024

Hamas publicó un video de él en enero de 2023, donde pidió a Israel negociar su liberación.

"No es la voz de mi hijo, conozco su voz. Crié a mi hijo. Reconozco esa parte de la cabeza", dijo Agurnesh Mengistu, su madre, a Channel 12 news en amárico. "Me mostraron el video en el teléfono, varias personas me lo mostraron desde todo tipo de lugares. Es su cabeza pero la voz es diferente."

"[Netanyahu] me dijo, 'hablamos con la Cruz Roja, y dijeron que está vivo, está vivo, está vivo.' Él es el que siempre me dijo que no me preocupara", dijo Agurnesh. "Quiero a mi hijo, quiero que se me permita ver a mi hijo, mirar a sus ojos y verlo."

"Lo reconocí de inmediato", dijo Elías. "Parecía estar en buena forma física según lo que pudimos deducir."

'Examen de ciudadanía de la sociedad israelí'

Elías criticó al gobierno israelí, afirmando que la familia era tan fervientemente sionista que permanecieron en silencio durante un año después del secuestro, confiando en el gobierno para devolver a su ser querido.

"Esta ingenuidad es lo que ha mantenido a Avera en Gaza por más de nueve años", dijo Elías.

"Siempre digo que el caso de Avera es el examen de ciudadanía de la sociedad israelí", dijo. "Y es un examen que hemos fallado".

Los sentimientos de Elías fueron compartidos por el hermano de Mengistu, Ilan, quien compartió en una manifestación marcando el décimo año de su hermano como rehén: "Madre se sienta frente a las noticias todas las noches para ver tu foto y dice - 'Al menos así sé que no te han olvidado'. Tu país, que se supone debe cuidarte, te está abandonando".

Miembros de la comunidad judía etíope en Israel han afirmado que la falta de acción para devolver a Mengistu a casa durante casi una década es un síntoma de falta de preocupación hacia la comunidad.

"La historia de Avera es mi historia, y es la historia de toda la comunidad etíope," dijo Michal Worke, un artista israelí de origen etíope, a NPR. "Ha sido un rehén en Gaza durante nueve años, y a nadie le importa."

La Oficina del Primer Ministro declaró que la liberación del rehén podría comenzar el domingo, pendiente de la aprobación del gabinete.