¿Quién es Romi Gonen, la rehén de Hamas que será liberada el domingo?

Romi Gonen fue nombrada como una de las tres rehenes mujeres que Hamas tiene previsto liberar el domingo como parte del acuerdo de cese al secuestro que verá a un total de 33 rehenes liberados en su primera fase.

Romi tenía 23 años cuando Hamas la secuestró del Festival de Música Nova después de ser herida por los terroristas invasores el 7 de octubre de 2023. Ahora, más de un año después, se espera que sea liberada en un acuerdo de cese al secuestro.

En el momento de su secuestro, Romi estaba hablando por teléfono con su madre Meirav mientras intentaba huir del lugar en un vehículo con sus amigos.

Se cree que Ben Shimoni, quien ha recibido el apodo de 'Ángel de Nova', regresó al sitio del festival de música para salvar a Romi y otros asistentes a la fiesta. Shimoni fue asesinado por terroristas después de salvar con éxito a nueve personas al regresar al festival dos veces. Meirav Leshem Gonen con su familia, incluida su hija Romi, que sigue cautiva de Hamás. (credit: Courtesy)

Sus últimas palabras fueron "Me dispararon, mamá, y estoy sangrando. Todos en el auto están sangrando".

El auto que transportaba al grupo de amigos fue encontrado más tarde vacío y el teléfono de Romi fue rastreado hasta Gaza.

Una grabación de la llamada, obtenida exclusivamente por el Daily Mail, reveló a terroristas discutiendo si ejecutarla o secuestrarla.

Señales de vida

Un rehén liberado en noviembre le dijo a la familia que Romi estaba viva pero en mal estado. "Su mano no funciona. Sus dedos apenas se mueven y están cambiando de color, y eso fue hace 10 semanas", dijo la familia al Mail.

Maureen Leshem, una prima canadiense de Romi Gonen, le dijo al National Post el jueves: "No hemos tenido noticias de Romi desde noviembre pasado cuando supimos que estaba viva y necesitaba desesperadamente atención médica por una herida de bala en la mano".

"Cada vez que se hablaba de un alto el fuego, en realidad nunca lo consideré. Al principio lo hice, pero luego, esos golpes, ese latigazo emocional, va a suceder, va a suceder, y no sucede. Es simplemente devastador. Y no sé si es supervivencia, o qué, pero simplemente decidí no considerarlos. Y, esta vez, no sé", dijo Leshem. "Para mí, el hecho de que el presidente electo Donald Trump esté detrás de esto, creo que es lo que está impulsando mi optimismo".

El padre de Romi, Eitan, le dijo al Canal 12 de Israel en el cumpleaños de su hija que ella es "una chica mágica. Ella es todo corazón, todo amor... una guerrera de la justicia."

A los israelíes se les pidió que hicieran una buena acción en honor al cumpleaños de Romi el 18 de agosto.

"Fue muy, muy difícil para mí entrar en la habitación de Romi durante 47 días. Y ahora estamos en esta habitación y las emociones están muy, muy altas," dijo Eitan a Reuters. "Pero somos muy optimistas de que Romi regresará a casa. Estamos incluso convencidos de que Romi volverá a casa, viva."

La historia de la familia ganó atención pública cuando la hermana de Romi, Yarden, fue tratada de una manera que muchos consideraron irrespetuosa al intentar hablar sobre su hermana con la ex comentarista política de The Hill, Briahna Joy Gray.