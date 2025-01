PM de Qatar: 13 meses perdidos, el acuerdo es el mismo acordado en diciembre de 2023

El Primer Ministro de Catar, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, le dijo a Sky News el viernes que el acuerdo recientemente aprobado siguió el mismo marco acordado en diciembre de 2023.

Thani dijo que el marco se discutió por primera vez en diciembre de 2023, solo dos meses después del inicio de la guerra.

The ceasefire deal is "the last chance for Gaza", Qatar's PM has said ⬇️In an exclusive interview with @SkyYaldaHakim, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani warned that "peace won't happen" if there is not a Palestinian state https://t.co/qI6OvYgo6e pic.twitter.com/mLqZ7POhus