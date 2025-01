"Cuando estás en Gaza, pierdes la esperanza", confiesa ex rehén Qaid Farhan Alkadi

"Lloré de felicidad y también de dolor", compartió el rescatado rehén Qaid Farhan Alkadi sobre su experiencia al ver regresar a casa a tres rehenes femeninas a principios de esta semana en una entrevista con Walla el jueves.

Han pasado cinco meses desde que Qaid Farhan Alkadi, de 52 años de Rahat, fue rescatado de la captividad de Hamas después de ser encontrado en un túnel en el barrio Tel Sultan en el sur de la Franja de Gaza.

Alkadi está intentando recuperarse, y el pasado domingo se unió al resto del país para presenciar la primera liberación de rehenes como parte de la etapa inicial del acuerdo de rehenes.

"Estoy feliz de que las chicas hayan sido liberadas, pero siento dolor por aquellos que todavía están allí. Rezo todos los días para que los rehenes regresen. Todo debe detenerse hasta que regresen. Todo".

Alkadi compartió los sentimientos que experimentó durante su cautiverio. "Cuando estás en Gaza, pierdes la esperanza. En el momento en que me llevaron a los túneles, dejé mi esperanza en la superficie. No pensaba tener ni siquiera un uno por ciento de posibilidades de regresar vivo a mi familia. Estoy agradecido con todos y agradezco a las fuerzas de seguridad que trabajaron para sacarme del túnel".

Junto con el dolor sentido por los propios rehenes, sus familias experimentan un dolor implacable, dijo Farhan.

El rehén rescatado Qaid Farhan Alkadi se reunió con su familia en el Centro Médico Soroka tras más de 300 días de cautiverio. (credit: screenshot via X/ section 27a copyright act)

"Mis hijos me dijeron que se sentarían a comer y luego se preguntarían, '¿Y si papá no está comiendo en este momento?'" compartió.

"Cuando se iban a dormir y se despertaban en medio de la noche, cuestionaban si yo estaba durmiendo siquiera. Las familias la pasan muy mal.

"No hay forma de describir el dolor que soportan", afirmó, agregando, "Si los políticos pudieran sentir aunque sea la mitad de lo que sienten las familias, habrían traído de vuelta a todos hace mucho tiempo, incluso a aquellos que ya no están vivos. Necesitan traerlos de vuelta para darles a las familias un cierre".

Farhan también abordó la muerte de sus vecinos, Youssef y Hamza Al Ziyadne, cuyos cuerpos fueron recuperados de Rafah a principios de enero.

"Tenía la esperanza de que estuvieran vivos. Vimos la lista y ya habíamos empezado a planificar cómo íbamos a celebrarlo, y al día siguiente, recibimos la triste noticia", dice.

Cuando visitó a la familia Al Ziyadne esta semana para ofrecer condolencias, Farhan se reunió con el presidente del Partido de la Unidad Nacional, MK Benny Gantz. Farhan dijo que le pidió a Gantz que apoyara al primer ministro Benjamin Netanyahu hasta que el acuerdo se completara por completo.

"Le dije que debe apoyar a Netanyahu hasta que todos sean devueltos. Este no es el momento para la política mezquina. Es hora de unirnos. La guerra no diferencia entre judíos, beduinos y drusos. Debemos estar juntos y dejar la política de lado para traer a los rehenes a casa", dijo.

"Traigan a todos de vuelta"

"Deben hacer todo lo posible para traer de vuelta a todos", dijo Alkadi, dirigiéndose al gobierno. "Si hubiera permanecido secuestrado por otro mes y medio, no habría sobrevivido. ¿Qué pasa con las chicas que todavía están en Gaza? Si fui tratado de manera humillante, ¿qué les espera a ellas?"

Desde su regreso de la cautividad, Farhan ha estado recibiendo tratamiento médico por una herida en la pierna que sufrió después de ser herido de bala, así como terapia psicológica.

"El apoyo que he recibido de todos es increíble. Desde que regresé, he conocido a personas increíbles que se han convertido en mis amigos. He estado ocupado hablando con las familias de los rehenes, tratando de darles esperanza", dijo.

"Mi madre y yo rezamos cinco veces al día por su liberación. Ella me dice que al igual que su hijo regresó, todos los demás también deberían hacerlo. Lo que una madre sufre cuando su hijo o hija está en Gaza, es una locura", concluyó.