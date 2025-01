¿Quién es Emily Damari, la rehén británico-israelí que será liberada el domingo?

Hamas confirmó el domingo que Emily Damari, de 28 años, Romi Gonen, de 23 años, y Doron Steinbrecher, de 31 años, serían liberados en el primer día de la fase uno del acuerdo de alto el fuego de rehenes.

El acuerdo contempla la liberación de 33 rehenes en la primera fase a cambio de la liberación de presos de seguridad, ayuda humanitaria y la retirada de las FDI de algunas áreas en Gaza.

Emily Damari, una fanática británico-israelí de 28 años del equipo de fútbol Tottenham Hotspur, está lista para ser liberada después de más de un año en cautiverio de Hamas como parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego de rehenes.

En la mañana del 7 de octubre, Damari fue secuestrada de su apartamento en Kfar Aza junto con otros 37 residentes de su kibutz.

La amiga de Damari, Bar Kislev, dijo al Canal 12 de Israel que vio el vehículo de Damari siendo conducido alrededor del kibutz a las 11 a.m. el día de la invasión.

Los terroristas "le dispararon en la mano" y ella fue "herida por metralla en la pierna, vendada en los ojos, envuelta en la parte trasera de su propio coche y llevada de vuelta a Gaza", según su madre Mandy.

Los terroristas invasores mataron al perro de Damari, Choocha, después de dispararle en la nuca.

Damari creció en el sureste de Londres pero se mudó a Israel después de enamorarse para formar una familia, informó Sky News.

Mandy ha hecho campaña en el Reino Unido e Israel y agradeció al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por el último acuerdo que podría llevar al regreso de su hija.

"Presidente electo Donald Trump, realmente has hecho realidad mis sueños. Se ha firmado un acuerdo", dijo al Daily Mail.

"Pero no ha terminado", continuó. "Mi pesadilla sigue hasta que vea a Emily y a los otros 98 rehenes de vuelta en Israel con sus familias". 3 de noviembre de 2024 Cartel en el exterior del estadio en conmemoración de Emily Damari, secuestrada durante el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023, en medio del actual conflicto en Gaza entre Israel y Hamás. (credit: Action Images via Reuters/Paul Childs )

Adam Rose, abogado que representa los intereses de rehenes británicos y británicos vinculados, dijo al Jewish Chronicle: "No creo que haya todavía expectativas sobre quién saldrá inmediatamente. Hay muchos rumores, pero no creo que nadie deba confiar en eso en absoluto".

A pesar de las noticias que indican que Damari podría ser liberada pronto de Gaza, su madre le dijo a la BBC el mes pasado que temía que Damari estuviera muerta. "Y si no está muerta, no está recibiendo suficiente comida para comer, no puede lavarse, beber agua, podría estar enferma".

"Ella está sufriendo de heridas de bala en la mano y la pierna... Me preocupo todos los días, me preocupo cada segundo porque en el siguiente segundo, podría ser asesinada, solo porque está allí", continuó Mandy.

'Ella es una de las nuestras, ella es una de las nuestras, Emily Damari, tráela a casa'

Antes de su secuestro, Damari disfrutaba viendo partidos de fútbol, conciertos de Ed Sheeran y comprando.

En honor a la joven aficionada, los fanáticos de clubes rivales históricos de fútbol, Spurs y Arsenal, se unieron en una manifestación para honrar a Damari el miércoles. Se soltaron globos amarillos en el minuto 7 del North London Derby.

En el Tottenham, los fanáticos son conocidos por cantar, "Ella es una de las nuestras, ella es una de las nuestras, Emily Damari, tráela a casa".

Según el Jewish News, Mandy expresó: "Estoy abrumada por el apoyo que los fanáticos de Arsenal y Tottenham quieren mostrar por Emily esta noche. Siempre digo que cualquiera que ayude a compartir la historia de Emily y haga lo que pueda en la campaña para traerla a casa es parte de nuestra familia".

"Mi querido esposo, el padre de Emily, era entrenador de fútbol en nuestro kibbutz, y siempre decía que el fútbol puede unir al mundo. Hoy ciertamente se ha demostrado que tenía razón. Gracias de todo corazón, y espero que Emily pueda estar con todos ustedes en el próximo derby."

"Todo lo que Mandy, la mamá de Emily, quiere hacer es abrazar a Emily. Pero no lo creerá hasta que lo vea", dijo una fuente cercana a la familia a la BBC el domingo después de que la familia fuera informada de la noticia.

"Hasta que ella salga y Mandy realmente pueda ver que ha salido. No ha sucedido hasta que sucede. No está hecho hasta que está hecho. Y hay un largo camino por delante.

"No tienen idea en qué condición se encuentran y hay otros rehenes que necesitan ser liberados y necesitan ayuda humanitaria para mantenerse con vida. Hay un largo, largo camino por delante."