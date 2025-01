¿Quién trenzó el cabello de las rehenes liberadas por Hamás antes de su regreso?

Cuando los videos de Emily Damari, Romi Gonen y Doron Steinbrecher fueron publicados el domingo, durante su liberación, fue difícil no darse cuenta de que todas tenían el cabello trenzado.

Durante una entrevista con KAN News más tarde ese día, la rehén liberada Chen Goldstein-Almog, quien fue liberada hace más de un año junto con sus tres hijos, insinuó que todas las mujeres liberadas tenían trenzas.

"Tal vez haya algún rehén, de vuelta en Gaza, que esté tratando de enviar un mensaje al mundo trenzando el cabello de los rehenes liberados", dijo Goldstein-Almog. Ella no nombraría al rehén que podría estar trenzando su cabello por miedo al cautivo. Sin embargo, esta información ya ha sido publicada en el último año.

El año pasado, después del rescate de los rehenes, el canal Hidabroot emitió un informe en el que Merav Berger, la madre de Agam Berger, fue grabada diciendo que su hija "trenzaba el cabello de las otras mujeres antes de su liberación".

"La que trenzaba era Agam, quien trenzaba el cabello de las chicas que sabía que iban a ser liberadas mientras ella se quedaba atrás."

‘Cuidaron de nosotras’

La corresponsal de KAN News, Carmela Menashe, informó sobre las trenzas de los rehenes poco después de la primera ronda de liberación de rehenes en diciembre de 2023.

El informe indicaba que: "Una de las rehenes liberadas como parte del acuerdo con Hamas fue fotografiada la noche de su liberación con el cabello cuidadosamente trenzado", declaró el informe.

KAN informó que la rehén de 17 años le dijo a un oficial de las FDI después de su liberación que "las soldados mujeres que estaban con ella en cautiverio le trenzaron el cabello el día de la liberación".

En agosto, Agam Goldstein-Almog, la hija de Chen, habló en un evento en honor al cumpleaños de Berger. La joven Goldstein-Almog le contó a Berger sobre una conversación con su padre inmediatamente después de ser liberada: "Hace nueve meses, llamé a tu padre en camino al helicóptero en Hazerim".

Le deseé Feliz Cumpleaños, tal como me pediste. Todavía tenía las trenzas que me hiciste cuando lo llamé. Tus padres no me creyeron. Y no podía creer cuánto no sabían nada."

Agregó: "Hoy es tu cumpleaños, y hoy debe ser muy difícil para ti."

Sin embargo, las otras soldados que están siendo retenidas en cautiverio con Berger también podrían haber hecho las trenzas.

Después de que terminara la primera ronda de liberaciones de rehenes, los testimonios de los liberados arrojaron luz sobre las condiciones de los rehenes en cautiverio y proporcionaron signos de vida para las familias de aquellos aún retenidos en Gaza.

En un artículo para N12, Yoni Levy, el padre de Naama Levy, otra soldado aún en cautiverio, dijo que "aprendió de los rehenes liberados que habían visto a su hija y estaban con ella antes de su liberación."

Compartió que algunos de los rehenes liberados lo llamaron después de su liberación y dijeron que ella estaba herida pero viva.

"La primera sensación es como si finalmente pudieras respirar. Te tomas un momento para sentir alivio", recordó Yoni Levy. El secuestro de su hija fue capturado en un video que se ha convertido en un símbolo de la brutalidad de los eventos. "Pero ese alivio duró solo unas pocas horas, y luego comenzaron a llegar los testimonios."

Naama Levy, que tenía 19 años en ese momento, se supone que será liberada en las próximas liberaciones de rehenes como parte del alto el fuego. "Hay muchas jóvenes con ella, adolescentes, y todos entendemos su vulnerabilidad, el daño potencial que podrían enfrentar", explicó Yoni Levy.

Para la familia de Naama Levy, había otro destello de esperanza. Cuando algunos de los niños regresaron de la cautividad, llevaban el cabello trenzado en un estilo familiar para sus padres. "Quizás solo sean historias que nos contamos a nosotros mismos", admitió Yoni. "Naama participó en muchos triatlones durante su juventud, y este es precisamente el estilo de trenzas que ella y sus compañeras de equipo solían llevar", le dijo a N12 en 2023.

Naama Levy y Agam Berger son solo dos de los cinco observadores de las FDI que se espera sean liberados en el próximo acuerdo de rehenes. Los otros son Liri Albag, Karina Ariev y Daniella Gilboa.

Secuestradas de la base de Nahal Oz el 7 de octubre, el bienestar de las soldados mujeres ha sido una gran preocupación para las familias de los rehenes y gran parte de la sociedad israelí.

Un video hecho público de las jóvenes en mayo causó indignación ya que los terroristas se referían a las mujeres como "sabaya". Dependiendo de la entonación y pronunciación, el término puede significar tanto una joven mujer como una esclava sexual.