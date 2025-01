Hamás gana fuerza en Gaza durante el alto el fuego, advierte un experto

"Desde la perspectiva de Hamas, están regresando como una fuerza dominante en Gaza", dijo el Dr. Michael Milshtein, investigador senior del Centro Dayan de la Universidad de Tel Aviv, a la emisora 103FM el jueves, en relación con los desarrollos en la Franja de Gaza en el contexto del acuerdo de rehenes y el alto el fuego.

"Su situación no es mala. Es terrible para nosotros decir esto porque queríamos ver una organización golpeada, derrotada y tal vez incluso apenas existente. Ayer, el sistema educativo en Gaza anunció que las escuelas pronto volverán a abrir, a pesar de que el 85% de las escuelas ya no existen. Se han desplegado 6,000 agentes de policía de Hamas en toda la franja, dejando claro a todos quién está a cargo y señalando que no tiene sentido hablar sobre la 'era post guerra'", dijo.

"Necesitamos adoptar la mentalidad de muchos palestinos, especialmente de Hamas - en su opinión, el precio valió la pena. Según sus cálculos, murieron 50,000 personas, y la destrucción de Gaza es el precio justificado por el daño causado a Israel y por su orgullo nacional. No los estoy justificando, pero esa es su narrativa, y es hora de que entendamos eso," agregó.

"El sentimiento predominante es de logro auténtico. Blinken habló sobre 4,000 nuevos reclutas en Hamas, y eso es solo en los últimos meses. Utilizarán el futuro cercano para reconstruir. Esto significa estructuras organizativas, nuevos nombramientos de comandantes y intentos de localizar armas donde sea posible."

Milshtein continuó y se refirió a las declaraciones del Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien dijo que la lucha no debe detenerse: "Diré donde Smotrich está equivocado. También quiero que Hamas deje de existir, pero la bandera de guerra manejada aquí en los últimos 15 meses no nos ha acercado a ese objetivo. El acuerdo nos salvó de quedar atrapados en una guerra de desgaste sin límites y sin una estrategia clara. No creo que la estrategia manejada en el último año y medio nos hubiera llevado a la caída de Hamas."

Un terrorista de Hamás encima de un vehículo de la Cruz Roja durante la liberación de tres rehenes israelíes en la Franja de Gaza, 19 de enero de 2025. (credit: SCREENSHOT/X, SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

"Aquí, necesitamos adoptar una visión a largo plazo. El futuro inmediato debería ser invertido en liberar a los rehenes. Al mismo tiempo, se debería preparar un plan a largo plazo, no solo para los próximos días, sobre cómo desmantelar completamente a Hamas", agregó. "Esto es una planificación real para la conquista de toda Gaza, que actualmente no existe.

¿Misión cumplida?

"Con todo respeto a las declaraciones de Smotrich, estas siguen siendo buenas como eslóganes. No pude entender cómo, después de cuatro meses de intensa lucha en el norte de la Franja de Gaza, alcanzamos el objetivo de desmantelar a Hamas. La prueba fue el domingo cuando viste que casi en todas partes la gente volvió a trabajar. Ayer, Hamas mostró uno de los principales símbolos de esta declaración - el comandante de Beit Hanoun, a quien pensábamos que habíamos matado, resultó estar aún vivo."

Al preguntarle sobre el futuro, dijo: "Esto es un viaje de muchos años. Esto no es un evento que terminará en unos meses o incluso años. Por lo tanto, se necesita planificación a largo plazo, la cual no teníamos el 7 de octubre".

"Con todo el respeto debido a los planes formulados aquí en los últimos 15 meses, estos no eran planes detallados. Después de entrar en el acuerdo, necesitamos comenzar a mirar hacia el futuro y planificar movimientos a largo plazo. No hay forma de seguir viviendo con Hamas a largo plazo, y creemos que esto cambiará la forma en que pensábamos que sería antes del 7 de octubre. No sé si este estilo de liderazgo es adecuado para esto, pero espero que los futuros líderes aprendan de estas lecciones.