'Hamas pagará por violar el acuerdo de rehenes', dice experto militar

El Brigadier General (retirado) Yossi Kuperwasser, ex jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar de las FDI, discutió la negativa de Hamas a incluir al ciudadano israelí Arbel Yehoud en la última fase de un acuerdo de liberación de rehenes, así como las implicaciones más amplias del acuerdo, en una entrevista con Maariv el domingo.

"Es difícil saber qué causó que Hamas violara los términos acordados, pero claramente pagarán un precio por ello", dijo Kuperwasser. "Por lo que entiendo, probablemente enfrentaron dificultades técnicas para contactar a Arbel Yehoud. Espero que la respuesta de Israel impulse a Hamas a tomar acciones más significativas para asegurar su liberación."

Hizo hincapié en la necesidad de responsabilizar a Hamas, afirmando: "Cada vez que Hamas viola los términos del acuerdo, debemos asegurarnos de que paguen un precio por ello."

Respecto a las intenciones de Hamas, Kuperwasser dijo: "Hamas tiene interés en al menos completar la primera fase del acuerdo, pero también querrán avanzar a la segunda fase si fortalece su control de poder y evita su colapso como movimiento. Hamas puede tomar medidas para aparentar que están renunciando al control civil sobre Gaza, pero esto no será una concesión genuina. Exigirán garantías contra ataques después de la finalización del acuerdo."

Kuperwasser concluyó: "El enfoque principal de Hamas es su propia supervivencia; nada más les importa. Mientras priorizan la liberación de prisioneros, la reconstrucción de Gaza y la ayuda humanitaria, mantener su control es su preocupación principal."

Términos del acuerdo

Arbel Yehoud debía ser liberada el sábado como parte del acuerdo de cese al fuego de rehenes en curso entre Israel y Hamas, pero Hamas no la devolvió. En cambio, Hamas liberó a cuatro soldados de observación: Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa y Naama Levy. Arbel Yehoud (credit: Bring Them Home Now)

Según los términos del acuerdo de rehenes, las mujeres civiles israelíes debían ser liberadas antes que los soldados, incluida Yehoud.

La Oficina del Primer Ministro declaró que "Israel hoy recibió a cuatro soldados mujeres secuestradas de la organización terrorista Hamas, y a cambio, liberará a prisioneros de seguridad de acuerdo con el acuerdo acordado. De acuerdo con el acuerdo, Israel no permitirá que los gazatíes crucen hacia el norte de la Franja de Gaza, hasta que se organice la liberación de la civil Arbel Yehoud, que se suponía iba a ser liberada hoy".

La declaración de la Oficina del Primer Ministro hizo eco de una declaración anterior del portavoz de las FDI, el R.Adm. Daniel Hagari, quien dijo que "Hamas no cumplió con sus obligaciones de liberar primero a mujeres civiles israelíes como parte del acuerdo.

"Permanecemos firmes en nuestra determinación de traer de vuelta a Arbel Yehoud, así como a Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, Kfir y Ariel, cuyo bienestar es de suma importancia", dijo Hagari.

Amichai Stein contribuyó a este informe.