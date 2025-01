Madre de Emily Damari revela foto de la herida en la mano de la ex rehén

Mandy Damari publicó la primera foto de su hija, la exrehén Emily Damari, mostrando su mano dañada sin vendajes, en X el martes.

"Gracias a todos en el Reino Unido y alrededor del mundo que apoyaron la campaña para traer a Emily a casa, y por todos sus mensajes aquí en X. Son increíbles y los queremos a todos. 94 rehenes aún nos necesitan", escribió Mandy.

Emily fue secuestrada de su apartamento en Kfar Aza el 7 de octubre, junto con otros 37 residentes de su kibutz.

Durante el secuestro, su perro Choocha fue disparado, y ella sufrió su lesión.

Fue liberada, junto con Romi Gonen y Doron Steinbrecher, como parte de la primera fase del acuerdo de rehenes del alto el fuego.

