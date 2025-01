¿Puede la madre de una rehén viajar en Shabat para reencontrarse con su hija liberada de Gaza?

El prominente Rabino ortodoxo israelí Yitzchok Zilberstein le dijo a la madre de una rehén que si su hija era liberada en Shabbat, no debería conducir para verla, informó Kikar Hashabbat el miércoles.

El Rabino Zilberstein, rabino de Ramat Elchanan y miembro del Consejo Lituano, se reunió con familias de rehenes durante la guerra multifrontal de Israel para alentarlas a través de la fe, comenzando al día siguiente de la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Ahora, a medida que se espera que las próximas etapas del acuerdo de liberación de rehenes tengan lugar en Shabbat, la madre de una rehén que se espera sea liberada preguntó al rabino si se le permitiría romper las leyes de Shabbat para encontrarse con su hija tras su liberación.

"Ella pidió instrucciones", según se informa, dijo el Rabino Zilberstein, "sobre cómo comportarse con su hija porque su alma anhela verla. Ella debe ser liberada en Shabbat. Ella preguntó, '¿Cómo la enfrentaré, conduciendo hacia ella en Shabbat?'"

El rabino le dijo que no debería conducir y en su lugar enviar una foto y una carta, diciéndole que se encontrarían después del Shabbat.

Shabat (credit: NDLA)

'Un agradecimiento al Santo'

"Luego ella me preguntó, 'Y si no puedo contenerme, ¿qué debo hacer?' Ella preguntó, '¿Qué haré si no puedo soportarlo?'"

Según el informe, el Rabino Zilberstein respondió entonces, "Si el Santo es tan bueno y benévolo, un milagro contra la naturaleza, tu hija permaneció con vida, entonces necesitamos agradecer al Santo."

A pesar de sus instrucciones, Kikar Hashabbat informó que el Rabino Zilberstein no le prohibió explícitamente viajar en Shabbat para ver a su hija, pero le dijo que sería "una gran bendición" si se contuviera.