Familia Bibas devastada por la ausencia de sus nombres en la lista

Cuando Shiri, Ariel y Kfir Bibas no estaban en la lista de nombres de los cautivos que iban a ser liberados el sábado, "nuestro mundo se vino abajo", dijo su familia en una publicación en Instagram.

Shiri, Ariel y Kfir, como mujeres y niños civiles, deberían haber sido liberados antes que las soldados mujeres, según los términos del acuerdo de rehenes.

Cuando Hamas anunció que cuatro soldados mujeres - Karina Ariev, Daniella Gilboa, Liri Albag y Naama Levy - serían liberadas el sábado, surgieron preguntas sobre la liberación de la familia Bibas, así como de Arbel Yehoud, otra mujer civil retenida por Hamas. Hamas ha anunciado posteriormente que Arbel Yehoud será liberada la próxima semana, informó Reuters, y Israel está trabajando para asegurar que su liberación se produzca antes. Los parientes de los Bibas añadieron que enterarse de que sus familiares no estaban en la lista del sábado fue devastador a pesar de haber estado preparados para la posibilidad de antemano.

Kfir y Ariel Bibas, que siguen cautivos en Hamás. (credit: The Bibas family)

"Teníamos la esperanza de ver a Shiri y a los niños en la lista, la cual se suponía que era una lista de civiles", dijo la familia. "Nos espera un día emocionante y complejo. Liri, Daniella, Naama y Karina, estamos esperando verlos sonriendo y rodeados de sus increíbles familias en casa. Shiri, Yarden, Ariel y Kfir, seguiremos esperando y exigiendo que ustedes [sean traídos a casa]", dijeron. "No ha terminado hasta que ha terminado". Shiri, Ariel y Kfir fueron llevados del Kibbutz Nir Oz, junto con su padre Yarden Bibas, quien también está programado para ser liberado en la primera etapa del acuerdo.

Preocupación por el bienestar de las familias Bibas

"Existe una 'grave preocupación' sobre el bienestar de Shiri, Ariel y Kfir", dijo el Portavoz Jefe de las FDI, R.-Adm. Daniel Hagari el sábado, señalando también que las FDI permanecen "firmes en nuestra determinación" de traerlos a casa.

Las Brigadas al-Qassam de Hamas afirmaron en noviembre de 2023 que Shiri y sus dos hijos habían sido asesinados, pero las FDI no han corroborado si estas afirmaciones son ciertas. Hamas y la Yihad Islámica Palestina han hecho afirmaciones falsas previamente sobre el estado de los rehenes. La familia abordó las preocupaciones sobre el bienestar de Shiri, Ariel y Kfir, enfatizando que esta preocupación no exime al estado de su obligación de dar certeza a la familia o a los medios de comunicación de hablar sobre ellos.

"Por la noche, al encender las noticias, nuestro dolor, nuestra lucha y sobre todo la vital discusión sobre la complejidad y desastre de que no estén en la lista desapareció, no fue mencionada por los periodistas en los estudios", dijo la familia. "¿La grave preocupación por sus vidas cancela el hecho de que son civiles en cautiverio que necesitan volver a casa?", preguntó la familia, también preguntando si cancela la obligación del estado de dar certeza a la familia sobre el destino de sus seres queridos, o si cancela la necesidad de mostrar la foto de Shiri como una civil mantenida como rehén en Gaza. "La respuesta es no".